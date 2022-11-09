Культурное без революции

В Госдуме в среду выступила с докладом министр культуры Ольга Любимова. Все фракции оценили работу ее министерства позитивно, а критиковали депутаты в основном деятелей искусств, которые выступали против специальной военной операции (СВО). Кроме того, их беспокоили поддержка культуры в новых регионах и поиск продюсеров для талантов на фронте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр Ольга Любимова (на трибуне) заверила депутатов Госдумы, что российская культура в мире по-прежнему очень востребована

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ Министр Ольга Любимова (на трибуне) заверила депутатов Госдумы, что российская культура в мире по-прежнему очень востребована

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Одной из главных тем выступления Ольги Любимовой на правительственном часе в Думе стала деятельность Минкульта на новых территориях. Там, по ее словам, уже работают кинозалы, «репертуар которых не отличается от московского», а жители с нетерпением ждут оцифрованную классику отечественного кинематографа. «Деятели культуры, кто трудится в стране, рвутся в новые регионы, чтобы выступить перед жителями и бойцами», и этих деятелей — «десятки тысяч», заверила министр.

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») тоже заявила, что поддержка культуры в новых регионах является «абсолютным приоритетом работы комитета». Далее она задалась вопросом, можно ли «полностью положиться на нашу сегодняшнюю культуру и доверить ей работу с душой человека». Прежде всего, сказала депутат, надо растить и поддерживать таланты, которые могут «важные для нас смыслы и ценности транслировать на высоком художественном уровне».

Владимира Сипягина (ЛДПР), задавшего вопрос о разрыве сотрудничества с европейскими странами в сфере культуры, Ольга Любимова успокоила рассказом о том, что лауреатом прошедшего в этом году в Москве конкурса имени Рахманинова стал подданный Великобритании, а судьями были французы. И вообще, по ее словам, «молодые исполнители со всего мира рвутся, чтобы выступить на наших площадках».

Антон Ткачев («Новые люди») призвал не брать пример с Украины, которая запрещает российских артистов. Госпожа Любимова отметила, что сейчас самое важное — никого не обидеть со сцены. «Все, что касается каких-то отдельных запретов, мы в каждом случае индивидуально обсуждаем, какого рода мероприятие можно проводить в филармониях, консерваториях, все-таки это академические площадки. И нам сейчас очень важно поддержать людей, а не раздувать дополнительные конфликты»,— пояснила она.

Тут в обсуждение вклинился спикер Вячеслав Володин с собственными мыслями на этот счет: «Если ты работаешь в театре, если ты создаешь фильмы — думай о гражданах своей страны». По его словам, не должно быть такого, когда «за бюджетные деньги разрушают государство, оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность наших граждан». «Вы это тоже должны понимать. Это позиция парламента. И здесь исходите из нее и решение принимайте»,— строго наказал он министру.

Вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР) спросил у Ольги Любимовой, почему всему миру известен Бэтмен, а «русский богатырь остается за скобками». На это министр с удовольствием ответила, что «Машу и Медведя» тоже все знают: «Вы знаете, какой восторг вызывает то, что Маша в платочке и в длинном платье… Каждый итальянский папа ждет, когда появится "Маша и Медведь", чтобы вместе посмотреть».

Вице-спикер Анна Кузнецова (ЕР) посчитала нужным напомнить, что «у нас сегодня есть особая группа творческих талантливых людей — это те, кто сегодня воюет». И посетовала, что у этих «незаурядных личностей» нет продюсеров. Спикер Володин предложил подумать, как их поддержать.

Все депутаты, выступившие от фракций, позитивно оценили работу министерства и выразили мнение, что оно работает «гораздо лучше».

Сергей Шаргунов (КПРФ), в частности, отметил активизацию культурного потенциала регионов. Владимир Сипягин предложил разработать законодательные механизмы, позволяющие «пресечь деятельность артистов», выступающих против СВО, а заодно и демонстрацию зарубежных фильмов, которые «говорят о нашей стране негативно». Актер Дмитрий Певцов («Новые люди») уехавших из страны деятелей культуры назвал «клопами», которые «в раздавленной позе не живут, но громко пахнут». Кроме того, по его убеждению, все, что происходит «на театрах», страшно, а телевидение «забыто богом». Впрочем, спецоперацию депутат назвал священной и сказал, что верит в победу. «Аминь, товарищи»,— закончил он свою речь.

Следом к трибуне вышел Александр Шолохов (ЕР), позволивший себе «немножко перефразировать» своего деда, писателя Михаила Шолохова: «Он однажды сказал, что гражданин России, где бы он ни выступал, должен выступать как патриот России». Депутаты отреагировали аплодисментами.

Мария Макутина