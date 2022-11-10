Центральная Азия смещается на восток

Среднегодовой прирост объема ВВП стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан) за десятилетие составил 3,6%, следует из обзора Евразийского банка развития. Вместе с увеличением размера экономик растет и внешнеторговый оборот этих стран. Россия остается для них самым крупным торговым партнером, однако торговля с Китаем растет более высокими темпами, при этом КНР уже опережает РФ по объему вложенных в регион прямых инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shamil Zhumatov / Reuters Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

ВВП стран Центральной Азии последние 20 лет увеличивался в среднем на 6,2%, 10 лет — на 3,6% в год. В прошлом году суммарный показатель пяти стран составил $347 млрд, говорится в региональном отчете Евразийского банка развития (ЕАБР). Самая крупная экономика «пятерки» — казахская (размер ВВП — $197,1 млрд в 2021 году), далее следуют Узбекистан ($69,2 млрд) и Туркменистан ($63,4 млрд). Экономики Киргизии и Таджикистана сопоставимы — $8,5 млрд и $8,7 млрд ВВП соответственно. Население региона увеличивается ежегодно на 2% (по итогам прошлого года оно составило 77 млн человек).

Оборот внешней торговли товарами за 20 лет вырос в шесть раз, в прошлом году он составил $165,5 млрд. Доля Казахстана осталась самой большой (61,4%). На Узбекистан приходится 22,9% оборота, на Туркменистан — 7,7%, на Киргизию — 4,4%, на Таджикистан — 3,6%. Существенная часть экспорта по-прежнему приходится на минеральные продукты (более 50%), еще почти 16% — на продукцию металлургии. Узбекистан, Киргизия и Таджикистан в значительной степени полагаются на поставки золота за рубеж. Кроме того, Узбекистан и Киргизия специализируются на экспорте продовольствия, а Таджикистан — рудных концентратов и металлов, отмечают авторы доклада.

Конкуренцию России в торговле уже составляет не только КНР, но и Турция, Индия, Южная Корея. С Китаем товарооборот стран Центральной Азии за 20 лет вырос более чем в 25 раз (внешняя торговля КНР за это время увеличилась в девять раз). В прошлом году торговля с КНР составила $33,7 млрд (20,4% от общего объема торговли), тогда как оборот России с этими странами был равен $35,8 млрд (21,6%). За 20 лет объем торговли с РФ вырос примерно в шесть раз. Выше всего доля торговли с РФ у Киргизии (31,6%), наибольшая доля поставок в Китай — у Туркменистана (51%). В торговле Узбекистана доля РФ постепенно снижается (минус 11,8 процентных пункта за десять лет), в торговле Казахстана она, напротив, выросла — на 6, процентных пункта.

Объем накопленных входящих инвестиций в регион Центральной Азии из третьих стран оценивается в $211 млрд (61% ВВП против среднего по миру показателя в 47%), более 70% вложений пришлись на Казахстан (страна привлекла $151,9 млрд). Впрочем, за вычетом сырьевых проектов регион все еще страдает от нехватки инвестиций, отмечают авторы доклада.

КНР инвестировала в страны Центральной Азии около $40 млрд, что примерно вдвое превышает объем российских прямых инвестиций. Объем китайских прямых инвестиций в Казахстан достиг $21,4 млрд, в Узбекистан — более $10 млрд, в Киргизию — $4,6 млрд, в Таджикистан — более $3 млрд. Объем накопленных прямых инвестиций России в страны региона, по данным ЕАБР, составляет $21,7 млрд, в том числе в Казахстан — $11,1 млрд, в Узбекистан — $8,9 млрд, в Киргизию — $0,9 млрд, в Таджикистан — $0,6 млрд.

Эксперты отмечают, что странам региона необходимо преодолеть четыре ключевых структурных вызова — это отсутствие выхода к морю, ресурсная зависимость и низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность в водно-энергетической сфере (нереализованные выгоды оцениваются в 0,6% совокупного ВВП региона в сельском хозяйстве и 0,9% ВВП — в энергетическом комплексе), а также климатические изменения. В ЕАБР полагают, что регион входит в число самых уязвимых в плане воздействия изменения климата, поэтому его энергетике необходима «зеленая трансформация» — наибольшие возможности по развитию возобновляемых источников энергии у Казахстана.

Татьяна Едовина