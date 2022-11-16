Андрея Рублева бросило в другую крайность

В Турине на преодолевшем экватор итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $14,75 млн определился участник полуфинальной стадии. Вслед за норвежцем Каспером Руудом туда вышел пятикратный победитель этого состязания серб Новак Джокович, который одержал в Красной группе вторую победу в двух партиях, на этот раз — над россиянином Андреем Рублевым. За тем, как это было на арене Pala Alpitour, наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче против Новака Джоковича у Андрея Рублева (на фото) летали не только мячи, но и ракетка

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ В матче против Новака Джоковича у Андрея Рублева (на фото) летали не только мячи, но и ракетка

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

После окончания матча против Андрея Рублева на пресс-конференции Новака Джоковича больше говорили не о самой игре, поскольку насчет нее журналистам и без вопросов практически все было ясно, а о том, как серб отреагировал на обнародованное во вторник решение австралийского правительства разрешить ему через два месяца сыграть на Australian Open. И Джокович не стал отрицать, что облегчение, которое он испытал, узнав эту новость, в какой-то степени вполне могло положительно сказаться на его игре «против такого качественного и динамичного соперника, как Рублев». Более того, с точки зрения серба, сам он провел один из лучших матчей в нынешнем сезоне, о чем говорила и статистика.

Джокович продемонстрировал выдающийся показатель попадания первой подачи — 81%! Неудивительно, что в девяти геймах на приеме Рублев не смог заработать ни одного брейк-пойнта, выстрадав лишь семь очков.

Поначалу, правда, россиянин тоже выглядел весьма неплохо, а в начале восьмого гейма первой партии он даже выдал на-гора, возможно, самый зрелищный удар матча, умудрившись в труднейшей ситуации косо подрезать мяч и обмануть ринувшегося вперед серба. Джокович изобразил на своем лице гримасу уважения, пару раз стукнул ладонью по струнной поверхности ракетки, присоединившись к овации трибун, а спустя некоторое время великолепным приемом навылет взял в десятом гейме подачу раздосадованного Рублева. На этом, собственно, все было кончено, поскольку россиянин так и не сумел закупорить фонтан своих эмоций. В итоге — 6:4, 6:1 за 67 минут.

Корреспондент “Ъ” поинтересовался у Андрея Рублева, в чем главная причина такого быстрого фиаско. Возможно, дело в том, что он не успел восстановиться после первой победной встречи с Даниилом Медведевым, в которой было израсходовано слишком много психологической энергии. Оказалось, что на самом деле так оно и есть.

«Наверное, позавчера я действительно слишком сильно морально устал и к сегодняшнему дню не успел восстановиться настолько хорошо, чтобы на протяжении всего матча противостоять такому сопернику, как Новак. Концентрации мне хватило всего на один сет, дальше пошли капризы»,— признался Рублев.

А на другой вопрос, что бы он предпочел взять из этой игры на решающий для себя матч группового этапа против Стефаноса Циципаса, который в среду поздно вечером встречался с Медведевым, последовал прямой ответ: «Все, кроме поведения».

Контраст между двумя матчами Рублева на нынешнем турнире, конечно, получился разительным. Несгибаемого борца с адским терпением, которым он предстал в понедельник, на корте сменил импульсивный молодой человек, который во втором сете осознавал безнадежность ситуации.

Но это отнюдь не означает, что россиянин будет обречен и в пятницу в решающей для него встрече группового этапа со Стефаносом Циципасом. Во-первых, Циципас — не Джокович, который на идеально подходящем ему быстром корте в помещении пока выглядит непобедимым (точно так же было и в Лондоне с 2012 по 2015 год, когда Джокович выиграл итоговый турнир четыре раза подряд). Во-вторых, у Рублева тоже есть самолюбие, и он едва ли снова позволит себе еще один провал, который в матче с Джоковичем, учитывая нынешний уровень игры серба, в определенной степени все же можно считать запрограммированным.