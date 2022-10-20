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Коммерсантъ FM
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Гендиректор до востребования

В «Почте России» может смениться руководитель

По данным “Ъ”, в правительстве уже около полутора месяцев обсуждают возможность смены гендиректора «Почты России» Максима Акимова. Среди претендентов на его пост источники “Ъ” в первую очередь называют бывшего топ-менеджера ВТБ и самой «Почты России» Михаила Волкова, но есть и другие кандидаты. Необходимость перестановок источники “Ъ” объясняют в том числе плохими финансовыми показателями компании.

Максим Акимов

Максим Акимов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Максим Акимов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бывший вице-премьер Максим Акимов, который сейчас возглавляет «Почту России», может покинуть этот пост, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией в компании. По его словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшие недели. Ключевым кандидатом на кресло гендиректора «Почты России» он называет главу «Национальной лотереи» (ООО «Спортивные лотереи», 48,5% у ВТБ — совладельца Почта-банка, оставшаяся доля у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева) Михаила Волкова.

О том, что в правительстве обсуждают смену главы «Почты России», слышали также собеседники “Ъ” в электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе. Один из них также называет господина Волкова основным претендентом на пост. Источник “Ъ”, близкий к правительству, уточнил, что кадровые перестановки «действительно обсуждались полтора-два месяца назад», хотя об их текущем статусе он ничего не знает, причем кроме Михаила Волкова «есть и другие кандидаты». Еще один собеседник в правительстве говорит, что решение о смены главы «Почты России» «в завершающей стадии», подтверждая планы назначения господина Волкова.

После ухода из компании Максим Акимов «не будет работать в ее контуре», отмечает один из чиновников. По его словам, «на решение повлиял набор факторов, в том числе плохие финансовые показатели компании». Однако собеседник “Ъ” на рынке полагает, что господин Акимов может перейти в СП «Почты России» и ВТБ «Национальные логистические технологии», созданное в 2018 году для обслуживания электронной торговли.

В «Почте России» “Ъ” заявили, что «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется». «Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию»,— добавили в компании. Представители Минцифры и господин Акимов на запросы “Ъ” не ответили.

Максим Акимов был назначен гендиректором «Почты России» в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова (см. “Ъ” от 4 февраля 2020 года). До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и нацпрограмму «Цифровая экономика».

Михаил Волков — выходец из банковской сферы. С 2000 по 2010 год занимал руководящие должности в Альфа-банке, с 2012 по 2015 год был старшим вице-президентом ВТБ, с 2015 по 2016 год — членом правления Банка Москвы, с 2016 по 2017 год — старшим вице-президентом ВТБ. Но и опыт работы в «Почте России» у него уже есть: с 2017 года господин Волков был заместителем гендиректора компании по операционному управлению и розничной торговле.

В 2021 году господин Волков был назначен гендиректором ООО «Спортивные лотереи», которое распространяет так называемую «Национальную лотерею», организуемую Минфином «в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений». Как рассказывал “Ъ” 13 сентября, с 1 сентября «Почта России» разорвала отношения с конкурентом «Национальной лотереи», крупнейшим распространителем лотерей «Столото» (в отделениях перестали продаваться билеты компании). Собеседники “Ъ” утверждали, что на смену партнера в первую очередь повлиял именно Михаил Волков. Судя по словам источников “Ъ”, тогда уже обсуждалась смена главы «Почты России».

Источник “Ъ” в правительстве уточняет, что выбор кандидатуры господина Волкова обусловлен «близостью к ВТБ» и опытом операционного управления «Почтой России»: «Повышение финансовых показателей — основной вызов, стоящий сейчас перед компанией». В первом полугодии совокупный убыток «Почты России» увеличился в шесть раз год к году, до 19,5 млрд руб. Несмотря на это, выручка от продаж компании за тот же период немного увеличилась: с 104,1 млрд до 107 млрд руб. Наибольший убыток компании принесли инвестиции в совместные предприятия, он составил 3 млрд руб. по сравнению с 191 млн руб. в 2021 году.

В «Почте России» объясняли результаты сезонностью бизнеса, увеличением расходов и нестабильной валютной конъюнктурой (см. “Ъ” от 29 августа).

По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, о смене гендиректора «Почты России» говорят «чуть ли не с момента прихода на эту должность Максима Акимова, но процесс шел дольше, чем ожидалось». «Часть команды осознавала, что руководство компании временное, и работало, соответственно, неэффективно,— полагает источник “Ъ”.— Это стало заметно партнерам, работающим с компанией по направлению IT и информационной безопасности».

Когда Максим Акимов, который курировал всю цифровую повестку в стране, возглавил «Почту России», были ожидания ее значительной трансформации, отмечает глава совета директоров агентства TopContact Артур Шамилов: «Под его руководством в "Почте России" была проведена управленческая реформа, продолжена цифровая и операционная трансформация, начат новый этап реформы сети и развития платформы электронной коммерции, но до своего логического завершения эти инициативы еще не успели дойти». Но и Михаил Волков, отметил Артур Шамилов, «обладает разноплановым опытом», в том числе успешно запускал федеральный цифровой проект в области лотереи: «Его экспертиза подходит, чтобы поддержать инициативы, необходимые для дальнейшей трансформации и развития компании».

Юлия Тишина, Ксения Дементьева, Валерия Лебедева, Тимофей Корнев, Татьяна Исакова

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