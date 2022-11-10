Инвалидов приравняли к детям

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России», запрещающий высаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов инвалидов первой группы, не оплативших проезд. Штраф за нарушение запрета будет достигать 30 тыс. руб. Правительство поддержало поправки, но попросило депутатов определиться, как быть в случае, если у гражданина нет документов, подтверждающих инвалидность. Поправки могут спровоцировать некоторых граждан ездить бесплатно, считают в думском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госдума в четверг принимала в первом чтении поправки к «Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» с запретом высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев инвалидов первой группы, следующих без сопровождения, в случае, если те не оплатили проезд или не подтвердили право на льготный бесплатный проезд. Штраф составит 5 тыс. руб. для водителя или до 30 тыс.— для «должностного лица» (контролера). Напомним, льготы для инвалидов на транспорте устанавливаются по решению региональных властей: бесплатный проезд, льготные тарифы либо компенсация стоимости билета прямыми выплатами.

Сегодня пассажиры, отказавшиеся от оплаты, обязаны покинуть салон на ближайшей остановке. Напомним, в 2021 году после ряда вызвавших бурную общественную реакцию инцидентов, когда водители автобусов оставляли школьников на морозе, депутаты ввели запрет высаживать из транспорта несовершеннолетних. В марте 2022 года депутаты-единороссы Андрей Исаев, Михаил Терентьев и Марина Оргеева предложили распространить это правило и на инвалидов первой группы. Значительная их часть, сказано в пояснительной записке, не может перемещаться без сопровождающих, но все же возникают ситуации, вынуждающие их самостоятельно пользоваться общественным транспортом.

«Порой они не смогли по различным причинам приобрести билет или забыли социальную карту,— говорят депутаты.— В результате инвалиды оказываются в трудной ситуации».

Так, в августе 2021 года в Санкт-Петербурге водитель коммерческого автобуса пытался высадить из салона инвалида-колясочника с ДЦП за неоплаченный проезд. Случай широко обсуждался в СМИ, в итоге водителя уволили. Этот инцидент, рассказал Михаил Терентьев, выступая в Госдуме, и стал причиной для внесения поправок.

Законопроектом не решен вопрос о «правовых последствиях» в случае, если гражданин не предъявит документы об инвалидности и откажется оплатить проезд, отмечается в правительственном отзыве на поправки. Белый дом поддержал поправки, но просит доработать законопроект. «Установление запрета на высадку может провоцировать проезд лиц без оплаты, заявивших контролирующим лицам о том, что они являются инвалидами первой группы»,— написал в заключении глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. Когда вводился запрет в отношении несовершеннолетних, напомнил в четверг единоросс Павел Федяев, многие опасались, что подростки будут массово злоупотреблять и ездить бесплатно, но этого не произошло. Инвалиды также вряд ли будут этим заниматься, поддержал его Михаил Терентьев.

«Инвалидам второй группы тоже бывает непросто покинуть общественный транспорт и потом каким-то образом куда-то добраться,— заметил коммунист Алексей Куринный.— Почему не рассмотреть освобождение от оплаты за проезд всех групп, чтобы не создавать проблем поиска удостоверений?»

Его однопартиец Олег Смолин добавил, что человек без ноги может иметь инвалидность второй группы. Идея распространить правило на другие группы обсуждалась, рассказал Михаил Терентьев, но возникает риск: если такой гражданин забудет дома документ, водитель или контролер не всегда смогут понять, что перед ними человек с ограниченными возможностями. Инвалида первой группы тоже не всегда можно определить без документов, заметила коммунист Ольга Алимова. К идее расширения запрета можно вернуться после того, как сформируется практика применения обсуждаемых поправок, резюмировал господин Терентьев.

Справоросс Александр Аксененко, в свою очередь, заявил о необходимости провести анализ «доступности» общественного транспорта для инвалидов на фоне проведения специальной военной операции и возвращения с фронта военнослужащих, которым нужна «адаптация» (имея в виду, вероятно, получивших травмы во время боевых действий граждан). Михаил Терентьев отметил, что это не вопрос этого законопроекта, но данные можно запросить в Минтрансе.

Поправки к законопроекту для второго чтения должны быть представлены к 9 декабря.

Иван Буранов