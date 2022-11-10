Плюс кодификация всех выборов

КПРФ в четверг на круглом столе в Госдуме представила свой проект Избирательного кодекса. Заодно его участники обсудили последние изменения избирательного законодательства, которые вызывают у них особое неприятие: дистанционное электронное (ДЭГ) и многодневное голосование, упразднение института членов избиркомов с правом совещательного голоса и т. д. Отразить упреки попытался член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Шевченко, сославшись на доверие простых россиян к итогам выборов. В ответ его пригласили на «экскурсию по участкам», где его могут избить «молодчики из девяностых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению коммунистов, подготовленный ими проект Избирательного кодекса поможет устранить все недостатки российских выборов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ По мнению коммунистов, подготовленный ими проект Избирательного кодекса поможет устранить все недостатки российских выборов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проект Избирательного кодекса, опубликованный на сайте КПРФ, представляет собой 464-страничный документ (.pdf). В нем, как заверил лидер партии Геннадий Зюганов, собрано «все лучшее, что было в наработках различных партий и движений». Глава комиссии по подготовке кодекса, первый зампред комитета Думы по законодательству Юрий Синельщиков рассказал, что работа идет с начала года и пока не окончена. По его словам, члены комиссии сходятся во мнении, что «российское избирательное законодательство чрезмерно громоздко и нестабильно, допускает двойные стандарты» и «служит инструментом сохранения власти правящей элиты», что ведет к «застою политической системы и росту недоверия к власти».

Господин Синельщиков напомнил, что тема кодификации избирательного законодательства начала обсуждаться еще в 1990-е годы, а с начала 2000-х о планах по разработке кодекса не раз говорили представители ЦИКа, в том числе его нынешний председатель Элла Памфилова.

Цель кодекса, по словам коммуниста,— «обеспечить в стране реальную политическую конкуренцию», для чего нужно упростить правила, регулирующие избирательные процедуры, и «избавиться от массового лингвистического несовершенства используемых терминов».

Депутат также подчеркнул, что кодекс должен быть «проработан всеми партиями, администрацией президента, правительством», а после принятия в первом чтении его «следовало бы обсудить на расширенных парламентских слушаниях».

Отметим, что, когда 8 ноября Юрий Синельщиков рассказывал о проекте кодекса на заседании Госдумы, ее спикер Вячеслав Володин оценил эту идею критически, назвав российскую избирательную систему «одной из лучших в мире».

Член ЦИКа от КПРФ Евгений Колюшин назвал главным достоинством проекта «стремление вернуть избирательное законодательство на путь системности», с которого оно сошло из-за «многочисленных точечных изменений».

«Сейчас уже стало обычным, что в нормативных актах избирательных комиссий говорится о действии закона с дополнениями, предусмотренными актом комиссии. В итоге избирательные комиссии, вопреки их природе правоприменительных органов, превращаются в органы правотворческие»,— подчеркнул господин Колюшин.

Депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») инициативу поддержал, а среди необходимых, на его взгляд, изменений выборного законодательства назвал отмену муниципального фильтра на губернаторских выборах хотя бы для кандидатов от парламентских партий и недопустимость полностью мажоритарной системы в регионах. Депутат Анжелика Глазкова (КПРФ) напомнила, что коммунисты также выступают за отмену ДЭГ и возвращение в территориальные и участковые избиркомы членов комиссий с правом совещательного голоса.

Завкафедрой конституционного и муниципального права юрфака МГУ Сурен Авакьян тоже поддержал идею кодекса, но раскритиковал отдельные недостатки проекта КПРФ. Так, ему не понравилось, что в нем не предусмотрен механизм отзыва выборного лица и ничего не говорится об участии в выборах других избирательных объединений, кроме политических партий.

Экс-депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко весьма эмоционально обвинил единороссов в принятии неправильных законов, последствия чего сейчас «с ужасом наблюдает» Россия.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко сказал о том же, но более сдержанно, в частности, выразив мнение, что отказы от прямых выборов мэров и от выборов по партспискам в регионах «себя не оправдали». При этом он признался, что не является сторонником отмены ДЭГ, но, «если принимаются такие вещи, должен быть консенсус всех политических игроков».

Ответить на прозвучавшие упреки взялся член ЦИКа Евгений Шевченко. «Выскажу мысли, которые разделяет большинство членов ЦИКа. Если мы посмотрим на цифры социологических служб, которые проводят исследования после каждых выборов, то мы увидим, что около 65–70% избирателей доверяют итогам выборов. А в США еще не начинают голосование, а уже 63% избирателей не доверяют итогам выборов»,— сообщил господин Шевченко. По его убеждению, все реформы шли избирательному процессу на пользу, в том числе ДЭГ и многодневное голосование, которые создают удобство для избирателей. Проблем с контролем, по мнению члена ЦИКа, тоже нет: количество наблюдателей — кстати, по предложению КПРФ — увеличено с двух до трех, а центры общественного наблюдения дают возможность следить онлайн за трансляцией с видеокамер на участках.

Участники круглого стола слушали Евгения Шевченко весьма напряженно, а когда он собрался дать оценку проекту Избирательного кодекса КПРФ, из зала и вовсе раздались выкрики, что время выступления закончилось и оратору пора покинуть трибуну. Тем не менее он успел сообщить, что в проекте ему особенно не понравилось отсутствие запрета баллотироваться для людей с судимостью и иностранными активами.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев ответил на оптимизм господина Шевченко приглашением «на экскурсию по избирательным участкам Ростовской области», которую представляет депутат: «Только без удостоверения! Там нас с вами могут избить ваши председатели комиссий и молодчики из девяностых!» А экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вспомнил, как «часто приходил к Элле Памфиловой», но она его не принимала, поэтому ему приходилось выступать на улице — протестовать против ДЭГ, «нарушающего принципы тайны голосования и добровольности участия в выборах».

Подводя итоги, Юрий Синельщиков заметил, что, возможно, стоит отразить в проекте кодекса позицию его авторов против ДЭГ. Одним из его недостатков депутат назвал отсутствие ответственности для организующих ДЭГ IT-специалистов. В то время как члены избиркомов «отвечают в уголовном порядке» за допущенные нарушения, «для этих ребят избирательная кампания — это просто игра перед экраном», резюмировал коммунист.

Ксения Веретенникова