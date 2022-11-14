Поединок вне категории

Ислам Махачев, который в октябре вернул России чемпионский титул UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в легком весе (до 70 кг), через три месяца выступит, возможно, в самом важном в этом виде поединке будущего года. Махачев встретится с пользующимся огромной популярностью австралийцем Александром Волкановски. И в этом матче на кону будет стоять не только титул чемпиона в отдельно взятой категории, но и статус просто лучшего бойца мира, принадлежащий Волкановски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Pike / Reuters Фото: Christopher Pike / Reuters

В минувшие выходные UFC, главный в смешанных единоборствах промоушен, объявил о том, что санкционировал бой между 31-летним россиянином Исламом Махачевым и 34-летним австралийцем Александром Волкановски. Он состоится 11 февраля в рамках турнира UFC 284 в городе Перт, то есть на родине Волкановски.

Этот поединок обречен вызвать грандиозный ажиотаж. Формально на кону в нем будет стоять чемпионский титул в категории до 70 кг, очень особенной для России. Именно в легком весе выступал король MMA Хабиб Нурмагомедов, который в прошлом десятилетии совершил прорыв, став первым отечественным чемпионом в UFC. Выиграв все свои бои, Нурмагомедов в 2020 году завершил карьеру и стал помогать в подготовке своему другу, еще одному необычайно одаренному дагестанскому спортсмену — Исламу Махачеву. Махачев вернул России чемпионское звание в легком весе, эффектно — удушающим приемом во втором раунде — расправившись в конце октября со знаменитым бразильцем Чарльзом Оливейрой, а теперь встретится с еще одним обладателем такого же пояса — правда, в полулегком весе. Ради поединка с россиянином Александр Волкановски решил подняться из предыдущей — до 66 кг — категории, в которой провел фактически все свою карьеру в UFC, за исключением дебютного в промоушене матча. В нем он в 2016 году одолел Юсукэ Касую как раз в рамках легкого веса.

В действительности ставка в этом поединке гораздо дороже. По сути, нет никаких сомнений, что в нем определится просто сильнейший — вне зависимости от весовой категории — боец мира. Сейчас на верхней строчке как в официальной классификации UFC, так и в большинстве уважаемых неофициальных классификаций, например той, что формирует ESPN, находится Волкановски, единственное поражение потерпевший давным-давно, еще до перехода в UFC в 2013 году. Махачев, для которого победа над Оливейрой была 11-й подряд в основном в MMA промоушене, располагается на третьей строчке. Однако представляющий Новую Зеландию нигерийский средневес (до 84 кг) Исраэль Адесанья, второй в рейтинге, в минувшие выходные серьезно подпортил репутацию, уступив в чемпионском матче бразильцу Алексу Перейре. Так что альтернативы в роли конкурента Волкановски в данной номинации Махачеву не видно.

В февральском поединке у Ислама Махачева будет солидное, в 10 см, преимущество в росте над невысоким — 168 см — австралийцем. Но, даже принимая во внимание этот фактор, можно смело утверждать, что с настолько неудобным соперником Махачеву сталкиваться до сих пор не доводилось.

Неординарна вся спортивная карьера Александра Волкановски. В юности он занимался греко-римской борьбой — это нормальный, скажем так, бэкграунд для MMA. Но вот дальше были сплошные аномалии. Сначала Волкановски остановил свой выбор на безумно популярном в Австралии регби и даже добился в этом виде неплохих успехов. При этом, будучи регбистом, он весил под 100 кг. Однако в 22 года Волкановски вдруг решил похудеть и переквалифицироваться в бойцов смешанных единоборств, и выяснилось, что он будто специально создан по своим данным для жестокого вида.

Любопытнее всего, что, проходя спортивную трансформацию, Александр Волкановски делал упор не на борьбу, а на бокс. И такой странный ход принес неожиданные результаты. Благодаря своей ударной технике и мощи, а также терпеливости и умению выкручиваться из сложных положений Волкановски одержал многие свои яркие и иногда приносившие ему ценные бонусы от промоушена победы, в том числе три — над американской суперзвездой Максом Холлоуэем, заставившие UFC поместить австралийца на верхушку своего наиболее престижного рейтинга. А Холлоуэй, кстати, даже чуть выше Махачева, которому пока, несмотря на обилие в биографии поединков с непростыми соперниками, с бойцом, настолько быстрым и настолько комфортно чувствующим себя в стойке, пересекаться точно не доводилось.

Алексей Доспехов