Электронные наказы избирателей

Столичное отделение партии «Новые люди» (НЛ) и 20 муниципальных депутатов, избранных от НЛ в сентябре, направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой разрешить им проводить опросы горожан на платформе «Активный гражданин». По их мнению, это позволит лучше узнать мнение избирателей по вопросам, которые входят в круг полномочий муниципальных депутатов. Непарламентская оппозиция считает инициативу избыточной, а электронные системы голосования — не заслуживающими доверия. Эксперты не видят проблем в применении такого инструмента, но предостерегают от полного перехода на онлайн-формат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как следует из текста обращения, муниципальные депутаты просят разрешить им самостоятельно инициировать опросы жителей Москвы «в рамках вверенных им муниципальных округов» на платформе «Активный гражданин» (система электронных опросов, запущенная столичными властями в 2014 году). Для подтверждения своего статуса депутаты могут пройти верификацию на сайте мэрии Москвы mos.ru, после чего им нужно предоставить возможность проводить «открытые референдумы в электронной форме», предлагают «Новые люди». Такой «способ взаимодействия с избирателями», по их мнению, позволит не только «сделать шаг к развитию» местного самоуправления, но и установить «более тесное взаимодействие московских органов власти и жителей столицы», а кроме того, «повысить доверие» к правительству Москвы и его электронным сервисам.

Для реализации идеи партийцы просят мэра создать рабочую группу, в которую могли бы войти представители НЛ и столичного департамента информационных технологий. По словам главы московского отделения НЛ Анны Трофименко, если «в ближайшее время» мэрия не ответит на запрос, партия «собирается вести эту кампанию несколько месяцев», в том числе собирать подписи москвичей.

К инициативе уже присоединился глава столичного отделения Партии прямой демократии Никита Ляховецкий (партия активно лоббировала дистанционное электронное голосование и занималась его совершенствованием), кроме того, идеей НЛ заинтересовались и другие активисты и политики, отметила госпожа Трофименко: «Обращение вызвало большой интерес как среди независимых депутатов, так и среди представителей других партий. Пишут общественники, журналисты, просто активные жители. Сейчас сводим все подписи вместе». Партия еще не имеет договоренностей с мэрией по этому вопросу, но чиновникам инициатива может понравиться, надеется представитель НЛ: «Идея может быть легко реализована технически, нужно лишь политическое решение. Учитывая, что нынешний состав муниципальных советов гораздо менее оппозиционный, чем прошлый (кандидаты от оппозиционных партий получили в сентябре 98 мандатов против 1294 у единороссов и их союзников.— “Ъ”), такое решение может быть принято».

Собеседник “Ъ” в мэрии не ответил на вопрос о возможном соглашении, отметив лишь, что платформа «Активный гражданин» показала себя как «эффективный и популярный у москвичей» проект, который «уже проводит опросы о благоустройстве».

Непарламентская оппозиция проект НЛ раскритиковала — в основном из-за недоверия к системам электронного голосования. Например, депутат района Якиманка Василий Дикарев («Яблоко») отметил, что «подобные цифровые платформы являются способом подгонки статистики под желаемый власти результат, так как голосуют на нем не действительно заинтересованные граждане, а мобилизованный админресурс». Он считает, что «принципиально такую возможность хорошо было бы дать муниципальным депутатам, но это далеко не главное, что им нужно для принятия решений». Согласно постулатам представительной демократии, депутат «может и должен голосовать сообразно своему мнению, и ему не нужна дополнительная легитимность», добавил господин Дикарев.

Член Общественной палаты РФ, эксперт по муниципальной политике Андрей Максимов напоминает, что практика электронных опросов распространена как в российских регионах, так в других странах: «Например, муниципалитеты Франции опрашивали жителей о том, что они предпочитают принимать — ванну или душ, чтобы сделать выводы о расходе воды и регулировать хозяйственные процессы. А в Португалии и Бразилии опрашивают людей о том, на что потратить часть местного бюджета». Однако при принятии решений эксперт рекомендует все же не опираться исключительно на результаты электронных голосований. «Этот инструмент нельзя использовать бездумно. Очевидно, что те, кто там голосуют,— это представители именно активной части людей, а не всего населения района,— объясняет господин Максимов.— Депутату нужно всегда иметь в виду, что есть и другие избиратели — например, пожилые, которые не так цифровизированы. Также есть проблема "кривизны" выборки, когда более активно голосуют те, кто озабочены или ущемлены той или иной ситуацией, а менее заинтересованные избиратели свою позицию не показывают».

По мнению политолога Константина Калачева, инструментарий «Активного гражданина» должен быть доступен депутатам, но это не может отменять возможности проведения опросов или сбора подписей традиционными способами. «Элементы прямой демократии могут быть как оцифрованными, так и предполагающими прямое непосредственное общение. Поэтому не вижу тут проблемы»,— заключает эксперт.

Кира Хейфец