Подготовка к дизтопительному сезону

Российский рынок может второй год подряд столкнуться с дефицитом зимнего дизтоплива, так как налоговая политика дестимулирует выпуск суррогатов, которые прежде покрывали до половины потребностей в этом виде топлива. В начале октября цены на зимнее дизтопливо на СПбМСТБ преодолели 70 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 25% относительно прошлого года. В Минэнеро утверждают, что рынок будет сбалансирован, и не ожидают роста розничных цен. Однако, по мнению экспертов, проблема дефицита зимнего дизтоплива усугубится в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Зимнее дизтопливо к началу октября подорожало на бирже СПбМТСБ примерно на 25% относительно прошлого года. Торги 6 октября завершились на отметке 70,1 тыс. руб. за тонну, а 3 октября цены достигали максимального уровня в истории — 73,3 тыс. руб. Цены на зимнее топливо растут второй год подряд из-за снижения производства суррогатного топлива (см. “Ъ” от 20 октября 2021 года).

Увеличение оптовых цен может привести к росту убытков для АЗС, которые стараются сдерживать рост цен уровнем инфляции. Если в этом году продажа бензина на заправках приносила значительную прибыль, то дизтопливом независимые операторы АЗС почти весь год торговали в убыток.

Как следует из письма Минэнерго (копия есть у “Ъ”) в Госдуму и аппарат правительства от 13 сентября, для сдерживания цен на топливо может быть рассмотрен вариант сохранения в 2023 году «условных средних оптовых цен внутреннего рынка на уровне 2022 года» в формуле демпфера. В рамках демпфера нефтекомпании получают компенсации из бюджета за сдерживание цен на внутреннем рынке при росте мировых цен на нефтепродукты. Компенсация нефтяникам рассчитывается как часть разницы между экспортной ценой и условной (фиксированной) ценой внутреннего рынка. При этом в 2023 году условная цена для дизтоплива будет проиндексирована на 3%, до 53,85 тыс. руб. за тонну. Из документа следует, что Минэнерго «в случае необходимости» проработает меры против «бесконтрольного вывоза топлива», за который бюджет уже выплатил демпфер (об этой схеме “Ъ” сообщал 16 августа). Кроме того, как сообщал “Ъ”, проблема дефицита зимнего дизтоплива может быть частично решена поставками из Белоруссии (см. “Ъ” от 9 сентября).

В разные годы при повышении цен регуляторы обсуждали и запрет экспорта топлива, но собеседники “Ъ” сомневаются, что власти пойдут на это сейчас.

Как заявили “Ъ” в Минэнерго, «рынок сохранит сбалансированность, удовлетворив весь складывающийся на внутреннем рынке спрос, в том числе по зимнему дизтопливу». По оценкам Минэнерго, спрос на зимнее дизтопливо сохранится на уровне 2021 года в 20 млн тонн, при этом порядка 90% производства, как и ранее, продолжит поставляться на внутренний рынок.

В министерстве считают, что изменение ценовой тенденции на оптовом рынке вызвано «именно сезонными факторами» — начавшимся чуть ранее, чем в прошлые годы, похолоданием на большей части страны.

В ФАС напомнили “Ъ” о направленных в августе предложениях о стабилизации цен на топливо, в числе которых сохранение условных цен в формуле демпфера. В Минфине отказались от комментариев.

Рост цен на зимние сорта дизтоплива обусловлен дефицитом продукта, который в этом году может вырасти на 13%, до 9,8 млн тонн, считает Мария Арье из «Петромаркета». Раньше он покрывался за счет суррогатов (их производят смешиванием авиакеросина и средних дистиллятов на нефтебазах), но поставки керосина для смешения с мая по август снизились в 4,5 раза в годовом выражении, до 123 тыс. тонн, отмечает она: на суррогаты не выплачивается демпфер, что делает их выпуск невыгодным. Для удовлетворения спроса суррогаты все равно нужны, рассуждает госпожа Арье, но, чтобы их продажа стала выгодной, цены на зимнее дизтопливо должны сильно вырасти. Единственным фундаментальным решением проблемы, по ее мнению, является стимулирование производства зимнего дизтоплива за счет новых установок депарафинизации.

Дмитрий Козлов