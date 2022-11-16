Защитнику Ивана Сафронова собрали коллекцию фейков

Как стало известно “Ъ”, процесс по громкому делу известного адвоката Дмитрия Талантова планируется провести в Удмуртии. Президент республиканской адвокатской палаты являлся одним из основных защитников обвиненного в госизмене бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, но летом этого года сам оказался в столичном СИЗО по обвинению в распространении через соцсети фейков о российской армии. В окончательной редакции СКР обвинил адвоката в пяти преступных эпизодах, причастность к которым сам фигурант категорически отрицает. Свою невиновность он намерен отстаивать в суде на малой родине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрию Талантову вменили в вину пять фейков о вооруженных силах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрию Талантову вменили в вину пять фейков о вооруженных силах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным информированных источников “Ъ”, обвинительное заключение по делу Дмитрия Талантова утвердила на днях прокуратура Юго-Западного округа Москвы, получив материалы от следователя окружного управления СКР, который вел это громкое дело. Всего, как утверждают собеседники “Ъ”, адвокату в окончательной редакции инкриминировали пять преступных эпизодов «публичного распространения заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), которая предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что первоначально защитнику вменяли в вину только один случай распространения фейков через свою страницу в соцсетях. Сообщение касалось событий на Украине и было датировано еще апрелем. Коллеги задержанного адвоката выражали недоумение относительно претензий силовиков, поскольку сам пост в соцсети был опубликован до того, как Минобороны сообщило свою официальную версию событий. Как бы то ни было, но 61-летний Дмитрий Талантов был задержан у себя на даче в пригороде Ижевска и, как рассказывал “Ъ”, этапирован в Москву, где его поместили с санкции Черемушкинского суда под стражу. С тех пор он находится в СИЗО-4 столичного управления ФСИН, которое более известно как «Медведь».

«Дмитрий Николаевич (Талантов.— “Ъ”) своей вины не признает и не считает, что в его постах в соцсетях содержится что-то криминальное»,— пояснил “Ъ” его адвокат Павел Биянов. Он подтвердил информацию о выборе одного из судов Удмуртии в качестве места проведения будущего процесса, отметив, что подсудность им и его подзащитным обжаловаться не будет. Название суда он не сообщил, но, по данным “Ъ”, речь идет об одном из районных судов рядом с Ижевском, который был выбран исходя из принципа территориальности. Согласно версии СКР, именно находясь на даче, Дмитрий Талантов распространял не соответствующие действительности сообщения о происходящем на Украине.

Впрочем, материалы уголовного дела пока находятся в Москве, а сам суд вряд ли начнется ранее первых чисел декабря. Как отметил господин Биянов, сейчас его клиент содержится во вполне сносных условиях. Напомним, что в первые дни после ареста и перевода заключенного из ИВС в «Медведь» мужчине солидного возраста даже не предоставили в камере отдельное спальное место. Кроме того, у него наблюдалось повышенное артериальное давление, и ряд врачей настаивали на фоне гипертонии на его госпитализации. «Конечно, за время нахождения под стражей все его хронические болезни никуда не делись, однако администрация СИЗО отказала в проведении медобследования на предмет наличия заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей в соответствии с утвержденным правительством списком»,— сообщил адвокат, отметив, что данное решение администрации СИЗО-4 уже обжаловано в Бабушкинском суде. И в прошлый понедельник там уже состоялось первое заседание в рамках этого административного дела. Защита находящегося под стражей адвоката также отмечает, что господин Талантов продолжает внимательно следить за происходящим в деле Ивана Сафронова.

Он был одним из его основных адвокатов, на котором, учитывая его многолетний опыт, лежала ответственность за подготовку большей части процессуальных документов. Мосгорсуд, напомним, осудил бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» на 22 года лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК РФ). Иван Сафронов не стал отказываться от своего арестованного адвоката. Однако уже после оглашения приговора Мосгорсуд своим решением отстранил Дмитрия Талантова от участия в деле в связи с его уголовным преследованием и арестом. Именно поэтому суд отказался принять написанную адвокатом в камере СИЗО апелляционную жалобу в защиту своего клиента. Этот отказ, как и отстранение от дела, которые Дмитрий Талантов посчитал незаконными и необоснованными, также уже обжалованы в суде.

Сергей Сергеев