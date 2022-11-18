Трансокеанский экраноплан

Еще в начале военных действий на Украине, на первой волне бегства россиян за границу чиновники разных уровней пытались убедить уехавших IT-специалистов, что пора возвращаться. Но программы «обратной релокации», как ее называл глава Минцифры Максут Шадаев, так и не появилось (в отличие, кстати, от программ соседних стран по привлечению тех же специалистов), а мобилизация превратила ручеек эмигрантов в мощный поток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В результате компании, для которых кадровая проблема становится все критичнее, начали брать инициативу в свои руки, подчас весьма неординарно. Так, ОЭЗ «Алабуга» отчиталась, что разместила слоган «Пора возвращаться домой» на одном из экранов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Неожиданный ход стал поводом к десяткам публикаций сначала в СМИ Татарстана, а затем и в федеральных изданиях. Но при всем ажиотаже в РФ в Нью-Йорке реклама «Алабуги» прошла, скорее всего, незамеченной. Единственным англоязычным сайтом, отметившим ее существование, стал некий Russia Free Press, опубликовавший перевод поста из Telegram-канала Mash.

По существу, жест ОЭЗ, однако, мало отличается от заявления премьера Михаила Мишустина, который еще в апреле обращался к IT-специалистам со словами, что Россия «сделала для вас все возможности работы». Разница в том, что «Алабуге» пришлось заплатить за размещение своего посыла в США. С начала года ОЭЗ заключила 39 контрактов на рекламные услуги на 145,3 млн руб., свидетельствуют данные портала госзакупок. В описании трех из них упоминается производство «пропагандистских или рекламных кинофильмов и видеофильмов».

Из открытых данных нельзя понять, сколько именно «Алабуга» потратила на размещение ролика на Таймс-сквер. Но рекламодателю, которого интересует сам факт размещения в этой локации, при всей ее знаковости можно не тратить целое состояние. В апреле, например, американский автор и ведущий подкастов Дэвид Кадави написал в блоге в Medium, что ради эксперимента разметил рекламу своей книги на Таймс-сквер с бюджетом $250 при ставке $31 за 15-секундный ролик. Примечательно, что США при всем накале санкционной борьбы так и не запретили оказывать рекламные услуги российским лицам. Великобритания в сентябре анонсировала такой запрет, однако пока он не введен.

Идет ли речь о сотнях или о сотнях тысяч долларов, это средства, которые компании уже готовы вкладывать в возврат сотрудников, пока власти пытаются сформулировать инициативы по «обратной релокации». Но одних призывов возвращаться гражданам может быть недостаточно: потребуются даже не сколько материальные гарантии, сколько гарантии безопасности. И официально объявления «завершения мобилизации» с непонятным юридическим статусом для этого пока явно недостаточно.