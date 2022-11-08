Лицом в гору

Российские горнолыжные курорты начинают оборудовать системой оплаты проезда на фуникулерах через биометрию лица. Она должна сократить время в очереди, а также предотвратить передачу пластиковых карт ски-пасс третьим лицам. Погрешность пропуска безбилетников по биометрии может достигать 15%, уточняют эксперты. Первое такое решение внедрено в Шерегеше, интересуются системой и курорты Кавказа. Но другие участники рынка относятся к ней с осторожностью: проблема мошенничеств со ски-пассами уже не столь остра, как раньше, и решается с помощью менее дорогих и более привычных операторам систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В разработчике систем распознавания лиц VisionLabs рассказали “Ъ”, что компания участвует во внедрении биометрических систем для оплаты проезда на подъемниках на российских горнолыжных курортах. Первый проект реализован на Шерегеше (Кемеровская область).

Решение разработано совместно с компанией «ДатаКрат» и обеспечивает проход посетителей по биометрии лица — Face Pass. Разработчики утверждают, что новый сервис распознает человека даже в полном снаряжении. «Для посетителей с горнолыжной маской, поднятой на лоб, и в балаклаве вероятность того, что система не сможет их распознать, составляет всего 1%»,— отмечают они.

Чтобы использовать оплату проезда через биометрию, необходимо скачать приложение и подключить Face Pass, загрузить снимки лица и отправить их в систему. Она позволит ускорить проход на турникеты к подъемникам, а также исключает возможность потери, кражи или передачи третьим лицам пластиковой карты ски-пасс, рассчитывают разработчики.

Стоимость внедрения системы, пояснил гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков, индивидуальна и меняется в зависимости от характеристик горнолыжного объекта. В среднем, уточнил топ-менеджер, реализация решения для горнолыжного курорта составляет 3 млн руб.

Компания уже ведет переговоры с другими курортами, говорит господин Марков, не уточняя названий. Он добавил, что потенциально система Face Pass может быть установлена и на других спортивных объектах, в системах контроля доступа на промышленных предприятиях или в медицинских учреждениях.

Лицевая биометрия сейчас способна распознавать человека даже по очень ограниченному набору биометрических признаков, отмечает директор по продуктам компании RecFaces (делают ПО на основе лицевой биометрии) Сергей Алленов. «Это наследие коронавируса и масочных режимов, благодаря которым нейросети научили обходиться малым»,— говорит он. Эксперт отмечает, что в случае с горнолыжным курортом погрешность может быть на уровне 10–15%. Однако, считает он, пользователи будут оформлять альтернативный вид пропуска, в случае если им предложат ощутимую скидку на биометрический ски-пасс по сравнению с пластиковой картой.

До недавнего времени основным вызовом для биометрии лица было то, что гости катаются в шлемах, масках, балаклавах, то есть картинка для считывания нестатична, постоянно меняется, пояснил замгендиректора «Кавказ.РФ» («Эльбрус», «Архыз», «Ведучи» и др.) Николай Гончаров. «Нам интересно, как заявленная технология зарекомендует себя в непростых горных условиях. Мы прорабатываем возможность использовать ее у себя на курортах»,— сказал он.

Однако далеко не все участники рынка считают биометрию даже теоретически перспективной. Сейчас на большинстве курортов длительные ски-пассы и так содержат фотографию — «гости должны быть готовы, что их лицо на контроле могут сравнить со снимком», говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. На этом фоне количество инцидентов с передачей ски-пассов, по мнению эксперта, уже минимально.

Горнолыжные курорты активно используют цифровые решения Skidata и Axess, добавили в пресс-службе горнолыжного курорта «Красная Поляна». «Они предлагают онлайн-решения, которые обеспечивают повышенную безопасность и защиту от подделки билетов, а также способны осуществлять двухфакторную идентификацию личности, выявляя подозрительных личностей, в том числе в горнолыжном оборудовании и т. д., отправляя их операторам для проверки»,— рассказали там. Переход на новые решения, по мнению представителя курорта, может обойтись дорого, поэтому владельцы продолжат пользоваться тем, что интегрировано на данный момент.

Тимофей Корнев, Александра Мерцалова