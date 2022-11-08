Уехал из Пскова, а вышел к Херсону

Бывший руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев переходит на работу в Херсонскую область на должность министра по внутренней политике. Таким образом, господин Дмитриев станет очередным региональным чиновником, перешедшим на работу в новые регионы. Эксперты считают, что «система оценит» готовность таких управленцев работать в опасных условиях, но это не обязательно гарантирует им дальнейшие карьерные перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший псковский чиновник Сергей Дмитриев станет министром в правительстве Херсонской области

Фото: Правительство Псковской области Бывший псковский чиновник Сергей Дмитриев станет министром в правительстве Херсонской области

Фото: Правительство Псковской области

Сергей Дмитриев завершил четырехлетнюю работу во главе аппарата правительства Псковской области 27 сентября. «Он переходит на другую работу в другой регион, который, надеюсь, в ближайшем будущем войдет в состав России»,— прокомментировал тогда его отставку советник губернатора Антон Сергеев в своем Telegram-канале.

Вечером 7 ноября было официально объявлено, что господин Дмитриев станет министром по внутренней политике Херсонской области.

«Поставленные задачи достаточно понятны, достаточно трудны, и их достаточно много. Тот опыт, который был получен на работе в Псковской области, даст серьезную возможность в правильности нахождения решений данных проблем»,— заявил чиновник телеканалу «Первый Псковский».

Сергей Дмитриев переехал на работу в Псковскую область из Саратовской, где занимался политтехнологиями и даже сам баллотировался в Саратовскую облдуму и Госдуму. В качестве главы аппарата правительства он фактически курировал внутреннюю политику региона. Источник “Ъ”, близкий к властям Псковской области, считает, что господину Дмитриеву фактически не оставили выбора. С предыдущей должности его убрали из-за нового вице-губернатора региона по внутренней политике Александра Серавина, назначенного 6 июня. Тому не нравилось, что господин Дмитриев фактически имеет дублирующие полномочия и влияние, поясняет собеседник “Ъ”. «Вы заметили, как много времени прошло с его (Сергея Дмитриева.— “Ъ”) увольнения до официального назначения? Вот все это время он искал альтернативу»,— говорит источник.

Господин Дмитриев будет далеко не первым российским региональным чиновником, который продолжит свою карьеру на новых территориях. Как ранее сообщал “Ъ”, в правительства Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже назначены более десяти российских управленцев, ранее имевших опыт работы в региональных правительствах. С их помощью федеральные власти решают вопросы управленческой интеграции новых субъектов РФ, а для самих назначенцев это шанс проявить себя и получить новые карьерные перспективы. Аналогичные процессы идут и на муниципальном уровне. На днях стало известно, что новым заместителем главы Мариуполя стал Дмитрий Бердников, последние два года занимавший пост зампреда правительства Якутии, а до этого работавший мэром Иркутска.

«Очевидно, что с карьерной точки зрения готовность выполнять любые задачи, в том числе физически опасные, системой всегда ценится. Это своего рода присяга. Лифт специфический, но это возможность»,— обрисовывает плюсы работы на новых территориях политолог Валентин Бианки.

В то же время вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров предупреждает, что даже такая работа не гарантирует карьерный рост. «Думаю, что какая-то часть специалистов, которые хорошо себя проявят, смогут претендовать на хорошие федеральные должности или позиции в значимых регионах. Однако карьерная емкость ограниченна, и лишь незначительному числу удастся перейти на более высокий уровень»,— говорит он. Опасность работы в новых регионах может стать фактором, позитивно влияющим на карьеру, но пока тяжело судить, насколько значимым, рассуждает эксперт.

«Это моральный выбор. Дальше нет усыпанной бриллиантами лестницы. Если задачи будут выполнены — будут награды и повышения»,— резюмирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург