«Первое место в рейтинге — это бонус, а не самоцель»

Одной из теннисисток, добившихся большого прогресса в нынешнем году, стала россиянка Вероника Кудерметова, ставшая по его итогам девятой ракеткой мира в одиночном разряде и второй — в парном. В интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову четвертьфиналистка Roland Garros, выигравшая на прошлой неделе в паре с бельгийкой Элизе Мертенс итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Форт-Уэрте, оценила свои последние успехи, рассказала о том, как ей вот уже более десяти лет работается на тренировках с мужем Сергеем Демехиным, и поделилась планами на следующий сезон.

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Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Вероника Кудерметова

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

— В начале года вы занимали в одиночном рейтинге лишь 31-е место, а в парном — 14-е. Могли представить себе, что сейчас будете стоять там настолько высоко?

— Если говорить откровенно, я всегда знала, что мой уровень игры достоин самых высоких позиций в рейтинге. Просто было непонятно, когда сложится вся мозаика, которая позволит этих позиций достичь. А задачи я перед собой ставила самые высокие, как и всегда. По-другому у меня не получается.

— За счет чего вам удалось добиться столь заметного прогресса?

— Это не случилось в один момент. Если оглянуться назад, то год за годом я постепенно двигалась в рейтинге вперед. Просто у каждого свой путь, и наше с Сергеем видение было именно таким.

Результат данного сезона — это следствие каждодневной работы на протяжении многих лет как на корте, так и вне его.

Но мой путь продолжается. Я знаю, где способна прибавить еще сильнее, и это вдохновляет.

— В прошлом году вместе с Еленой Весниной вы потерпели два очень обидных поражения в парном разряде — в финале Wimbledon и в матче за третье место олимпийского турнира. В какой степени уверенность в своих силах, которая сейчас у вас проявляется в решающие моменты, стала результатом сотрудничества с психологом?

— Работа с психологом — лишь часть того, что ты проделываешь в ходе тренировочного процесса. К тому же за многие годы выступлений приобретается определенный опыт, в том числе психологический. Думаю, что за счет всего этого у меня действительно появилась уверенность, которая помогает.

— Каким способом вам и Элизе Мертенс удалось в концовке финала WTA Finals переиграть чешскую пару в составе Катерины Синяковой и Барборы Крейчиковой, которые на супертай-брейке вели со счетом 7:2?

— Честное слово, даже не знаю, что нам помогло. Просто мы не опустили руки, боролись до конца и как-то получилось выиграть. Наверное, в определенной степени как раз сказался опыт, которого мне не хватало в матчах, упомянутых вами в предыдущем вопросе.

— Как вышло, что вы с Мертенс наладили отличное взаимопонимание на первом же турнире, который выиграли в Стамбуле в прошлом году?

— Мы две одиночницы с хорошим уровнем игры, поэтому нам удалось быстро найти контакт на корте и сформировать хорошую пару. Она могла бы сложиться на постоянной основе еще в прошлом сезоне, но из-за подготовки к Олимпиаде мне пришлось отложить эту идею на этот год.

— Уже около десяти лет вас тренирует муж — Сергей Демехин, что для WTA по нынешним временам можно считать едва ли не уникальной историей. Насколько удачен был опыт привлечения в вашу команду других специалистов?

— Действительно, Сергей со мной уже очень давно. Это человек, который хорошо изучил меня как на корте, так и в жизни.

Мало кто представляет себе, какую работу мы проделали за все эти годы и через что нам пришлось пройти. Поэтому я ему доверяю, и, кто бы ни приходил в нашу команду, для меня мнение Сергея будет самым важным.

Но действительно, в прошлом сезоне мы брали в команду Владимира Платеника (словацкого тренера, который в свое время работал с Надеждой Петровой и Дарьей Касаткиной.— “Ъ”), а в этом году взяли аргентинца Франко Давина (бывшего тренера чемпиона Roland Garros-2004 Гастона Гаудио и Хуана Мартина дель Потро.— “Ъ”). Каждый из них помог мне и поделился своими знаниями. Франко и на следующий год будет в моей команде.

— В этом году сложилась необычная ситуация. Сразу три теннисистки — вы, а также американки Джессика Пегула и Коко Гауфф — финишировали в топ-10 как одиночного, так и парного рейтингов. Чем, на ваш взгляд, это объясняется?

— С ними мы эту тему не обсуждали. Но главная причина, думаю, в том, что мы практически на всех турнирах играли как одиночку, так и пару. А уровень игры у нас имеется. Так что ничего удивительного тут нет.

— В какой степени практика, которую вы получаете в парном разряде, помогает вам в одиночке и приходилось ли вам жертвовать парой в этом году?

— Пара очень помогла мне на пути моего становления как тренировка в приобретении многих нужных навыков. Кроме того, пара — это своего рода психологическая и финансовая поддержка, особенно когда в одиночке не все складывается гладко.

Конечно, когда периодически хорошие результаты в обоих разрядах накладываются друг на друга, в конце турнира играть непросто. Но это часть моей работы, поэтому приходится подстраиваться.

— Планируете ли вы продолжать выступать с Мертенс в следующем сезоне? И понимаете ли вы, что, поскольку лидеру парного рейтинга Катерине Синяковой в начале следующего сезона нужно будет защищать много рейтинговых очков, у вас есть реальный шанс стать первой ракеткой мира?

— Загадывать пока ничего не буду. Но одно скажу точно: в следующем году хотелось бы попробовать сконцентрироваться чуть больше на одиночке, поэтому пару, видимо, придется играть не везде.

Что же касается звания первой ракетки, то я вообще не концентрирую на этом свое внимание.

Для меня первое место в рейтинге — это просто бонус, а не самоцель. Сама я буду делать все возможное, чтобы становиться лучше день ото дня, а уж какого результата удастся достичь — никто не знает.

— Как долго вы будете отдыхать и где намерены провести предсезонную подготовку?

— В планах одна неделька на море. После этого вернусь в Россию и дома начну готовиться к следующему сезону.