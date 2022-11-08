Некоторые любят пораньше

Московский горком КПРФ начал «всестороннюю подготовку» к выборам столичного мэра в 2023 году и депутатов Мосгордумы в 2024-м. Уже к декабрю текущего года коммунисты намерены обсудить возможных кандидатов в мэры и создать штаб для подготовки избирательных кампаний, а к январю 2023-го — сформировать список претендентов на мандаты столичного парламента. Другие партии не торопятся давать старт избирательной кампании-2023, но уверяют, что частично уже ведут подготовительную работу. Эксперт напоминает, что КПРФ не имеет нужного числа депутатов для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра и более раннее начало кампании позволит партии раньше других начать переговоры с оппонентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Постановление о начале подготовки к московским выборам было принято на пленуме горкома КПРФ 6 ноября. На нем партийцы подвели итоги сентябрьских выборов муниципальных депутатов, которые, по мнению коммунистов, отличались «зашкаливающим давлением на кандидатов от КПРФ». Впрочем, горком признал и собственные промахи, констатировав, например, что более 300 кандидатов «не выпускали агитационную продукцию», а многие из них не набрали достаточного числа наблюдателей. В итоге руководство КПРФ не признало результаты выборов в 23 районах Москвы (всего от партии избрались 42 депутата) и пришло к выводу, что к следующим кампаниям нужно подготовиться с учетом прошлых ошибок.

«Из-за возрастающего давления» и в целях «создания предпосылок для будущих побед» в КПРФ намерены «существенно укрепить партийную структуру». Для этого, в частности, коммунисты, как следует из постановления, укрепят первичные отделения и проведут обучение их актива, повысят «количество и качество принимаемых в партию кадров», усилят работу «с трудящейся и студенческой молодежью», а также до марта следующего года проанализируют эффективность работы своих представителей в территориальных избиркомах.

Уже к декабрю 2022 года столичные коммунисты собираются сформировать штаб для подготовки избирательных кампаний по выборам мэра и депутатов Мосгордумы, а к январю — составить списки кандидатов. При этом обсуждение кандидатур на пост мэра начнется в первичных организациях еще раньше — в ноябре 2022-го. «Предварительно рекомендованных» для выдвижения в Мосгордуму коммунистов обучат ведению избирательной кампании, а также привлекут для работы в штабах по выборам мэра. Кроме того, в планах Компартии — увеличить число своих представителей в территориальных избиркомах, укрепить внутрипартийную систему образования кандидатов и наблюдателей, а также активизировать пропаганду партийных позиций.

Опрошенные “Ъ” представители московских отделений других парламентских партий сообщили, что предстоящие выборы являются для них одной из самых важных тем, однако активная подготовка к ним начнется после Нового года. Так, руководитель исполкома столичного отделения «Единой России» Максим Руднев сказал, что «партия всегда готова к выборам, но сейчас в приоритете волонтерская деятельность, помощь жителям новых регионов». Лидер московского отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев сообщил, что подготовка эсеров к выборам мэра заключается в запуске и реализации в столице партийных проектов, связанных с гуманитарной поддержкой мобилизованных, а также в подготовке пакета предложений по выплатам этой категории граждан из бюджета Москвы. О подборе кандидатур на пост мэра избиратели узнают в следующем году, а вот подбор кандидатов в Мосгордуму «уже идет», отметил партиец. Наконец, замглавы центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко рассказал, что партия сейчас занимается «стратегическим планированием» будущих московских кампаний: обсуждает концепцию, ответственных людей и кандидатов.

Внепарламентская оппозиция начнет готовиться к участию в столичных выборах только в следующем году. Например, заместитель руководителя московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров выразил уверенность, что у общества есть запрос на демократических кандидатов в столичный парламент и на пост мэра. Кандидата в градоначальники «Яблоко» выберет на праймериз, которые проведет в следующем году, добавил господин Гончаров. Он также подчеркнул, что, как и на недавних муниципальных выборах, кандидат от партии будет не только продвигать городскую повестку, но и выступать «за мир».

Отметим, что по итогам сентябрьских выборов в районные собрания ни одна из партий, за исключением «Единой России», не провела нужного числа депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра. Чтобы получить регистрацию, кандидату в мэры необходимо собрать от 110 до 115 подписей муниципальных депутатов, представляющих три четверти муниципальных образований Москвы. При этом у оппозиционных партий в сумме лишь 98 мандатов (не считая самовыдвиженцев), а больше всего — у КПРФ (41 мандат).

Поскольку КПРФ самостоятельно не преодолевает муниципальный фильтр, ранний старт кампании создаст для нее возможности «раньше других вступить в переговоры по поводу конфигурации выборов мэра и депутатов МГД», считает политолог Константин Калачев. В то же время, по его мнению, у Компартии достаточно низовых активистов и большая сеть организаций, которые «создают неплохой задел для переговоров о будущей фракции КПРФ в Мосгордуме и ее персональном составе». «Так что это не фальстарт, это точка входа»,— резюмирует эксперт.

Кира Хейфец, Мария Макутина