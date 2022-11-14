Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поединок вне категории

Ислам Махачев и Александр Волкановски подерутся за статус лучшего бойца мира

Ислам Махачев, который в октябре вернул России чемпионский титул UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в легком весе (до 70 кг), через три месяца выступит, возможно, в самом важном в этом виде поединке будущего года. Махачев встретится с пользующимся огромной популярностью австралийцем Александром Волкановски. И в этом матче на кону будет стоять не только титул чемпиона в отдельно взятой категории, но и статус просто лучшего бойца мира, принадлежащий Волкановски.

Фото: Christopher Pike / Reuters

Фото: Christopher Pike / Reuters

В минувшие выходные UFC, главный в смешанных единоборствах промоушен, объявил о том, что санкционировал бой между 31-летним россиянином Исламом Махачевым и 34-летним австралийцем Александром Волкановски. Он состоится 11 февраля в рамках турнира UFC 284 в городе Перт, то есть на родине Волкановски.

Этот поединок обречен вызвать грандиозный ажиотаж. Формально на кону в нем будет стоять чемпионский титул в категории до 70 кг, очень особенной для России. Именно в легком весе выступал король MMA Хабиб Нурмагомедов, который в прошлом десятилетии совершил прорыв, став первым отечественным чемпионом в UFC. Выиграв все свои бои, Нурмагомедов в 2020 году завершил карьеру и стал помогать в подготовке своему другу, еще одному необычайно одаренному дагестанскому спортсмену — Исламу Махачеву. Махачев вернул России чемпионское звание в легком весе, эффектно — удушающим приемом во втором раунде — расправившись в конце октября со знаменитым бразильцем Чарльзом Оливейрой, а теперь встретится с еще одним обладателем такого же пояса — правда, в полулегком весе. Ради поединка с россиянином Александр Волкановски решил подняться из предыдущей — до 66 кг — категории, в которой провел фактически все свою карьеру в UFC, за исключением дебютного в промоушене матча. В нем он в 2016 году одолел Юсукэ Касую как раз в рамках легкого веса.

В действительности ставка в этом поединке гораздо дороже. По сути, нет никаких сомнений, что в нем определится просто сильнейший — вне зависимости от весовой категории — боец мира. Сейчас на верхней строчке как в официальной классификации UFC, так и в большинстве уважаемых неофициальных классификаций, например той, что формирует ESPN, находится Волкановски, единственное поражение потерпевший давным-давно, еще до перехода в UFC в 2013 году. Махачев, для которого победа над Оливейрой была 11-й подряд в основном в MMA промоушене, располагается на третьей строчке. Однако представляющий Новую Зеландию нигерийский средневес (до 84 кг) Исраэль Адесанья, второй в рейтинге, в минувшие выходные серьезно подпортил репутацию, уступив в чемпионском матче бразильцу Алексу Перейре. Так что альтернативы в роли конкурента Волкановски в данной номинации Махачеву не видно.

В февральском поединке у Ислама Махачева будет солидное, в 10 см, преимущество в росте над невысоким — 168 см — австралийцем. Но, даже принимая во внимание этот фактор, можно смело утверждать, что с настолько неудобным соперником Махачеву сталкиваться до сих пор не доводилось.

Неординарна вся спортивная карьера Александра Волкановски. В юности он занимался греко-римской борьбой — это нормальный, скажем так, бэкграунд для MMA. Но вот дальше были сплошные аномалии. Сначала Волкановски остановил свой выбор на безумно популярном в Австралии регби и даже добился в этом виде неплохих успехов. При этом, будучи регбистом, он весил под 100 кг. Однако в 22 года Волкановски вдруг решил похудеть и переквалифицироваться в бойцов смешанных единоборств, и выяснилось, что он будто специально создан по своим данным для жестокого вида.

Любопытнее всего, что, проходя спортивную трансформацию, Александр Волкановски делал упор не на борьбу, а на бокс. И такой странный ход принес неожиданные результаты. Благодаря своей ударной технике и мощи, а также терпеливости и умению выкручиваться из сложных положений Волкановски одержал многие свои яркие и иногда приносившие ему ценные бонусы от промоушена победы, в том числе три — над американской суперзвездой Максом Холлоуэем, заставившие UFC поместить австралийца на верхушку своего наиболее престижного рейтинга. А Холлоуэй, кстати, даже чуть выше Махачева, которому пока, несмотря на обилие в биографии поединков с непростыми соперниками, с бойцом, настолько быстрым и настолько комфортно чувствующим себя в стойке, пересекаться точно не доводилось.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...