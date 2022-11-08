Кто в Конгресс, кто по дрова

Выборы в Конгресс США и голосование за губернаторские посты в 36 штатах получились не менее ожесточенными, чем президентская гонка-2020. При этом главными действующими лицами остались не участвовавшие в гонке бывший президент Дональд Трамп и нынешний — Джо Байден. 8 ноября решалась их политическая судьба. От действующего президента ждут окончательного решения по участию в кампании-2024. Бывший же глава Белого дома заявил, что 15 ноября сделает «большое объявление», почти наверняка связанное с планами на Овальный кабинет. Возможно, господин Трамп выбрал эту дату неслучайно — по мнению экспертов, на окончательное определение победителей в битве за Конгресс может потребоваться неделя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Огайо пообещал 15 ноября, через неделю после выборов в Конгресс, сделать «очень важное заявление»

Фото: Marco Bello, Reuters Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Огайо пообещал 15 ноября, через неделю после выборов в Конгресс, сделать «очень важное заявление»

Фото: Marco Bello, Reuters

На промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября разыгрывались все 435 мест в Палате представителей и 35 кресел из 100 в Сенате. Кроме того, решалась судьба губернаторских постов в 36 штатах. Последние для мировой общественности представляли, конечно, меньший интерес. Хотя и это в контексте предстоящих президентских выборов в 2024 году было немаловажно. Как-никак «свой» губернатор в том или ином штате — хорошее подспорье для кампании любого из кандидатов на высший пост в стране. Тем не менее ключевое событие вторника — голосование за мандаты в Конгрессе.

По всем предварительным раскладам было понятно, что как минимум Палату представителей однопартийцы Джо Байдена после этих выборов потеряют.

Интрига с этой частью Конгресса заключалась скорее в том, накроет ли Америку «красная волна» (цвет республиканцев) или же республиканцы выиграют с небольшим перевесом. Впрочем, эксперты отмечают, что выборы в США всегда могут преподнести сюрприз. При этом специалисты допускают, что для окончательных выводов о распределении мест в Палате представителей может понадобиться несколько дней, поскольку процедура подсчета голосов отличается от штата к штату и не везде это удается сделать быстро. Всего, чтобы взять ее под контроль, Республиканской партии надо отвоевать у оппонентов пять кресел.

Более запутанная ситуация в Сенате. Республиканцам необходимо отвоевать у демократов всего одно место, чтобы забрать себе и верхнюю палату.

Кто будет заправлять в Сенате — пожалуй, главная интрига нынешних выборов. В некоторых гонках опросы общественного мнения показывают преимущество того или иного кандидата настолько минимальным, что даже статистическая погрешность зачастую и то больше. Вероятно, общий исход определят выборы в Пенсильвании, Аризоне и Джорджии. Учитывая предварительное почтовое голосование и важность каждого бюллетеня, на определение победителей в этих штатах может уйти до нескольких недель. Кроме того, особые правила выборов в Джорджии предполагают проведение второго тура, если ни один из кандидатов не наберет более 50% поддержки. В этом случае новый раунд в этом штате будет назначен на 6 декабря, и можно не сомневаться — битва за кресло сенатора в Джорджии получится весьма ожесточенной.

Более того, вполне вероятно повторение истории 2020 года, когда некоторые штаты на карте результатов будут окрашиваться в голубой (цвет демократов) или красный, а затем менять цветовую принадлежность в зависимости от того, какие голоса в данный момент подсчитываются — почтовые, досрочные или обычные. Как сообщило агентство Reuters, «у Америки хороший шанс пойти спать в ночь выборов, не зная, кто победил». «Когда дело доходит до результатов, лучше не говорить о дне выборов, а сразу думать о неделе выборов»,— отметил автор внепартийной новостной рассылки Inside Elections Нейтан Гонсалес. Кстати, из-за этого может повториться сценарий двухлетней давности: некоторые из политиков вполне могут заявить о своей победе, лишь взглянув на первые ночные результаты, а итог для них окажется разочаровывающим. По мнению экспертов, не исключено, что по Америке прокатится череда скандалов, а часть проигравших кандидатов начнут оспаривать исход голосования.

Между тем от результата этих выборов зависит во многом и судьба президентской кампании-2024. Джо Байден и Дональд Трамп, хотя формально и не попали в бюллетени для голосования, были чуть ли не основными участниками нынешней гонки.

В последние недели действующий и бывший президенты оказались особенно активны, призывая американцев голосовать за своих кандидатов. И от ощущения, что эти два джентльмена без малого 80 и 76 лет от роду после 8 ноября перекочуют с митингов в поддержку кандидатов в Конгресс на собственные митинги с прицелом на 2024 год, было сложно отделаться. От обоих политиков американцы ждут объявления об окончательном решении принимать или не принимать участие в грядущей президентской гонке.

Когда свое слово скажет господин Байден, пока непонятно. Окончательное решение по-прежнему отсутствует. В случае полного провала демократов 8 ноября кандидатура Джо Байдена вряд ли будет выглядеть выигрышно. И Демпартии явно понадобится время, чтобы найти другого кандидата и сплотиться вокруг него.

Дональд Трамп же, вероятно, о своих планах объявит совсем скоро. «Я собираюсь сделать очень важное объявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида»,— заявил 7 ноября господин Трамп на митинге в Огайо в поддержку кандидата-республиканца в Сенат Джей Ди Вэнса. Экс-глава Белого дома отказался раскрыть подробности, но многозначительно подчеркнул, что не хочет «отвлекать внимание от очень важных, даже критически важных выборов». Кроме того, перед тем как таинственно анонсировать свое объявление, Дональд Трамп традиционно раскритиковал Джо Байдена и заверил, что США оказались в упадке под руководством демократа: «Мы — нация, которую больше не уважают и к которой нигде в мире не прислушиваются. Мы — нация, которая во многих отношениях превратилась в посмешище».

Из этих слов американские СМИ сделали вывод, что через неделю Дональд Трамп может объявить о выдвижении кандидатуры на выборах-2024.

Возможно, названная экс-президентом дата выбрана неслучайно. С момента голосования на промежуточных выборах пройдет ровно неделя, и к этому моменту большинство раскладов должно быть понятно. Немаловажно, что на этот раз в гонке участвовало много кандидатов, лично отобранных господином Трампом. Их победа станет огромным подспорьем для его возможной кампании, а тем, кто внутри Республиканской партии хотел бы отправить бывшего главу Белого дома на политическую пенсию, придется, видимо, смириться. Недельный запас в любом случае дает Дональду Трампу дополнительное время определиться. Кто знает, может, в его «плане Б» припасена поддержка другой кандидатуры из однопартийцев, а вовсе не выдвижение себя.

Алексей Забродин