Рыбаки поудят без науки

Строительство двух научно-исследовательских судов, которые Невский судостроительно-судоремонтный завод Объединенной судостроительной корпорации должен был сдать до конца ноября, может затянуться до 2026 года. Аналитики согласны, что соблюсти сроки невозможно по техническим причинам — подбор оборудования, которое заменит технику из недружественных стран, и перепроектирование займут время. Стоимость судов вырастет при этом почти втрое, до 16 млрд руб. Рыбаки опасаются, что срыв сроков и подорожание проекта означают высокую вероятность того же сценария при строительстве промысловых судов под квоты. Но в ОСК отрицают подобную связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Росрыболовство опубликовало на regulation.gov.ru проект изменений в постановление правительства о предоставлении Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) субсидий для строительства двух среднетоннажных научно-исследовательских судов (НИС).

Суда проекта 17050 строятся на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ), входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Церемония закладки киля состоялась в ноябре 2021 года, суда получили имена «Профессор Петр Моисеев» и «Профессор Анатолий Елизаров». Невский ССЗ в 2020 году стал единственным участником соответствующего аукциона, стоимость контракта составила 5,89 млрд руб. По его условиям суда должны быть переданы ВНИРО до 30 ноября 2022 года. Но, согласно опубликованному проекту поправок, сметная стоимость строительства судов возрастает почти втрое, до 15,99 млрд руб. При этом строительство растянется до 2026 года включительно.

В ОСК заверили, что «при строительстве НИС проекта 17050 Невский ССЗ будет ориентироваться на сроки, согласованные и утвержденные заказчиком». Ценовые параметры, поясняют в корпорации, определяются на основании результатов проведения уполномоченной организацией технико-экономической экспертизы. Соответствующая процедура закреплена в 2022 году для всех государственных заказов в федеральном законе «О промышленной политике в Российской Федерации», уточнили в ОСК.

Представители клиентов ОСК опасаются, что задержка строительства НИС означает и задержку сдачи рыбопромысловых судов. В рамках программы инвестиционных квот запланировано строительство 105 рыбопромысловых судов, из них сдано 10 (9,5%), говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. «При этом до конца года верфи должны были сдать 43 судна,— говорит он.— Вероятно, аналогичная ситуация складывается и с научными судами».

Еще до введения санкций задержки сдачи рыбопромысловых судов достигли двух лет, отмечает господин Зверев, а руководство ОСК заявляло, что стоимость новых судов вырастет более чем на треть. «Санкции усложнили ситуацию,— признает он.— Из-за отказа от импортных поставок критического важного оборудования требуется перепроектирование судов. Это в комплексе с затратами на поиск аналогов оборудования, обслуживание кредитов ведет к удорожанию проектов. Если сроки строительства НИС увеличиваются более чем вдвое, а стоимость — втрое, то сроки и стоимость строительства рыбопромысловых судов — тоже».

Очевидно, что до 2026 года все 105 судов в рамках первого этапа не будут сданы заказчикам, уверен господин Зверев. «В этой ситуации нельзя спешить с запуском второго этапа программы инвестквот,— говорит он.— Единственным последствием этого решения станет "судостроительный долгострой"». Однако в ОСК подчеркивают, что исполнение заказа на НИС не повлияет на сроки строительства рыбопромыслового флота.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что сдача НИС в 2022 и 2023 годах объективно невозможна. По его словам, заказчики планировали установить на эти суда максимум сложного оборудования, которое, за редким исключением, поступало из ныне недружественных стран, что осложняет задачу перепроектирования и поиска альтернативного оборудования. По его мнению, 2026 год — вполне реальный срок сдачи. Что касается рыбопромысловых судов, то исполнение этих заказов также откладывается: достроить можно те суда, для которых оборудование успело поступить до санкций, а остальные должны быть перепроектированы. По его мнению, сейчас важно обеспечить максимальную поддержку рыбопромышленникам.

Наталья Скорлыгина