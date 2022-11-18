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Коммерсантъ FM
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Бесплатные консультации в Москве по правам детей-сирот

Сегодня Русфонд в партнерстве с благотворительным центром «Соучастие в судьбе» проводит бесплатные юридические консультации по правам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Акция приурочена к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Консультацию могут получить сироты и опекуны, приемные родители, специалисты органов опеки, а также НКО, работающие с детьми-сиротами.

Очные консультации руководителя «Соучастия в судьбе» и юристов центра проходят по адресу ул. Новый Арбат, 19, ком. 1821. Получить консультацию можно и по телефонам 8 (495) 697-83-56, 8 (495) 697-40-60.

Юридические вопросы, связанные с защитой прав и интересов детей-сирот, можно задать и в обычном порядке в любое время по электронной почте info@souchastye.ru или pravo@rusfond.ru и в рабочие дни по телефонам центра.

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