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Коммерсантъ FM
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Борьбе с огнем помогла погода

Рослесхоз отчитался о кратном сокращении лесных пожаров

В 2022 году площадь лесных пожаров на территории России сократилась по сравнению с прошлым годом почти в три раза, составив 3,5 млн га. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников. Больше всего от лесных пожаров в этом году, по данным ведомства, пострадали Хабаровский край, Коми, ХМАО, а также Курганская и Рязанская области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рослесхоз отчитался о значительном сокращении лесных пожаров в России. Так, в 2022 году площадь, пройденная огнем с начала года, составила 3,5 млн га — это почти в три раза меньше, чем в прошлом году (10,1 млн га). Количество возгораний также снизилось. Если в 2021 году зафиксировано 15,1 тыс. лесных пожаров, то в 2022 году их было в 1,2 раза меньше — 12,5 тыс.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, это произошло, в частности, из-за того, что пожары стали выявлять быстрее. «Любой лесной пожар, обнаруженный в первую минуту, можно потушить одним ведром воды. Чем позднее обнаруживаем — тем сложнее тушить»,— сказал он.

Так, оперативность тушения лесных пожаров в этом году выросла: 79% очагов были ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения (76% в 2021 году). Средняя площадь одного лесного пожара в России снизилась в 2,2 раза и составила 165 га.

Также в этом году финансирование борьбы с пожарами из федерального центра выросло более чем вдвое: с 6 млрд руб. в 2021 году до 14,2 млрд руб.— в текущем.

Больше всего от лесных пожаров в 2022 году, по данным Рослесхоза, пострадали пять российских регионов. Треть от всей «общероссийской площади» по возгораниям дал Хабаровский край — там произошло 545 лесных пожаров на 1,1 млн га. «Горела крайне удаленная территория,— объяснил Иван Советников.— До нее в связи со сложным рельефом мы не могли добраться». Также в числе «аутсайдеров» Курганская область (446 пожаров на 123,7 тыс. га), Ханты-Мансийский АО (442 пожара на 420,3 тыс. га), Коми (445 пожаров на 58,3 тыс. га) и Рязанская область (52 пожара на 32,5 тыс. га).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил сократить объемы выгораний на 50% к 2030 году. После этого поручения Минприроды разработало показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров для всех регионов страны.

По планам чиновников, 12 самых «горимых» субъектов, в числе которых Якутия, Бурятия, Чукотка, Красноярский и Хабаровский края, а также Иркутская и Амурская области, должны уменьшить площади, пройденные огнем, до половины уже через пять лет, а все остальные — к 2030 году.

Показатели ежегодного сокращения площадей лесных пожаров будут использоваться при оценке деятельности губернаторов. Правительство утвердило документ в августе.

Биолог Константин Гонгальский о пользе и вреде лесных пожаров

Биолог Константин Гонгальский о пользе и вреде лесных пожаров

Эксперт «WWF России» Константин Кобяков подтверждает, что в этом году площадь возгораний намного меньше, чем в прошлом. Так, по последним данным Информсистемы государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз; используются данные со спутников), с начала года огонь прошел почти 9 млн га. В 2021 году на эту дату показатель составлял 18,7 млн га. «В какой-то мере нам повезло с погодой,— считает эколог.— В Сибири и на Дальнем Востоке, которые обычно давали наибольшие площади пожаров в прошлые годы, не было масштабных периодов засухи. Когда возгорания происходят не так часто, то эффективность противопожарной работы кратно растет. Эти два фактора и дали такой эффект по снижению площадей».

Анна Васильева

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