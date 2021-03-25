Экс-чиновника Минкульта вернули на родину

В Россию из Вены экстрадирован бывший руководитель департамента Министерства культуры РФ Борис Мазо. Он является одним из ключевых фигурантов уголовного дела о хищении около 800 млн руб. из бюджетных средств, выделенных на строительство и реставрацию объектов Эрмитажа. Несмотря на решения австрийских судов, защита бывшего чиновника до последнего момента надеялась, что выдачи удастся избежать в связи с состоянием здоровья господина Мазо, однако местные врачи препятствий для перелета не нашли.

Об экстрадиции в Россию бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Бориса Мазо сегодня сообщила Генпрокуратура России. Как сообщал ранее “Ъ”, месяц назад Высший земельный суд Вены принял окончательное решение о выдаче экс-чиновника России. Однако тогда адвокатам господина Мазо удалось отсрочить процедуру, сославшись на то, что плохое состояние их подопечного не позволит ему перенести перелет в Москву. Суд пошел навстречу и назначил дополнительную медицинскую экспертизу. Однако местные врачи решили, что препятствий для экстрадиции нет. В данный момент его доставляют в Москву.

На родине Борис Мазо проходит обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реставрацию объектов Эрмитажа. Ему вменяются ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 (создание преступного сообщества, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов в особо крупном размере).

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения средств было возбуждено Следственным комитетом России. В ходе расследования было установлено, что в 2015 году тогдашний замминистра культуры Григорий Пирумов создал преступную группу, в которую входили Борис Мазо, а также руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, занимающийся строительным бизнесом. Целью злоумышленников было хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 916 млн руб., выделенных, по материалам дела, на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа в рамках государственного контракта музеем и подконтрольным господину Колесникову ООО «МехСтройТранс».

«Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) обналичили 90 млн руб., из которых 45 млн руб. были получены непосредственно Мазо и Пирумовым»,— говорится в материалах расследования.

В 2015–2016 годах, подсчитало следствие, руководителями и участниками преступного сообщества похищенные бюджетные деньги на общую сумму 800 млн руб. были вовлечены в финансовые операции и другие сделки с целью обналичивания.

Уголовное дело в отношении Григория Пирумова уже рассматривается в Красногорском городском суде. Борис Мазо скрылся от правоохранительных органов в Австрии. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в международный розыск.

Первый раз Генпрокуратура направила запрос о выдаче господина Мазо в 2018 году, когда стало известно о его проживании в Австрии. Год спустя был направлен повторный запрос — это было связано с предъявлением экс-чиновнику нового заочного обвинения. В октябре 2019 года Земельный суд Вены его удовлетворил, однако это решение еще не раз обжаловалось защитой, что приводило к новому обсуждению вопроса в разных инстанциях. Последний этап разрешения вопроса сопровождался взаимодействием Генпрокуратуры РФ (поручение дал глава ведомства Игорь Краснов) и Федеральным министерством юстиции Австрии. Итогом стала выдача бывшего чиновника России.

Адвокаты господина Мазо были недоступны для комментариев.

Александр Александров