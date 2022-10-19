Парковке оставили ограниченные возможности

Госдума отклонила законопроект, позволяющий инвалидам бесплатно парковать свои автомобили не только на специально выделенных для этого местах, но и на любых местах для платной парковки. Люди с ограниченными возможностями регулярно сталкиваются с тем, что не могут найти свободное место у поликлиник и больниц, обращали внимание авторы инициативы, в результате машины приходится парковать за деньги. Законопроект поддержали власти 15 субъектов РФ. Правительство в своем заключении указало на отсутствие данных, подтверждающих указанную проблему, а также напомнило, что решение вопросов парковочных мест — зона ответственности регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Госдума в среду отклонила без обсуждения поправки к закону «О социальной защите инвалидов», предложенные депутатами Ярославом Ниловым, Денисом Диденко, Борисом Пайкиным и другими парламентариями из ЛДПР. Они предложили разрешить инвалидам парковать свои автомобили на платных местах в случаях, если специализированные инвалидные места заняты.

Напомним, согласно законодательству, 10% всех машино-мест около объектов «социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» должны быть выделены для автомобилей инвалидов I, II групп, а также граждан с III группой инвалидности, не способных самостоятельно передвигаться. Обязателен знак «Инвалид», информация об авто должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

В РФ, по данным Росстата, более 11,3 млн инвалидов, из них граждан с I группой — 1,3 млн, II группой — 4,7 млн, III группой — 4,5 млн, детей-инвалидов — 0,72 млн.

Случается, что все специальные места для бесплатной парковки инвалидов заняты, пишут авторы поправок: «В этом случае инвалид вынужден искать свободные бесплатные места на других парковках, что не всегда для него удобно, либо размещать транспортное средство на свободном месте платной парковки и оплачивать это место по определенному для всех автовладельцев тарифу. В противном случае будет выписан штраф». В Москве, напомним, санкция составляет 5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 3 тыс. руб.

Постановления, пишут депутаты, можно обжаловать, но этот процесс «длительный»: нужно, в частности, доказать отсутствие свободных мест на инвалидных местах (фото- и видеозаписью). «Таким образом, инвалидам и детям-инвалидам, в отличие, например, от многодетных семей, не в полной мере гарантируется бесплатная парковка около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, то есть не обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к данным объектам»,— резюмируют депутаты.

Поправки поддержали 15 субъектов федерации, включая Госсобрание Республики Саха (Якутия), Алтайское краевое заксобрание, парламенты Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.

Депутаты не привели «анализа статистической информации и данных правоприменительной практики, свидетельствующих о неэффективности действующей нормы», указало правительство РФ в заключении.

В Белом доме также напомнили, что установление правил пользования паркингами — компетенция субъектов федерации. «Предлагаемая гарантия по бесплатной парковке инвалидов в любом месте при одновременном сохранении гарантии по выделению не менее 10% мест для парковки инвалидов избыточна»,— сказано в заключении думского комитета по социальной защите.

«Это антисоциальный подход, когда выделяются всего несколько мест для инвалидов, и они постоянно заняты, а инвалиды паркуются на местах общего пользования, и им потом выставляют штраф за неоплату,— прокомментировал “Ъ” итоги голосования зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.— Мы продолжим работу в этом направлении».

Иван Буранов