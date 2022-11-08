Родителям добавят правил приема

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минпросвещения, выдвинутую еще в 2019 году,— об обязательной психологической экспертизе для потенциальных опекунов. Об этом “Ъ” рассказал член комиссии и председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Потенциальные родители, по его словам, часто не готовы к опеке над приемными детьми, что, в свою очередь, приводит к возвращению детей из-под опеки в детские дома. Впрочем, из проекта Минпросвещения, с которым удалось ознакомиться “Ъ”, пока неясно, кто станет выдавать опекунам экспертные заключения, кем и когда будут разработаны соответствующие методики и кто займется обучением специалистов, сопровождающих приемные семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кандидатов в приемные родители и «проживающих с ними лиц» обяжут пройти психологическую экспертизу. Соответствующий законопроект Минпросвещения (имеется в распоряжении “Ъ”) одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, рассказал во вторник председатель правления АЮР Владимир Груздев: «Будет выясняться в том числе мотивация потенциальных воспитателей. К сожалению, известны случаи, когда приемные родители берут в семью детей для решения своих финансовых вопросов и получения льгот, выплачиваемых государством». Господин Груздев указывает в связи с этим на практику отменены решений о передаче ребенка под опеку.

Подобных «возвратов» в детские дома в 2021 году было зафиксировано 3160, в 2020 году — 2834, в 2019 году — 3345, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минпросвещения.

Инициатива о психологической проверке опекунов была презентована Минпросвещения в 2019 году, этому предшествовал ряд громких скандалов. Так, в 2017 году широкий общественный резонанс вызвало изъятие органами опеки у супругов Дель 10 из 13 детей из-за жалоб на побои. Минпросвещения тогда предложило кардинально изменить действующие правила усыновления, и в новом законопроекте появилась строка о запрете усыновления более одного ребенка в год. Другое предложение как раз касалось введения обязательного психологического обследования потенциальных опекунов, а также «совершеннолетних дееспособных лиц, постоянно проживающих в их семье». В министерстве “Ъ” объясняли нововведение необходимостью «понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка». Проект планировали к принятию в январе 2021 года, однако после замечаний государственно-правового управления президента отправили на доработку.

Предложение «не более одного ребенка в год» устояло в нынешней редакции законопроекта. Владимир Груздев указывает, что такое ограничение не коснется опеки над братьями и сестрами или детьми, долгое время жившим вместе. В документе также содержится пункт «о сопровождении» семей с приемными детьми. Его «с целью оказания помощи приемной семье и детям-сиротам в защите их прав» будут осуществлять «органы опеки и попечительства». Сопровождение одной семьи в год составит не более 60 часов — посещений, бесед, наблюдений, подготовки соответствующих документов.

Что касается самой психологической экспертизы потенциальных родителей, то проект пока не устанавливает ни методики, ни сроки, ни процесс обжалования экспертного заключения — это предстоит в дальнейшем утвердить правительству.

Из обоснования проекта следует, что министерство планирует охватить такой экспертизой в год 4834 человека, а сама экспертиза займет «в среднем два часа». Детей-сирот психологической проверкой государство планирует затронуть из расчета 25% в год от общего числа, то есть по 96 624 человека в год. Сегодня в России в приемных семьях, по данным Минпросвещения, находится более 351 тыс. детей и еще более 35 тыс.— в учреждениях для детей-сирот.

Программный директор благотворительного фонда «Дети наши» и приемный родитель Светлана Строганова напомнила “Ъ”, что правозащитники критиковали пункт об «одном ребенке в год» еще на этапе презентации проекта три года назад. «По-прежнему неясно, какими методиками будет руководствоваться психологическая экспертиза, с 2019 года органы опеки стали действовать на опережение и просить опекунов предоставлять хоть какие-то заключения психологов,— рассказала госпожа Строганова.— Некоторые из них заключали, что в семье применяется насилие, если дети в рамках тестирований рисовали папу слишком большим или всю семью черным фломастером, но других фломастеров не было». Эта неразбериха «обязывает» авторов законопроекта уже сейчас разработать, утвердить и внедрить методические материалы, настаивает эксперт. На этом же этапе, по ее мнению, следует и предусмотреть процедуру обжалования выданных психологических заключений. «Где взять столько специалистов, которые смогли бы обеспечить сопровождение семьям, в которых более 351 тыс. детей? — продолжает Светлана Строганова.— Кто будет обучать этих специалистов, откуда на это возьмутся ресурсы?» Минпросвещения должно вернуться к идее работы с органами опеки, представителями приемных семей, НКО и благотворительными фондами, считает Светлана Строганова: «Чтобы появились шансы реализовать эту классную идею по-настоящему, а не только формально».

По данным “Ъ”, данный проект в ближайшее время поступит на утверждение в правительство РФ, после чего кабмин внесет инициативу в Госдуму.

Мария Старикова