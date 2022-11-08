Скидки пополнят гардероб

Нестабильная экономическая ситуация и стремление потребителей к экономии могут повлиять на структуру спроса на массовых распродажах. По оценкам аналитиков Platforma, самой популярной категорией на ноябрьских и предновогодних акциях в этом году станут одежда и обувь, обойдя технику и электронику. Покупки одежды в условиях ухода с рынка глобальных брендов сокращались, а теперь может быть реализован отложенный спрос, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Самыми востребованными товарами на массовых распродажах к 11 ноября, «черной пятнице» 25 ноября и во время предновогоднего сезона могут стать одежда и обувь, следует из исследования аналитиков больших данных Platforma. По данным опроса компании, категорией интересуются 29% потребителей, что больше доли потенциальных покупателей бытовой техники и электроники, которые выбрали 23–22% опрошенных. В 2021 году техника и электроника были лидерами по спросу на распродажах, а одежда и обувь занимали третье место, говорится в исследовании. Схожий тренд заметили в Ozon. Согласно опросу площадки, одежда и обувь делят первое место по спросу на распродажах с небольшими гаджетами.

Самые востребованные категории товаров на распродажах в 2022 году (% респондентов) Выйти из полноэкранного режима Одежда и обувь 29 Бытовая техника 23 Смартфоны 22 Товары для дома 20 ПК и ноутбуки 18 Игровые консоли 12 Украшения 12 Техника для дачи 11 Автомобильная техника 7 Игрушки 5 Книги 5 Музыкальная аппаратура 3 Открыть в новом окне Источник: Platforma.

По данным Platforma, 38% россиян планируют потратить деньги в новогодние распродажи, 28% — в «черную пятницу», а 25% — 11 ноября. Средний бюджет за год не изменился, сказано в исследовании. По оценкам Platforma, 25% потребителей хотят потратить во время распродаж 10–20 тыс. руб., 24% — 20–40 тыс. руб., а 21% — 5–10 тыс. руб. На бюджет в диапазоне 50–70 тыс. руб. рассчитывают 6% респондентов, 8% готовы тратить 70–100 тыс. руб., а 4% — более 100 тыс. руб. По данным Ozon, 35% респондентов могут потратить на распродажах 10–30% зарплаты, 23% — 30–50% и только 3% — весь месячный заработок.

Смену потребительских предпочтений в Platforma объясняют нестабильной экономической ситуацией в стране и стремлением потребителей минимизировать траты. По оценкам NielsenIQ, даже при улучшении экономической ситуации до 30% потребителей в России продолжат экономить на многих статьях расходов. А покупка новой одежды в третьем квартале этого года была основной статьей экономии россиян. По данным NielsenIQ, траты в этой категории сокращает 71% потребителей, тогда как 66% экономят на развлечениях, а 65% — на питании вне дома.

Президент Baon Илья Ярошенко отмечает, что уходящие европейские бренды устроили массовые распродажи в этом сезоне, что могло стимулировать спрос потребителей. «Трафик в таких магазинах сейчас очень высокий»,— говорит он. По словам господина Ярошенко, Baon рассчитывает на прирост сопоставимых продаж в ноябре в рознице на уровне 50%, в онлайн-сегменте цифра должна быть выше. «Гнаться за скидками» в сети не собираются, но планируют дать «интересные предложения» по цене, добавляет он.

Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин говорит, что «черная пятница», которая в сети универмагов длится неделю, обычно обеспечивает удвоение оборота, но существенного прироста продаж в этом году он не ждет. По его словам, рост год к году может быть на уровне инфляции — около 20%. Условия акций в «Стокманне» не пересматривали, сохранив скидку 25%, добавляет господин Левкин. Директор по развитию Lamoda Ирина Максимова говорит, что в этом году распродажа на площадке идет весь ноябрь, чтобы распространить скидки на большее число товаров. В Wildberries отметили с начала распродаж рост спроса на одежду и обувь зарубежных брендов, которые сокращают присутствие в России и распродают товарные остатки.

Продавцы бытовой техники, впрочем, снижения спроса на свою продукцию не ожидают. В группе «М.Видео-Эльдорадо» указывают, что техника входит в число наиболее популярных покупок в период распродаж, и видят прирост покупательской активности по итогам первой недели акций. Мужчин больше всего привлекают электроника, ноутбуки и телевизоры, а женщин — техника для кухни и аксессуары для красоты и здоровья, говорит представитель группы.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что в этом году на технику и электронику было несколько всплесков спроса, что удовлетворило основные потребности потребителей, а мобилизация и эмиграция негативно повлияли на активность покупателей. Покупки одежды в условиях ухода с рынка брендов сокращались, поэтому во время распродаж на категорию может быть реализован отложенный спрос, указывает он. По словам эксперта, у маркетплейсов fashion-сегмент может стать драйвером роста.

Анатолий Костырев