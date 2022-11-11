Глупые дети

Экономисты мюнхенского ifo Institute, сопоставив мировые данные о результатах школьного образования, впервые дали оценку «снизу» масштабов экономических потерь из-за низкого качества массового образования. По их подсчетам, до конца века мир потеряет не менее 11,4% ВВП из-за отсутствия у детей базовых интеллектуальных навыков, которые средняя школа не может дать в среднем 62% обучающихся. В работе также даны первые оценки долгосрочных последствий мировых школьных локдаунов 2020–2021 годов — относительно общего масштаба проблемы они невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Экономисты мюнхенского экономического центра ifo Institute Сара Густ и Люджер Вессманн в соавторстве с Эриком Ганушеком из Стэнфорда опубликовали в серии NBER препринт «Глобальные универсальные базовые навыки: их текущий дефицит и влияние на мировое развитие». Исследование по состоянию на 2020 год консолидирует данные об «универсальных базовых навыках» (УБН), минимально необходимых детям для их будущей экономической конкурентоспособности.

Этот термин неявно апеллирует к популярной концепции «универсального базового дохода», как бы намекая на то, что трансформация мирового рынка труда в духе этой концепции должна быть подкреплена соответствующей производительностью работающих. Формальная цель работы — оценка нижней границы потенциальных потерь мирового ВВП в ближайшие десятилетия от выхода на работу людей, не имеющих УБН. Авторы объединяют данные международного тестирования школьников PISA и TIMSS, региональных тестов TERCE/SERCE, SACMEQ и PASEC, субнационального тестирования госструктурами в Индии и КНР. Ключевым параметром являются результаты по «первому уровню» тестов PISA и PISA-D, описывающих базовую грамотность (чтение, письмо, понимание текста, инструкций, минимальные критерии дальнейшей обучаемости) школьников, позволяющую им работать на современном предприятии. Авторы получили приблизительные данные по странам с 98,1% мирового населения, создающего 99,4% глобального ВВП — это почти идеальный охват и база для оценок «снизу», поскольку, как правило, тестированием навыков типа PISA подавляющее большинство школьников не охвачено.

Результаты исследования могут показаться шокирующими, хотя сама оценка недоиспользованного потенциала мирового ВВП до конца XXI века в этом аспекте не кажется огромной — это 11,4%, или порядка $700 трлн непроизведенной добавленной стоимости. «Стилизованные факты» о том, что дает миру распространение начального и среднего образования, таковы. Как минимум две трети молодых людей в мире УБН не имеют — они либо останутся неконкурентоспособными в контексте мировой экономики (что, отметим, не помешает им быть конкурентоспособными в закрытых частях национальных экономик), либо их необходимо «доучивать» до обретения УБН.

В 101 стране из 159 обследованных базовые навыки не получили более половины детей, в 36 странах — более 90%. В странах с высоким доходом УБН не осваивают четверть детей (в Северной Америке — 24%, в РФ — также 24%). Мировой лидер по этому показателю — Гонконг, УБН нет лишь у 11%, в аутсайдерах — страны Северной Африки (89%). Дело не в охвате школьным образованием как таковом: хотя значительная часть популяции детей, не способных работать в современной экономике, сформирована из не получающих среднее образование, навыков для минимума конкурентоспособности не обретают 62% учащихся средних школ.

Это отрезвляющее знание о результатах широчайшего распространения среднего образования в мир, видимо, не следует недооценивать: результаты предыдущих исторических эпох были, очевидно, существенно хуже, в том числе на момент мировой «технологической революции» и подготовки базы для современной постиндустриальной экономики в развитых странах в 1950–1970 годах. Текст Густ, Вессманна и Ганушека завершается оценкой «значительного» изменения ситуации в пандемию 2020–2021 годов, данные о которых в работу не вошли. Впрочем, исходя из «доковидных» данных изменения не могут быть огромными, авторы лишь констатируют, что COVID-19 и школьные локдауны в первую очередь снизили возможность получения УБН для детей из беднейших домохозяйств, причем не только в развивающихся странах, но и в развитых. Впрочем, в литературе последних месяцев пока не приводится (выглядевшая бы циничной, но легитимной) оценка альтернативно рассчитанных потерь ВВП от «коронавирусных» смертей школьного персонала в гипотетическом случае всемирного отказа от закрытия школ в 2020–2021 годах (напомним, дети в гораздо меньшей степени, чем взрослые, болеют COVID-19). Сценарии Густ, Вессманна и Ганушека по дальнейшему развитию ситуации с образованием в мире показывают, что радикально доля освоивших УБН в школе в мире в ближайшие десятилетия измениться не должна — особенно с учетом крайней консервативности среднего образования в мире.

Дмитрий Бутрин