Бегущая из России строка

Российские разработчики ПО для телекомпаний, Carrot и BRAM Technologies, рассчитывают получить 829 млн руб. из бюджета на импортозамещение зарубежного софта, владельцы которого прекратили обновление в России. В Минцифры заявили, что проекты поддержали крупнейшие вещатели. Зарубежное ПО используется на 90% каналов, и компании не рискуют пользоваться пиратскими копиями. Но, уточняют участники рынка, российским программам еще предстоит доказать свою эффективность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с двумя паспортами проектов по разработке российского ПО для телеканалов, которое должно заменить зарубежные аналоги. Документы были направлены в курируемый Минцифры индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Телерадиовещание». Якорным заказчиком продуктов, как следует из документов, выступает НТВ (входит в «Газпром-медиа»). Она рассчитывает, что разработки можно будет продать другим федеральным каналам, части региональных, а также за рубеж (в страны СНГ, БРИКС, Латинской Америки, Африки).

Зарубежные поставщики ПО, через системы которых на ТВ создают титры, подписи, бегущие строки и виртуальные студии (Vizrt, Ross и Avid), прекратили обслуживание и обновление продуктов в РФ, что приводит к рискам «падения визуального качества выпускаемых телепрограмм», говорится в документах. В качестве разработчиков аналогов названы российские Carrot Broadcast и BRAM Technologies. Они просят выделить 349 млн руб. на создание российской системы графического оформления эфира и 480 млн руб. на софт для автоматизации вещания, планирования и подготовки теленовостей. В обоих случаях грант должен покрыть 80% затрат на разработку. Внедрение новых решений компании рассчитывают начать только в 2025 году.

В Минцифры “Ъ” заявили, что участники ИЦК, в который входят все крупнейшие вещатели, поддержали проекты, «поскольку отрасль остро нуждается в отечественном профессиональном ПО». В Carrot Broadcast и BRAM Technologies не ответили “Ъ”.

«Первый канал» готов рассмотреть закупку российских систем эфирной графики и автоматизации вещания, «но только после того, как продукт появится и докажет свою эффективность», пояснил “Ъ” гендиректор Константин Эрнст, который также возглавляет ИЦК «Телерадиовещание». В «Национальной медиа группе» («Первый канал», СТС, РЕН ТВ) и ВГТРК отказались от комментариев, ТВ-3 и ТНТ не ответили “Ъ”.

Carrot Broadcast (ООО «Кэрот бродкаст») разрабатывает систему реальной графики Carrot Engine, BRAM Technologies (ООО «Технологии автоматизации вещания») — систему автоматизации вещания AutoPlay и подготовки и выпуска новостей NewsHouse. Совладельцем обеих компаний (22% «Кэрот бродкаст» и 26% «Технологий автоматизации вещания») выступает НПО «Перспектива», созданное при ВГТРК для импортозамещения оборудования на ТВ (см. “Ъ” от 13 февраля 2015 года). Оно же, согласно паспортам проектов, будет интегрировать их разработки.

Около 90% телеканалов используют зарубежное ПО, в Москве и Санкт-Петербурге его доля выше, чем на региональном ТВ, отмечает технический директор интегратора «Студия-Сервис» Анастасия Ушакова. По ее словам, в последнее время выросло количество заявок на перевод с иностранных систем подготовки новостей на российские. Однако в РФ мало разработчиков, задействованных в этой сфере, уточняет эксперт: «До недавнего времени примерно на десять зарубежных компаний, продававших свои системы в стране, приходилась одна российская».

Телекомпании преимущественно покупают или бессрочные лицензии на специализированное ПО, или софт в составе программно-аппаратных комплексов, пояснил генеральный продюсер ТРК «Старт» Владимир Широков. Он добавил, что компании почти не пользуются пиратскими копиями, так как «это легко вычислить». Если взломанная программа прекратит работать, то вещание остановится, а его прерывание более чем на три минуты «чревато имиджевыми потерями и штрафами от рекламодателей, а также кабельных, спутниковых и смарт-ТВ-операторов», подчеркивает эксперт. По мнению господина Широкова, отсутствие обновлений для ПО вряд ли скажется на качестве вещания, однако без них телекомпании не получат доступ к еще не запущенным функциям — например, новым кодекам.

Юрий Литвиненко, Валерия Лебедева