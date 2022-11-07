Финалистам назначили новую встречу

Самой интересной парой стартового раунда Лиги чемпионов по итогам его жеребьевки оказалась та, что свела уже на такой ранней стадии охоты за главным клубным трофеем двух финалистов предыдущего розыгрыша — «Реал» и «Ливерпуль». При этом, в отличие от майского матча в Париже, перед нынешним противостоянием испанского и английского грандов расклад успел довольно радикально измениться. Если весной испанский клуб обыграл английский вопреки ему, то теперь фаворитами пары должны считаться играющие в нынешнем сезоне куда более ровно мадридцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последний раз «Реал» (в белой форме — Карим Бензема) и «Ливерпуль встречались в финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда победу одержала испанская команда

Фото: Christophe Ena / AP В последний раз «Реал» (в белой форме — Карим Бензема) и «Ливерпуль встречались в финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда победу одержала испанская команда

Фото: Christophe Ena / AP

Состоявшаяся в понедельник жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сформировала пару, которая выглядит бесспорным хитом номер один раунда. Она свела друг с другом те клубы, что меньше чем полгода назад, в конце мая, играли друг с другом в парижском финале предыдущего розыгрыша. Самое же забавное в данном случае заключается в том, насколько радикально за эти месяцы успел измениться расклад в противостоянии двух приблизительно идентичных по статусу команд.

К прошлому пересечению в роли слишком очевидного фаворита подходил «Ливерпуль». По ходу всего сезона, о каких бы турнирах ни шла речь, от него веяло мощью и убедительностью. «Реал» же поскрипывал, кувыркался, а до последней встречи в расписании главного еврокубка дотянул, демонстрируя в первую очередь не класс, а удивительную живучесть, базировавшуюся в основном на озарениях форварда Карима Бензема. На грани поражения он висел на всех стадиях play-off, но в финале взял верх над командой, котировавшейся выше, казавшейся идеально слепленной для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Победил он благодаря единственному голу Винисиуса, но не сказать чтобы не по делу.

Теперь все наоборот. «Реал», единственный испанский клуб, сумевший преодолеть барьер группового этапа (катастрофа случилась не только с «Севильей», но и с «Барселоной» и «Атлетико»), похож на «Реал» обычный, что ли, футбольного монстра в неплохом тонусе, готового через трупы врагов двигаться к очередному трофею. А «Ливерпуль» похож на «Реал» образца минувшего сезона — неуверенный, нестабильный. Он постоянно оступается в чемпионате Англии, проигрывая в том числе таким оппонентам, как «Лидс» и «Ноттингем», а в группе не испытывал запредельных сложностей, кажется, исключительно потому, что два из трех конкурентов — «Аякс» и «Глазго Рейнджерс» — были чересчур неказисты.

При этом третий — сенсация футбольной осени «Наполи» — «Ливерпуль» обскакал, отправив его в нижнюю «корзину» и, так вышло, на рандеву со страшным соперником.

Самому же итальянскому клубу выпал чуть ли не «подарочный» вариант в лице чудом выскочившего из группы «Айнтрахта».

А английские медиаресурсы, подчеркивая сложность стоящей перед «Ливерпулем» задачи, напоминали, разумеется, и о том, что «Реал» в принципе в последнее время является жутко неудобным для него соперником. В 2018 году мадридцы также обыграли ливерпульцев в финале Лиги чемпионов, а в 2021-м разнесли в четвертьфинале.

Флагман чемпионата, в котором играет «Айнтрахт», отправился, кстати, в другую пару с броской «вывеской», столкнувшую лбами гигантов, недавно игравших в финале Лиги чемпионов.

«Бавария» в нем одолела ПСЖ в 2020 году — в розыгрыше, скомканном пандемией коронавируса. Хороший шанс получить такое сочетание обеспечила «Бенфика». Ее выступление вошло в число сюрпризов группового этапа. Португальский клуб перед его началом выглядел обреченным занять место не выше третьего, но «Ювентус» потерпел крах, отправившись в Лигу Европы, а ПСЖ лиссабонцы обошли по дополнительным показателям, дважды сыграв с французской командой вничью и распределив ее в менее выгодную «корзину». Что же касается «Бенфики», то ей с жеребьевкой повезло — попался выскочка «Брюгге».

Еще один немецкий подарок получил в 1/8 финала «Манчестер Сити». По громкости имен «Лейпциг», наверное, чуточку «Айнтрахт» превосходит, но и к нему никак не клеится термин «гранд». А в таблице текущего чемпионате Германии лейпцигцы располагаются даже ниже франкфуртского клуба.

Остальные три пары стартового раунда play-off, матчи которого состоятся в феврале и марте, смотрятся достаточно ровными. Во всяком случае, в них очевидных фаворитов, по крайней мере в данный момент, определить невозможно. В этих парах «Интер» встретится с «Порту», «Милан» — с «Тоттенхемом», а дортмундская «Боруссия» — с «Челси».

Арнольд Кабанов