Бензин тронулся с места

Биржевые цены на бензин в России, в октябре рухнувшие до многолетних минимумов, начали немного восстанавливаться на фоне роста котировок нефти. Пока что падение биржевых цен почти не отразилось на цене на заправках и увеличивает маржу операторов АЗС. Те, впрочем, терпят убытки при продаже зимнего дизтоплива, биржевые цены на которое пока серьезно не снизились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 7 ноября выросла на бирже на 1,2% и 1%, до 35,3 тыс. руб. за 1 тонну и 37,9 тыс. руб. за 1 тонну соответственно. Цены на топливо на этой неделе вновь перешли к росту, после того как на прошлой неделе упали до минимальных отметок как минимум с 2018 года. Стоимость топлива возобновила рост на фоне увеличения цен на нефтепродукты в Европе из-за повышения нефтяных котировок.

30 процентов составило падение биржевых цен на бензин Аи-95 в ноябре по сравнению с ноябрем 2021 года

Бензин стал дешеветь еще весной, после того как из-за начала военных действий на Украине зарубежные покупатели стали отказываться от российского топлива. В результате на российском рынке возник профицит бензина, что потянуло стоимость этого топлива вниз. Кроме того, российские нефтекомпании старались по максимуму загружать НПЗ, получая высокие выплаты по демпферу, что также приводило к профициту предложения на внутреннем рынке.

Обычно стоимость бензина в России снижается во второй половине осени и зимой, поскольку сокращается интенсивность поездок. Кроме того, в этом году на спрос негативно влияет снижение экономической активности, эффект частичной мобилизации и отъезд нескольких сотен тысяч экономически активных граждан за границу, считает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Розничные цены на бензин пока почти не снижаются: по данным Росстата на 2 ноября, за предыдущую неделю бензин подешевел только на одну копейку.

По данным «Петромаркета», маржинальность продаж бензина на АЗС остается высокой и оценивается в 8,1–9,9 руб. на литр.

Однако по дизтопливу розничные операторы продолжают получать убытки. Наибольшие убытки приносит продажа морозостойких сортов дизтоплива, поскольку оптовая стоимость зимнего дизтоплива на бирже составляет 67,3 тыс. руб. за 1 тонну. Цена межсезонного дизтоплива увеличилась 7 ноября на 1,3%, до 54,4 тыс. руб. за 1 тонну. Сейчас правительство и участники рынка обсуждают, как стабилизировать цены в условиях недостаточного производства зимнего дизтоплива российскими НПЗ.

В октябре цены на летнее дизельное топливо на СПбМТСБ упали до 53,5 тыс. руб. за 1 тонну, оказавшись на минимальных с марта 2022 года уровнях, отмечает Сергей Кондратьев. Сейчас цены на бирже стабилизировались в диапазоне 54,5–55 тыс. руб. за 1 тонну, однако вероятность нового снижения цен, по его мнению, остается очень высокой. Эксперт отмечает, что у экспорта дизтоплива высокая сезонность: обычно зимой до 60–70% всего выпускаемого летнего дизтоплива направлялось на экспорт (58% в октябре 2021 года), тогда как летом на внешние рынки отгружается лишь 35–40%, поскольку увеличивается внутренний спрос.

Биржевые цены на дизтопливо зимой будут зависеть от того, какими будут отгрузки на экспорт.

Пока что тот находится на высоком уровне — по оценкам Bloomberg, экспорт российского дизтоплива только в ЕС в октябре составил 2,14 млн тонн против 1,6 млн тонн в октябре 2021 года, отмечает Сергей Кондратьев. Однако если с февраля 2023 года ЕС введет санкции на импорт российских нефтепродуктов, рынок летнего дизтоплива может столкнуться с затовариванием, что приведет к заметному снижению цен.

Дмитрий Козлов