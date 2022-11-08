Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скидки пополнят гардероб

Одежда может стать самым популярным товаром на распродажах

Нестабильная экономическая ситуация и стремление потребителей к экономии могут повлиять на структуру спроса на массовых распродажах. По оценкам аналитиков Platforma, самой популярной категорией на ноябрьских и предновогодних акциях в этом году станут одежда и обувь, обойдя технику и электронику. Покупки одежды в условиях ухода с рынка глобальных брендов сокращались, а теперь может быть реализован отложенный спрос, считают эксперты.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Самыми востребованными товарами на массовых распродажах к 11 ноября, «черной пятнице» 25 ноября и во время предновогоднего сезона могут стать одежда и обувь, следует из исследования аналитиков больших данных Platforma. По данным опроса компании, категорией интересуются 29% потребителей, что больше доли потенциальных покупателей бытовой техники и электроники, которые выбрали 23–22% опрошенных. В 2021 году техника и электроника были лидерами по спросу на распродажах, а одежда и обувь занимали третье место, говорится в исследовании. Схожий тренд заметили в Ozon. Согласно опросу площадки, одежда и обувь делят первое место по спросу на распродажах с небольшими гаджетами.

Самые востребованные категории товаров на распродажах в 2022 году (% респондентов)

Одежда и обувь 29
Бытовая техника 23
Смартфоны 22
Товары для дома 20
ПК и ноутбуки 18
Игровые консоли 12
Украшения 12
Техника для дачи 11
Автомобильная техника 7
Игрушки 5
Книги 5
Музыкальная аппаратура 3

Источник: Platforma.



По данным Platforma, 38% россиян планируют потратить деньги в новогодние распродажи, 28% — в «черную пятницу», а 25% — 11 ноября. Средний бюджет за год не изменился, сказано в исследовании. По оценкам Platforma, 25% потребителей хотят потратить во время распродаж 10–20 тыс. руб., 24% — 20–40 тыс. руб., а 21% — 5–10 тыс. руб. На бюджет в диапазоне 50–70 тыс. руб. рассчитывают 6% респондентов, 8% готовы тратить 70–100 тыс. руб., а 4% — более 100 тыс. руб. По данным Ozon, 35% респондентов могут потратить на распродажах 10–30% зарплаты, 23% — 30–50% и только 3% — весь месячный заработок.

Смену потребительских предпочтений в Platforma объясняют нестабильной экономической ситуацией в стране и стремлением потребителей минимизировать траты. По оценкам NielsenIQ, даже при улучшении экономической ситуации до 30% потребителей в России продолжат экономить на многих статьях расходов. А покупка новой одежды в третьем квартале этого года была основной статьей экономии россиян. По данным NielsenIQ, траты в этой категории сокращает 71% потребителей, тогда как 66% экономят на развлечениях, а 65% — на питании вне дома.

Президент Baon Илья Ярошенко отмечает, что уходящие европейские бренды устроили массовые распродажи в этом сезоне, что могло стимулировать спрос потребителей. «Трафик в таких магазинах сейчас очень высокий»,— говорит он. По словам господина Ярошенко, Baon рассчитывает на прирост сопоставимых продаж в ноябре в рознице на уровне 50%, в онлайн-сегменте цифра должна быть выше. «Гнаться за скидками» в сети не собираются, но планируют дать «интересные предложения» по цене, добавляет он.

Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин говорит, что «черная пятница», которая в сети универмагов длится неделю, обычно обеспечивает удвоение оборота, но существенного прироста продаж в этом году он не ждет. По его словам, рост год к году может быть на уровне инфляции — около 20%. Условия акций в «Стокманне» не пересматривали, сохранив скидку 25%, добавляет господин Левкин. Директор по развитию Lamoda Ирина Максимова говорит, что в этом году распродажа на площадке идет весь ноябрь, чтобы распространить скидки на большее число товаров. В Wildberries отметили с начала распродаж рост спроса на одежду и обувь зарубежных брендов, которые сокращают присутствие в России и распродают товарные остатки.

Продавцы бытовой техники, впрочем, снижения спроса на свою продукцию не ожидают. В группе «М.Видео-Эльдорадо» указывают, что техника входит в число наиболее популярных покупок в период распродаж, и видят прирост покупательской активности по итогам первой недели акций. Мужчин больше всего привлекают электроника, ноутбуки и телевизоры, а женщин — техника для кухни и аксессуары для красоты и здоровья, говорит представитель группы.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что в этом году на технику и электронику было несколько всплесков спроса, что удовлетворило основные потребности потребителей, а мобилизация и эмиграция негативно повлияли на активность покупателей. Покупки одежды в условиях ухода с рынка брендов сокращались, поэтому во время распродаж на категорию может быть реализован отложенный спрос, указывает он. По словам эксперта, у маркетплейсов fashion-сегмент может стать драйвером роста.

Анатолий Костырев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...