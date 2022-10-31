Не местные для дискуссий

За полтора месяца после сентябрьских муниципальных выборов в обновленных окружных советах Москвы прошло по два-три заседания. Резкое изменение расклада сил в пользу провластных депутатов радикально поменяло и принципы работы советов: они стали быстрее принимать решения и слаженнее голосовать. Оставшиеся в их составе оппозиционеры и активисты считают это признаком несамостоятельности депутатов, а также жалуются на недопуск на заседания жителей и отмену принятых предыдущими советами решений. В «Единой России» мнение оппозиции называют «завистью проигравших» и говорят, что активисты «подменяли работу совета склоками и самопиаром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, по итогам муниципальных выборов 9–11 сентября в Москве остался только один район (Куркино), где внесистемные и провластные кандидаты получили равное число мандатов, и ни одного, где оппозиция имела бы большинство. После выборов-2017 в восьми районах не было ни одного депутата от «Единой России» (ЕР), в 25 они были в меньшинстве, а еще в пяти наблюдалось равенство между ЕР и оппозицией.

Радикальная смена составов в оппозиционных советах, большинство которых находилось в центральных районах Москвы, привела и к изменению формата работы депутатов. Как убедился “Ъ”, просмотрев несколько видеозаписей заседаний, обсуждение вопросов стало занимать гораздо меньше времени, чем раньше. Кроме того, в подавляющем большинстве советов председатели были избраны на первом же заседании и единогласно.

В Куркино нового главу не избрали из-за равенства сил и конфликта между провластными и оппозиционными депутатами. Совет по-прежнему возглавляет председатель двух прежних созывов Илья Светиков, который не переизбрался на новый срок. Объявив результаты выборов сфальсифицированными, оппозиционеры не явились на первое заседание и позже провели собственное в онлайн-формате. Обе группы считают оппонентов провокаторами, которые срывают работу совета.

Не смогли избрать главу и в Черемушках: хотя там в совет прошли союзники (три единоросса и девять выдвиженцев промэрского объединения «Мой район»), им тоже пока не удалось договориться о председателе, а избран был только его заместитель от «Моего района». Отметим, что схожая ситуация сложилась в Черемушках и в прошлом созыве, когда кандидатам от оппозиции и ЕР не хватило голосов для победы и совет все пять лет возглавлял прежний председатель. Кстати, подобное после выборов-2017 произошло сразу в нескольких оппозиционных советах, которые в результате тоже возглавляли прежние председатели — как правило, единороссы, не избравшиеся в новый созыв.

Установившееся в новых советах согласие также привело к сворачиванию практики многочасовых обсуждений и активного привлечения к диалогу жителей. Длительность заседаний в бывших оппозиционных советах сократилась почти вдвое, а кое-где из дискуссий были полностью исключены простые горожане. Так произошло, например, в Красносельском совете, который ранее возглавляли оппозиционеры Илья Яшин (включен в реестр иноагентов) и Елена Котеночкина (против обоих возбуждены уголовные дела за «фейки об армии», первый находится в СИЗО, а вторая покинула Россию). В Гагаринском совете (им руководила бывшая «яблочница» Елена Русакова) на заседания теперь пускают не более 10 человек «со стороны», а в Куркино и Тверском районе (его ранее возглавлял избранный от «Яблока» Яков Якубович) отказывались заслушивать или принимать во внимание выступления жителей, недовольных принимаемыми решениями.

Кроме того, в некоторых советах начали отменять решения, принятые предшественниками. Как правило, это связано с отдельными статьями бюджета, согласованием летних кафе или шлагбаумов. Красносельский совет, помимо прочего, упразднил две постоянных комиссии — по организации работы депутатов и по контролю за их деятельностью. А в Тверском районе отстранили от заседаний находящуюся под домашним арестом оппозиционерку Кетеван Хараидзе, которая смогла переизбраться, несмотря на заведенное против нее уголовное дело о мошенничестве. Ранее она уведомляла председателя о том, как собирается голосовать, но это не устроило прокуратуру, которая заявила, что депутат может голосовать, только если лично присутствует на заседании. Совет удовлетворил протест надзорного ведомства, невзирая на возражения пришедших на заседание жителей.

Источник “Ъ” в московском отделении ЕР назвал претензии оппозиционеров и активистов несостоятельными: «Очевидно, что это зависть проигравших людей, которые не знают, как вести работу, и подменяют ее склоками и самопиаром». Сокращение времени на рассмотрение вопросов собеседник “Ъ” посчитал логичным, отметив, что основные дискуссии депутаты проводят на комиссиях, а отмену части решений назвал «пересмотром, который постоянно происходил и в прошлых созывах». «Нужно понимать, что мы нацелены на работу и мнение настоящих жителей тоже учитываем, для этого существуют личные приемы и работа с избирателями,— добавил источник.— А вы бы хотели устраивать цирк из заседаний?..»

Кира Хейфец