Кабинет предвоенного периода

Недавний съезд Компартии Китая очертил круг руководителей, которым предстоит управлять второй державой мира и крупнейшим экономическим партнером РФ в ближайшие пять лет. Биографии членов новой команды Си Цзиньпина говорят об одном: Китай готовится к дальнейшему ухудшению отношений с США, а потому намерен форсировать курс на повышение экономической и технологической автономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

Окончательное распределение портфелей в новом правительстве станет известно только в марте, однако среди 24 членов нового Политбюро выделяется группа людей, которые, очевидно, и составят костяк экономической команды. Куратором макроэкономического блока будет Хэ Лифэн, нынешний глава Госкомитета по реформам и развитию, бывшего Госплана. Товарищ Хэ, знакомый с Си многие годы, известен как дирижист и сторонник повышения роли государства в экономике.

Другие важные должности могут получить люди, имеющие богатый опыт работы в аэрокосмической промышленности, оборонке, системе здравоохранения, экологическом надзоре. Если раньше, в период бурного роста, экономикой КНР управляли преимущественно гражданские инженеры и банкиры, то профиль нового состава больше подходит для управления предвоенного времени.

Профессиональные компетенции этой команды вполне укладываются в приоритеты товарища Си. За последние пять лет он вливал деньги в импортозамещение и развитие инноваций, включая ВПК и технологии двойного назначения, боролся с выбросами углерода, жестче регулировал частный бизнес и взял курс на перераспределение доходов от «жирных котов» эпохи первоначального накопления в пользу бедных слоев.

Но крен в экономическом курсе отражает и объективно изменившийся внешний фон, прежде всего, отношения с США. Если раньше они были ключевым рынком, источником капитала и технологий, то теперь сверхдержавы воспринимают друг друга как соперников. Взаимные санкции, торговые войны, технологические ограничения — новый язык общения крупнейших экономик мира.

Для российского бизнеса в условиях конфронтации с Западом новый совет директоров China Inc. и его курс — скорее хорошая новость. Фокус на зеленую энергетику и снижение зависимости от морских маршрутов доставки углеводородов ускорят прокладку труб из РФ в КНР, а упор на собственные инновации может позволить Китаю меньше зависеть от американских, а значит, меньше трепетать перед вторичными санкциями.

Минусы, впрочем, тоже есть. Учитывая масштаб внутренних проблем Китая вроде долговых пузырей, способность новой команды с ними справляться выглядит залогом здоровья второй экономики мира. Однако не факт, что дирижистские рецепты, которые неизбежно будут выписывать лоялисты товарища Си, не усугубят эти проблемы.