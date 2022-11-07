Американцы наигрались в «Ливерпуль»

Один из наиболее знаменитых футбольных клубов мира «Ливерпуль» в скором времени может сменить владельцев. Как сообщает The Athletic, американская компания Fenway Sports Group (FSG) начала прием заявок от потенциальных покупателей, а по данным Financial Times, уже даже получила одну. Что касается возможной цены продажи, то она может превысить £3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Американская компания FSG, владеющая «Ливерпулем» (12 лет назад команда, пребывавшая в жесточайшем кризисе и находившаяся на грани банкротства, обошлась американцам в £300 млн), с 2010 года ищет покупателя на свой актив. Об этом сообщает издание The Athletic. Отмечается, что FSG привлекла к сопровождению сделки инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley, на данный момент идет сбор заявок от потенциальных покупателей.

О серьезности намерений FSG может свидетельствовать то, что для соискателей подготовлены полноценные презентации предлагаемого к покупке актива.

А согласно информации Financial Times, одна заявка на приобретение «Ливерпуля» уже поступила.

В самой FSG сообщения о готовящейся продаже «Ливерпуля» прокомментировали весьма обтекаемо. В компании отметили, что и ранее регулярно получали предложения от лиц и компаний, заинтересованных во вхождении в капитал «Ливерпуля», и напомнили, что всегда придерживались позиции, согласно которой продажа может случиться, если предложенные условия удовлетворят FSG и будут соответствовать интересам «Ливерпуля».

Что касается цены, за которую может быть продан «Ливерпуль», то, например, согласно оценке Forbes, «Ливерпуль» стоит около £3,5 млрд. Однако конечная цена может быть как выше, так и ниже, причем значительно. В качестве своего рода ориентира, вероятно, будет использован пример «Челси» — клуба, относящегося к той же весовой категории, что и «Ливерпуль», совсем недавно, в мае, сменившего собственника. Так вот «Челси» обошелся Тодду Бёли (прежний владелец лондонцев Роман Абрамович был вынужден продать клуб, после того как попал под британские санкции) в £4,25 млрд. Но из этой суммы непосредственно на покупку акций «Челси» пошли только £2,5 млрд. Оставшиеся £1,75 млрд — это гарантированные Тодду Бёли инвестиции в развитие клуба. Да и они сильно растянуты по времени. Очевидно, что FSG, если дело дойдет до предметных переговоров, будет настаивать на верхней границе цены, а потенциальные покупатели (их будет много: команды уровня «Ливерпуля» на рынок попадают крайне редко) — на нижней.

Добавим, что за то время, что FSG владеет «Ливерпулем», клуб хотя бы по одному разу выиграл все турниры, в которых участвовал. Наиболее громкие победы пришлись на 2019 год, когда ливерпульцы первенствовали в Лиге чемпионов, и 2020-й, когда они после 30-летнего перерыва выиграли чемпионат Англии.

Александр Петров