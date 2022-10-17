Депутатам предложили разбронироваться

Госдума рассмотрит во вторник несколько законопроектов, касающихся мобилизации, статуса добровольцев, альтернативной гражданской службы и системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. При этом некоторые из них были внесены в Думу задолго до начала специальной военной операции на Украине. В то же время свежая инициатива депутатов от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) об отмене отсрочки от мобилизации для депутатов и сенаторов вызвала критику даже у их коллег по парламентской оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Совет Думы в понедельник включил в повестку пленарного заседания 18 октября сразу несколько инициатив «военного времени». Так, в первом чтении депутаты рассмотрят внесенный на прошлой неделе представителями всех пяти фракций законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации (“Ъ” сообщал об этих поправках 12 октября). Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.

Новая инициатива позволит ИП и юридическим лицам передать бизнес в доверительное управление или же просто сохранить регистрацию своих организаций без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Во втором чтении будет обсуждаться внесенный в августе правительством законопроект о наделении президента полномочиями по принятию решений об участии войск в учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с иностранными государствами. Ко второму чтению единороссы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в документ поправки, описывающие в законах статус добровольцев, их права, порядок выплаты денежного содержания и т. п. В частности, в поправках указано, что добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны по решению президента, а на граждан РФ, вступивших в ряды добровольцев, будет распространяться статус военнослужащих по контракту.

Также депутаты рассмотрят во втором чтении внесенный еще в 2018 году единороссами проект, который предлагает в случае мобилизации оставлять на альтернативной гражданской службе россиян, проходящих ее в качестве гражданского персонала вооруженных сил РФ.

Кроме того, в повестку включен внесенный правительством в декабре прошлого года законопроект об изменении законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Поправки наделяют правительство полномочиями определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, кроме того, уточняются полномочия региональных властей по этому вопросу.

Тем временем остается открытым вопрос о порядке участия в спецоперации самих парламентариев.

Депутаты из СРЗП в понедельник внесли в Думу поправки к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», которыми предложили отменить отсрочку от призыва для сенаторов и депутатов, а также призывать в ходе частичной мобилизации в первую очередь сотрудников силовых структур. «Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно»,— пояснил в своем Telegram-канале лидер СРЗП Сергей Миронов. Помимо этого, эсеры выступили за существенное расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку от призыва при частичной мобилизации, включив в него, в частности, студентов, школьных и вузовских преподавателей, родителей трех и более несовершеннолетних детей, а также родственников погибших во время службы военнослужащих.

Правда, у других парламентариев инициатива СРЗП понимания не встретила. Например, сенатор Андрей Клишас не без сарказма прокомментировал ее в своем Telegram-канале: «Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает». Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Думе Николай Коломейцев назвал этот проект «самопиаром»: «Если народ избрал депутата, то он должен работать в Думе». Представители «Единой России» тоже посчитали это предложение неконструктивным, так как полная отмена отсрочки помешает работе парламента. Как пояснил источник в ЕР, партия вместе с Минобороны заканчивает подготовку и юридическую проработку законопроекта, который позволит депутатам и сенаторам, не дожидаясь повесток, добровольно мобилизоваться и отправляться в зону спецоперации. Это позволит палатам парламента стабильно работать, что, как подчеркивает собеседник “Ъ” особенно важно сегодня, когда в разгаре бюджетный процесс.

Впрочем, сохраняющееся право на отсрочку не мешает отдельным парламентариям участвовать в спецоперации по собственной инициативе.

На днях секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отчитался о том, что два депутата Госдумы от партии скоро отправятся в зону боевых действий, а трое уже там находятся. От других парламентских партий такой информации пока не поступало. Как пояснил “Ъ” первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев, во фракции «Единая Россия» депутатов в разы больше. Пока «самомобилизованные» депутаты оформляют свои поездки в зону спецоперации как командировки и отказываться от мандатов не собираются, рассказали “Ъ” собеседники в Думе.

Мария Макутина, Андрей Винокуров