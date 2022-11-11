Чемпионская компания

В группе D открывающегося 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре играет победитель предыдущего первенства — сборная Франции. Она по-прежнему невероятно сильна, но заранее вешать на шею ее футболистам золотые медали мешают некоторые кадровые проблемы, коснувшиеся прежде всего средней линии, а также воспоминания об осечках французов на прошлогоднем европейском чемпионате и в недавнем розыгрыше Лиги наций, в том числе в матчах с датчанами, угодившими с ними в один квартет вместе с австралийцами и тунисцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападение сборной Франции с Килианом Мбаппе (на фото) и Каримом Бензема на ее острие способно смять любую оборону

Фото: Matthias Schrader / AP Нападение сборной Франции с Килианом Мбаппе (на фото) и Каримом Бензема на ее острие способно смять любую оборону

Фото: Matthias Schrader / AP

Наверняка десяткам миллионов болельщиков во всем мире ставка на французов, на их вторую подряд победу на чемпионате мира, сейчас кажется самой верной и надежной. Намеков на то, что 18 декабря, в день финала катарского турнира, им снова, как и в июле 2018 года в «Лужниках», предстоит купаться в море шампанского, предостаточно. Да даже квартет на предварительном этапе почти что точная копия набора четырехлетней давности: те же датчане с австралийцами, а вместо перуанцев — тунисцы, которые в смысле статуса примерно того же поля ягоды, что и южноамериканские середняки. Но, главное, большая часть российской заявки, большая часть ее наиболее заметных героев — Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, Уго Льорис и Бенжамен Павар, Рафаэль Варан и Люка Эрнандес — на месте. А к ней добавились Карим Бензема, в 2018-м еще конфликтовавший с тренером Дидье Дешамом, и еще ряд замечательных игроков.

Эта заявка настолько глубока и шикарна, что трудно точно представить основную схему, которую выберет Дешам, чтобы опять штурмовать верхушку футбольной иерархии.

Интегрированный в сборную уже после чемпионата мира в России Жюль Кунде своей универсальностью добавил вариантов в защите, а в нападении их просто тропический лес. Дешам в минувшие месяцы предпочитал выдвигать вперед только что завоевавшего «Золотой мяч» Карима Бензема и Килиана Мбаппе, который наверняка его получит в будущем, располагая под ними Антуана Гризманна. Но ничуть не хуже на бумаге выглядит и треугольник с Бензема на острие и подпирающими его Мбаппе, Гризманном и, допустим, Усманом Дембеле. А освежить ситуацию, сделав инъекцию скорости, рассудительности, голевого чутья или всего этого разом, можно с помощью Кингсли Комана, Кристофера Нкунку, Оливье Жиру.

Но лучше не перебарщивать с преждевременными восторгами по поводу французов, потому что разглядеть кое-что мешающее считать их именно стопроцентными фаворитами тоже несложно. Вот, например, кадровые проблемы. Ну да, у французов они есть, и довольно серьезные. Сейчас им точно не помешал бы такой игрок, каким в молодости был сам Дидье Дешам,— цепкий, работоспособный и аккуратный хавбек. Дело в том, что травмы Нголо Канте и Поля Погба, не менее важных элементов французского чемпионства в 2018-м, нежели Мбаппе и Гризманн, оставили зияющую дыру в опорной, ключевой, зоне, а заполнять ее придется Орельеном Чуамени, оцененным «Реалом» в такую сумму, что можно купить целую команду Российской премьер-лиги, но, как ни крути, бойца еще не очень-то зрелого, испытанного.

А еще не лишним будет взглянуть на результаты эти потрясающих с точки зрения имен французов в турнирах последних лет. На прошлогоднем чемпионате Европы от них не исходило и десятой доли того блеска, что был в 2018 году, и проигрыш швейцарцам уже в 1/8 финала не смотрелся, каким бы чудесным ни было спасение соперников в концовке основного времени, чем-то идущим совсем уж наперекор футбольной справедливости. А в Лиге наций уже в этом году сборная Франции играла так скверно, что никакими тактическими экспериментами ее катастрофу не оправдать: в шести встречах — единственная победа над не попавшими на чемпионат мира австрийцами. А датчане, очутившиеся и в «разминочном» турнире в группе с французами, одолели их дважды.

Нет сомнений, что от сборной Дании в Катаре будет исходить угроза любому, кто попадется на ее пути, и те достоинства, которые подбросили эту команду летом 2021 года аж до финала чемпионата Европы, она сохранила. Впереди у датчан, может, и не так много чистого, скажем так, класса, которого в избытке у Бензема с Мбаппе, но трудолюбие, резвость, жесткость, умение развернуть молниеносную контратаку из своей штрафной при наличии таких футболистов, как Андреас Кристенсен, Йоаким Меле, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Миккель Дамсгор, по-прежнему входят в список их мощнейших козырей.

Более того, актуален тезис о том, что датская команда в Катаре будет еще опаснее, чем на континентальном первенстве. В конце концов, к его наградам она двигалась без своего лидера Кристиана Эриксена, в стартовом матче с финнами пережившего сердечный приступ. Удивительно, но Эриксен после него вернул себе не просто футбольную карьеру, а статус «большого» игрока для «большого» клуба. И своими выступлениями в «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне он доказывает, что готов крепко держать в руках дирижерские палочки.

Две другие сборные из этой группы — оппоненты сортом пониже. В Австралии, к примеру, со смехом вспоминают, как, возглавив местную национальную команду после чемпионата мира 2018 года, Грэм Арнольд пообещал, что она будет играть, как «Ливерпуль» (разумеется, не сегодняшний, поскрипывающий, а прежний — легкий, гибкий и зубастый). Мечты о ливерпульском стиле быстро оказались забыты, и понятно почему.

Сборная Австралии нынче проходит через кризисный период. Она кое-как, через страдания в азиатской отборочной зоне и грозившие обернуться катастрофой «стыки» с перуанцами, пролезла на чемпионат мира. Ничего странного в этом нет. Когда-то австралийцы наполовину комплектовались из игроков с хорошим «европейским» бэкграундом. В начале этого десятилетия с теми, кем интересуются клубы ведущих лиг, у них возник жуткий дефицит. Так что австралийские болельщики вынуждены считать звездой команды полузащитника Айдина Хрустича, который раньше не так чтобы постоянно играл за «Айнтрахт», а осенью 2022 года пытается преуспеть в «Вероне». А еще в поисках лучика надежды на неплохой исход катарской кампании они вынуждены слушать, как обещавший «ливерпульский стиль» Арнольд уверяет, что, хоть с ним и не сложилось, «австралийская ДНК», как ни крути, сохранилась и в этом блеклом сочетании — иными словами, весь расчет на боевитость.

Тунисская команда в плане звучности фамилий где-то на одной полке с австралийской. Более или менее солидные биографии у форвардов, но лучшие их них — Юсеф Мсакни, Вахби Хазри — перешагнули 30-летний рубеж и находятся на спаде. Зато сборная Туниса навострилась выстраивать многослойную и вязкую оборону. Лучше всего в этом убеждают ее показатели в матчах, состоявшихся в этом году.

Их тунисцы провели в общей сложности чертовую дюжину. В 13-м, в конце сентября, правда, их в пух и прах — 5:1 — разнесли бразильцы. Но в 12 встречах, предшествовавших этой, сборная Туниса пропустила лишь три гола, хотя пересекалась и с достаточно грозными противниками вроде нигерийцев.

Алексей Доспехов