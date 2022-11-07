Пятилетка за три мэра

Бывший руководитель правового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артем Молчанов, с января 2022 года работавший зампредом правительства Ярославской области, стал в понедельник новым мэром Ярославля. Депутаты муниципалитета (гордумы), как и ожидалось, поддержали его кандидатуру абсолютным большинством голосов. Новый градоначальник является креатурой ярославского губернатора Михаила Евраева, который длительное время занимал пост замглавы ФАС. Это уже третий мэр Ярославля за последние пять лет, и оба предшественника господина Молчанова не доработали до конца первого срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Официальный портал города Ярославля Артем Молчанов

Фото: Официальный портал города Ярославля

Фаворит конкурса на пост мэра Ярославля зампред правительства области Артем Молчанов без особых проблем получил новую должность. Еще на прошлой неделе его кандидатуру единогласно одобрил президиум регионального политсовета «Единой России», контролирующей в муниципалитете 34 из 38 мандатов. Всего к участию в конкурсе было допущено семь кандидатов: помимо господина Молчанова это депутат гордумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Каширин, бывший глава ярославского «Яблока» Александр Симон, руководитель территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин, инженер-механик Владимир Думкин и два бывших чиновника Андрей Головин и Сергей Павловнин.

Александр Симон, участвовавший в конкурсах на должность мэра Ярославля в 2017 и 2018 годах, а также неоднократно баллотировавшийся на этот пост до отмены прямых выборов, раскритиковал депутатов за назначение предыдущих мэров Владимира Слепцова и Владимира Волкова. Намекая на прошлое Артема Молчанова (он начинал карьеру в Кирове), господин Симон предположил, что «скоро к нам приедет кировская банда и, значит, будут грабить Ярославль». «Депутаты ярославского муниципалитета отдадут кому попало, как всегда, ключи от города Ярославля. Варяги смотрят на наш город как на дойную корову, а что нужно, чтобы корова меньше ела и больше давала молока? Ее надо меньше кормить и больше доить»,— заявил кандидат. В заключение выступления он сообщил, что снимается с конкурса: «Я не доставлю вам такого удовольствия голосовать против меня».

Владимир Думкин на заседание гордумы по избранию мэра не явился. Анатолий Каширин, будучи уверенным в победе Артема Молчанова, предложил ему создать «чрезвычайную экономическую комиссию» для анализа городских активов, изыскания способов повышения собираемости налогов и изучения деятельности муниципальных предприятий. «Предыдущая городская власть натворила очень много вредных для Ярославля дел, да и в целом смена мэров, а их, коллеги, у нас за десять лет сменилось пять, и это будет шестой, только способствовала развалу хозяйства, воровству и коррупции»,— заявил справоросс.

Артем Молчанов, парируя обвинения в адрес «варягов», в своем выступлении подчеркнул, что перевез в Ярославль семью, а его сын пошел учиться в местную школу. «Практически все вопросы, которые мы встречаем с вами, выходя на улицу, касаются меня в первую очередь»,— заверил он. Говоря о своих планах на посту мэра, чиновник отметил, что в первую очередь займется финансовым обеспечением муниципального учреждения «Горзеленхозстрой», ответственного за уборку и благоустройство территорий города, а также пообещал выработать единый общегородской план по благоустройству и озеленению. «В сфере образования задача №1 — перевод всех учащихся со второй смены исключительно в первую смену»,— добавил господин Молчанов. Он также заявил о необходимости решить вопросы со строительством новых школ и реконструкцией действующих.

В итоге голоса получили только Анатолий Каширин (он проголосовал за себя) и Артем Молчанов (его поддержали 36 депутатов).

Депутат Евгения Овод (КПРФ) заявила, что голосует «против всех», и выступила за возвращение прямых выборов мэра Ярославля, отмененных в 2014 году. К возврату прямых выборов призывал и господин Каширин.

Артем Молчанов стал третьим мэром Ярославля за последние пять лет. При этом три его непосредственных предшественника не смогли доработать до конца первого срока: Евгений Урлашов, последний всенародно избранный глава города, в 2013 году был задержан за взятки и позже осужден; Владимир Слепцов в 2018 году отправился руководить Солнечногорским районом Подмосковья; Владимир Волков, входивший в команду экс-губернатора Дмитрия Миронова, досрочно ушел в отставку в мае 2022 года, а затем возглавил подмосковные Люберцы. Первый заместитель господина Волкова Илья Мотовилов, несколько месяцев проработавший и. о. градоначальника, покинул свой пост 11 октября.

Артема Молчанова с избранием поздравил Михаил Евраев. Губернатор заметил, что новый мэр — «один из немногих в правительстве области, кто на общих основаниях принял участие и в напряженной борьбе стал победителем "Ярославского резерва" (кадровый конкурс, инициированный губернатором.— “Ъ”)». «Уверен, что Артем Владимирович справится с возложенной на него ответственностью и накопившиеся в Ярославле проблемы начнут поэтапно решаться, город получит достойное развитие. А мы в этом обязательно поможем»,— пообещал господин Евраев.

Отметим, что незадолго до назначения нового мэра Ярославля депутаты подняли ему зарплату. Раньше градоначальник зарабатывал порядка 150 тыс. руб., теперь же его доход вырастет до 300 тыс. руб.

Александр Тихонов, Ярославль