Новак Джокович выходит из запретной зоны

Новак Джокович все-таки получит шанс выиграть в следующем году свой десятый Australian Open. Австралийские власти, как сообщает телеканал ABC, решили пересмотреть свое решение о трехлетнем запрете на въезд сербскому теннисисту и выдать ему визу. Напомним, что в нынешнем сезоне Джокович, являющийся известным противником вакцинации от COVID, был вынужден пропустить не только Открытый чемпионат Австралии, но и US Open.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Новак Джокович сможет выступить на стартующем 16 января Australian Open. Как сообщает австралийский телеканал ABC, правительство Австралии решило пересмотреть свое решение о трехлетнем запрете сербскому теннисисту на въезд и выдать ему визу. Напомним, что последний приезд Джоковича в Мельбурн обернулся скандалом. Теннисист является известным противником вакцинации от COVID, а правила, установленные австралийскими властями, требовали от лиц, прибывающих в страну, прохождения вакцинации. Джокович при содействии Tennis Australia в порядке исключения визу все-таки получил и без сертификата о прививке. Он даже успел приступить к тренировкам на месте. Но правительство Австралии решило, что визу он получил незаконно, и после проведения двух судебных слушаний победитель 21 турнира Большого шлема (девять из них завоеваны как раз в Мельбурне) был депортирован из страны. Также ему был запрещен въезд в страну в течение следующих трех лет.

Однако уже в июле в Австралии отменили правило обязательной вакцинации для въезжающих. Это, однако, не означало, что Джокович может снова обратиться за визой. Ведь запрет на пересечение границы для него оставался в силе. Определенные надежды болельщиков теннисиста были связаны с тем, что весной в Австралии сменилось правительство. При прежнем кабинете у Джоковича, скорее всего, не было бы шансов на возвращение. По крайней мере Карен Эндрюс, занимавшая в предыдущем кабинете пост министра внутренних дел, в октябре отмечала, что особое отношение к Джоковичу просто потому, что он богат и знаменит, станет пощечиной для всех, кто следовал установленным правилам. А Алекс Хоук, занимавший пост министра по иммиграции, вообще объявил Джоковича «знаменем сообщества противников вакцинации». Но кабинет Энтони Элбаниза, похоже, не столь принципиален в этих вопросах. Отметим, что власти пока официально не подтвердили, что Джокович получит визу, но факт ведения переговоров в понедельник подтвердил сам теннисист, сейчас выступающий на итоговом турнире ATP в Турине.

Напомним, что в 2022 году Новак Джокович помимо Australian Open пропустил еще один турнир Большого шлема — US Open. Причиной также стало его нежелание вакцинироваться. А американские власти, как и австралийские, ограничивали въезд в страну иностранцев, не прошедших вакцинацию. Так что Джокович просто снялся с турнира. Упомянутые ограничения в США, в отличие от Австралии, действуют и сейчас. Когда они будут отменены, неизвестно. Так что нельзя исключать, что и в 2023 году Джоковичу не удастся провести полноценный сезон и принять участие во всех четырех турнирах Большого шлема.

Александр Петров