Россия подтянула свой английский

За последний год интерес россиян к изучению английского языка заметно вырос: после окончания пандемии у них снова появилась возможность путешествовать, а после начала спецоперации часть граждан оказалась заинтересована в переезде. Это показало глобальное исследование EF Education First, в котором приняли участие 2,1 млн человек из 111 стран. Английским, как выяснилось, лучше других соотечественников владеют жители Екатеринбурга, Москвы, Челябинска и Пятигорска, хуже остальных сограждан — представители Оренбургской, Белгородской, Курской и Тамбовской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Компания EF Education First провела ежегодное глобальное исследование по уровню владения английским языком. В EF English Proficiency Index приняли участие 2,1 млн человек из 111 стран; данные собирались с сентября 2021 года по июль 2022 года. Участники, для которых английский не является родным, проходят тест на знание лексики и грамматики. Результаты ранжированы по пяти уровням: очень высокий, высокий, средний, низкий и очень низкий.

В лидерах в этом году Нидерланды, Сингапур и Австрия. Россия заняла 40-е место, поднявшись на 11 строчек по сравнению с прошлым годом. В EF указывают, что РФ сохраняет присутствие в группе стран со средним уровнем владения английским вместе с Белоруссией (39-е место) и Ганой (41-е место). Среди лучших в этой категории — Италия, Испания и Франция (места с 32-го по 34-е).

За последний год интерес россиян к изучению языка сильно вырос, отмечают в компании.

Аналитики обращают внимание, что в 2020 году в последнем исследовании до начала пандемии страна заняла 41-е место, а в 2021 году опустилась на 51-е место. «Люди перестали путешествовать, ездить в командировки, заинтересованность в поддержании и улучшении уровня иностранного языка снизилась, из-за экономического кризиса (вызванного пандемией.— “Ъ”) население было сфокусировано на базовых потребностях, к которым не относятся хобби и увлечения»,— говорят они. Новое исследование стартовало в сентябре 2021 года, уже после завершения пандемии, но еще до начала спецоперации на Украине. «Мир был открыт, у россиян снова появилась возможность путешествовать, а тенденция на работу и учебу из любой точки мира сохранилась,— отмечают в компании.— Вместе с тем после февральских событий мы видим, что люди заинтересованы в переезде, поэтому интерес в изучении иностранного языка остается».

В нашей стране лидерами по владению английским языком по-прежнему являются жители крупных городов. В этом году лучшие результаты показали жители Екатеринбурга, Москвы, Челябинска и Пятигорска. В прошлом году в первой четверке были Санкт-Петербург, Москва, Пятигорск и Екатеринбург. Среди регионов в передовиках Свердловская, Калужская, Ленинградская, Челябинская и Московская области. Хуже остальных владеют английским представители Оренбургской, Белгородской, Курской и Тамбовской областей. «Лидерство Екатеринбурга связано с развитием города и региона в целом, качественной подготовкой студентов в местных вузах, а также достойным уровнем цифровизации: согласно исследованию "Сколково", Свердловская область обгоняет по этому показателю и Москву, и Санкт-Петербург»,— поясняют авторы исследования.

Во всех странах, указывают в компании, знание английского языка на профессиональном уровне заметнее всего улучшилось в возрастной группе 40+, а у молодых людей 18–20 лет произошло существенное падение. Уровень владения английским у молодежи по сравнению с прошлым годом не изменился только в европейских странах.

«Ухудшение знаний у молодежи связано с последствиями пандемии: удаленная учеба, невозможность путешествовать, социальная дистанция и ношение масок нанесли этой когорте наибольший удар по мотивации и стремлению к саморазвитию»,— говорят в EF.

Руководитель по маркетингу направления «английский язык» в Skillbox Святослав Морозов подтверждает, что «на фоне происходящего в стране все больше людей интересуются изучением английского». По итогам третьего квартала 2022 года компания зафиксировала рост числа запросов на разговорный английский в Skillbox в четыре раза по сравнению с прошлым годом. «С учетом роста образовательных проектов в России и их доступности уже сейчас можно говорить, что в будущем наше население будет более образованным и ориентированным к получению новых знаний и английский язык остается одним из ключевых направлений обучения,— считает Святослав Морозов.— Так что в перспективе 10+ лет Россия может повысить средний уровень знания английского языка среди всего населения. Однако наша страна пока будет уступать странам, в которых английский является, к примеру, вторым официальным языком, или странам, где высоко развит международный туризм».

Руководитель Школы иностранных языков НИУ ВШЭ Екатерина Колесникова, в свою очередь, не наблюдает роста интереса в изучении языка, из-за того что некоторые россияне в настоящий момент рассматривают переезд в другие страны. Руководитель отдела продакшена образовательного контента Skyeng Анастасия Бучко указывает, что интерес к английскому языку растет от года к году на протяжении длительного времени: «Наиболее частыми причинами для изучения языка являются путешествия, общение с иностранцами, работа, учеба за рубежом, релокация. Все это глобальные процессы и потребности, которые формировались на протяжении нескольких лет». Она также обращает внимание, что «заметный всплеск» интереса к английскому произошел в 2020 году, когда большинство организаций перешли на удаленную работу, такой формат открыл возможность работы из региона в крупных компаниях, как российских, так и зарубежных.

Анна Васильева