От волонтеров до репортеров

Помимо второго чтения проекта бюджета в ноябре Госдума обсудит законопроекты, связанные со льготами для волонтеров, сотрудников Следственного комитета и ветеранов. Это следует из календаря рассмотрения вопросов, опубликованного на сайте нижней палаты. Некоторые проекты — например, о новых ограничениях для иностранных агентов и о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и других средствах массовой коммуникации — в календаре не значатся, но тем не менее депутаты планируют их рассмотреть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре депутатам Госдумы предстоит определиться по широкому кругу вопросов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В ноябре депутатам Госдумы предстоит определиться по широкому кругу вопросов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главным событием месяца в Думе станет намеченное на 22 ноября рассмотрение во втором чтении проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (принят в первом чтении 26 октября). Срок сбора поправок к нему установлен до 7 ноября. В ноябре в Думе также пройдут три «правительственных часа», на которых выступят министры культуры Ольга Любимова (9 ноября), просвещения Сергей Кравцов (16 ноября) и здравоохранения Михаил Мурашко (23 ноября).

8 ноября Дума рассмотрит во втором чтении законопроект группы единороссов о компенсации оплаты услуг мобильной связи для волонтеров. Сейчас им предоставляют форму и спецодежду, оборудование и средства индивидуальной защиты, они имеют право на бесплатное питание и проезд до места назначения и обратно. «В данный перечень в настоящее время не включены услуги связи, хотя они крайне востребованы в деятельности добровольцев, а в ряде социально значимых сфер являются неотъемлемым компонентом их эффективной работы»,— говорится в пояснительной записке.

На этом же заседании депутаты предоставят льготы и членам семей сотрудников Следственного комитета. Согласно правительственному законопроекту, одному из членов семьи будет разрешен льготный проезд к месту отдыха. Ранее эта льгота распространялась лишь на родственников следователей, проходящих службу в районах Крайнего Севера и других местах с неблагоприятным климатом. Это создавало дисбаланс с членами семей прокурорских работников, которые получали такие льготы независимо от места прохождения службы, указали авторы.

Во втором чтении будет рассмотрен правительственный законопроект, позволяющий регионам передавать невостребованные жилые помещения очередникам. В их число входят, в частности, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших ветеранов и инвалидов, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, вставшие на учет по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 года. В думских планах на ноябрь также значится законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду», которые предлагают уравнять права очередников, подавших заявления до и после 1 января 2005 года, и установить новую ограничивающую дату — 1 января 2024 года.

В первом чтении Дума рассмотрит законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о включении в российскую правовую систему юридических лиц, действующих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Согласно проекту, сведения о юрлицах новых территорий должны быть включены в российский единый госреестр юридических лиц до 31 декабря 2022 года.

В планах на 9 ноября стоит первое чтение законопроекта депутатов Владислава Даванкова и Александра Демина («Новые люди») об отсрочке от призыва на военную службу для индивидуальных предпринимателей и глав фермерских хозяйств. Как подчеркнули авторы, документ направлен на реализацию поручений президента и правительства о поддержке предпринимателей и предоставлении им «максимальной экономической свободы» в условиях санкционного давления.

15 ноября Дума рассмотрит в первом чтении проект правительства, позволяющий СМИ публиковать сведения о доходах, расходах и имуществе несовершеннолетних детей и супругов судей. Это делается «в целях гармонизации с законодательством о противодействии коррупции», которое уже предусматривает подобную публикацию в отношении чиновников и депутатов, отмечается в пояснительной записке.

В ноябре также возможно второе чтение поправок к УК и КоАП об ответственности за уклонение от исполнения обязанностей в связи с признанием лица иностранным агентом. Изменения были подготовлены членами комиссий двух палат по борьбе с иностранным вмешательством в связи с принятым летом законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступает в силу с 1 декабря и обобщает положения разных законов, регулирующие статус иноагента. В УК вносятся в основном технические поправки (сбор предложений ко второму чтению завершился в конце октября). А вот в КоАП предполагается расширить круг лиц, к которым может быть применена административная ответственность, включив в него тех, кто лишь «намеревается» действовать в качестве иноагента. Правда, комитет Думы по законодательству в своем заключении отметил, что в этом проекте отсутствует ясность и однозначность понимания, в каких случаях лицо можно отнести к «намеревающимся действовать» в качестве иноагента. Поправки ко второму чтению изменений в КоАП закончат собирать 2 ноября.

Между тем в календаре на ноябрь отсутствует еще один законопроект, внесенный членами тех же комиссий. Он запрещает иноагентам организовывать массовые акции, а заодно расширяет список мест, где запрещены любые публичные мероприятия (в него включены, например, вокзалы, детские площадки, территории органов публичной власти и т. п.). Проект, резко раскритикованный коммунистами, был принят в первом чтении под конец весенней сессии. Собеседник “Ъ” в Думе пояснил, что документ сейчас «в работе и его обязательно примут до 1 декабря».

Кроме того, в ноябре ожидается второе чтение поправок о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В первом чтении законопроекты о внесении изменений в пять федеральных законов и КоАП, подписанные почти 400 депутатами, были приняты 27 октября, и до 10 ноября депутаты будут собирать поправки. Спикер Думы Вячеслав Володин при обсуждении инициатив не исключал, что наказание может быть ужесточено.

Наконец, второго чтения по-прежнему дожидается еще один резонансный проект — о едином операторе цифровых рекламных конструкций, внесенный минувшим летом единороссом Артемом Кирьяновым. В первом чтении он был принят на внеочередном заседании Думы 15 июля. Против принятия инициативы в ее первоначальном виде ранее высказывались Федеральная антимонопольная служба, Ассоциация электронных коммуникаций, правительства Москвы и Санкт-Петербурга, компания Avito и др. Депутаты уже трижды переносили срок сбора поправок ко второму чтению, последний из них — до 1 ноября.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина