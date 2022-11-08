Дума позаботилась о воюющих и торгующих

Госдума во вторник приняла два очередных законопроекта, так или иначе связанных со специальной военной операцией (СВО). Первым из них депутаты распространили статус ветерана боевых действий на участвующих в спецоперации добровольцев. Второй законопроект направлен на скорейшее включение в российское правовое поле организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих на новых территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После принятия нового закона участвующие в СВО добровольцы (на фото — казаки из бригады «Дон») будут уравнены в правах с контрактниками и мобилизованными

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ После принятия нового закона участвующие в СВО добровольцы (на фото — казаки из бригады «Дон») будут уравнены в правах с контрактниками и мобилизованными

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО, 3 ноября внесла в Думу группа из 294 депутатов и семи сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Представляя документ на заседании, один из его многочисленных соавторов, глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия») пояснил, что речь идет о добровольцах, которые «содействуют выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ в ходе СВО на территории Украины, Донецкой и Луганских народных республик начиная с 24 февраля и на территории Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября». Также документ устанавливает статус инвалида боевых действий для тех добровольцев, которые в ходе СВО получили ранения, контузии, увечья, и, соответственно, распространяет на них все ветеранские льготы, пояснил единоросс.

Одна из льгот — 50-процентная компенсация на оплату жилых помещений ветеранам, инвалидам и проживающим с ними членам семей.

Господин Гутенев также привел данные Минобороны о количестве добровольцев — около 16 тыс. человек. «Дополнительные расходы на реализацию законопроекта могут составить до 750 млн руб. в год»,— сообщил депутат.

Федот Тумусов («Справедливая Россия — За правду»), который также является соавтором законопроекта, поднял вопрос о военнослужащих-срочниках, которые из-за ошибки командования тоже принимали участие в СВО на ее первом этапе (позднее, как заверило Минобороны, все срочники были выведены из зоны спецоперации). Владимир Гутенев ответил, что предложение приравнять к ветеранам еще и таких военных «имеет право на жизнь, но не в рамках этого законопроекта».

Алексей Куринный (КПРФ) обратил внимание на то, что в законопроекте говорится о «лицах, поступивших в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования». «А как быть с ополченцами, которые воевали с самого начала, с 24 февраля, когда не было органов государственной власти на той территории, а добровольцы были?» — поинтересовался коммунист. Господин Гутенев пояснил, что до 30 сентября (то есть до подписания договоров о включении новых субъектов в состав РФ) территории Херсонской и Запорожской областей были под юрисдикцией Украины и воюющие там местные добровольцы тоже являлись украинскими гражданами.

Напомним, что летом Госдума также наделила статусом ветеранов боевых действий гражданских лиц — врачей, технических специалистов и т. д., привлеченных к выполнению задач в ходе СВО на Украине.

Кроме того, Дума во вторник приняла в первом чтении законопроект об обеспечении участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в российском гражданском обороте. Его авторами выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Как пояснил депутатам господин Крашенинников («Единая Россия»), документ направлен на включение в экономический и гражданский оборот юридических лиц, действующих на новых территориях, на определение статуса индивидуальных предпринимателей и на «определение правового режима сделок, заключенных на указанных территориях до их включения в состав Российской Федерации». Таких юрлиц, по словам главы комитета, более 30 тыс. Он также отметил, что до вступления новых территорий в состав России там существовали организационно-правовые формы, не предусмотренные российским законодательством: например, малое совместное предприятие или частное акционерное общество. Заодно Павел Крашенинников пояснил, что делать, если юрлицо не захочет входить в российскую юрисдикцию: «Да, такая возможность существует, в данном случае есть несколько вариантов — стать филиалом либо представительством иностранного юридического лица либо прекратить свою деятельность на территории РФ».

Согласно проекту, сведения о юрлицах новых территорий должны быть включены в российский единый госреестр юридических лиц до 31 декабря 2022 года.

Если юрлица находятся на территориях ДНР и ЛНР, то они должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством при первом внесении изменений в ЕГРЮЛ до 31 декабря 2023 года, а если на территориях Запорожской и Херсонской областей — то до 30 июня 2024 года.

В итоге законопроекты о добровольцах и юрлицах были одобрены в первом чтении единогласно — соответственно 409 и 404 голосами. Принять оба документа во втором и третьем, окончательном чтении депутаты планируют уже на этой неделе.

Ксения Веретенникова