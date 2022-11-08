Полковник согласился со следствием

Как стало известно “Ъ”, Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Московский гарнизонный военный суд материалы уголовного дела бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника в отставке Леонида Харламова. Отставник обвиняется в получении взяток в общей сложности на 6,52 млн руб. от гендиректора воронежского АО «РИФ» Александра Иванова за покровительство и обеспечение его фирмы госзаказами. Полковник полностью согласен с обвинением и раскаивается в совершенном им преступлении.

Фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), бывший заместитель начальника управления по обеспечению государственного оборонного заказа вооружения и военной техники сил общего назначения и средств межвидового обеспечения — начальника отдела ракетного вооружения сухопутных войск, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов ДОГОЗ Минобороны Леонид Харламов стал в конце июня этого года. Поводом для действий следователей ГВСУ послужила обычная ревизия заключенных госконтрактов сменившим в марте 2022 года господина Харламова (уволился в связи с окончанием срока службы по контракту) новым замначальника управления. Сомнения нового руководителя в чистоте заключенных господином Харламовым от имени Минобороны с АО «РИФ» контрактов легли в основу рапорта в департамент военной контрразведки ФСБ, который и усмотрел в них коррупционную составляющую. В результате материалы были направлены в ГВСУ СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В результате там начали расследование.

По версии следствия, преступный умысел на получение взяток от руководителей коммерческих предприятий, выполняющих гособоронзаказы, появился у полковника Харламова вскоре после его назначения на должность в 2019 году. В числе таких предприятий оказалось АО «Корпорация НПО "РИФ"», специализирующееся на разработке и изготовлении продукции для железнодорожного транспорта, термоэлектрических модулей, толстопленочных нагревательных элементов, гибридной микроэлектроники, акустоэлектроники, фотоприемных устройств, электродвигателей малой мощности и пр.

По материалам дела, встретившись с гендиректором компании Александром Ивановым, полковник Харламов предложил ему за ежемесячное денежное вознаграждение обеспечить «общее покровительство» «РИФу» и включение компании в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство продукции военного назначения.

Предприниматель не стал отказываться от заманчивого предложения о получении госконтрактов на регулярной основе и, как установило следствие, с июля 2019 года по март 2022 года через посредников передал господину Харламову в Москве в общей сложности 6,52 млн руб.

В ходе предварительного следствия предприниматель был допрошен и, чтобы избежать уголовной ответственности за дачу взяток, пошел на сотрудничество со следствием, дав изобличающие показания на отставного полковника. В результате бизнесмен стал свидетелем обвинения, а господин Харламов — обвиняемым. 235-й гарнизонный военный суд отправил бывшего военного чиновника в следственный изолятор, хотя тот при задержании просил следствие оформить ему явку с повинной, предложив полное признание вины и раскаяние. Однако в ГВСУ не вняли его просьбам, а суду следствие сообщило, что господин Харламов, по данным военной контрразведки, уже предпринимает шаги для того, чтобы скрыться за границей. Сам обвиняемый это отрицал.

Ситуация с мерой пресечения решительно изменилась в пользу господина Харламова в конце сентября этого года. В связи с получением от него признательных показаний, подтвержденных на очных ставках, и заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой следствие при продлении меры пресечения просило суд ограничиться для обвиняемого запретом определенных действий. Суд согласился.

Как пояснил “Ъ” помощник судьи Александр Примако, судья Вадим Корчагин пока еще не назначил дату рассмотрения уголовного дела по существу. 10 ноября, по его словам, суд по собственной инициативе рассмотрит сначала вопросы, связанные с арестом, наложенным на имущество господина Харламова в качестве обеспечительной меры. Будет решено, продлевать срок этого ареста или нет. При этом в суде не стали уточнять, о каком именно имуществе господина Харламова идет речь. Лишь после этого судья Корчагин назначит дату рассмотрения самого дела. Будет оно слушаться в особом или нет режиме, председательствующий решит на первом заседании. Получить комментарий от защитника отставного полковника не удалось.

Юрий Сенаторов