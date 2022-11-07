Мобилизация пришла на рынки

Банк России разослал профучастникам рекомендации по поддержке мобилизованных россиян. По мнению брокеров, наиболее действенными выглядят меры, которые предлагают воздержаться от взимания с клиентов комиссии в случае возникновения на их счетах отрицательной позиции. Между тем исполнение рекомендаций остается на совести профучастников, которые при желании легко смогут найти основания для отказа мобилизованному клиенту, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

ЦБ разослал профессиональным участникам рынка ценных бумаг письмо (есть у “Ъ”), в котором рекомендовал принять целый ряд мер по поддержке мобилизованных россиян. Вечером 7 ноября регулятор опубликовал основные положения письма на своем сайте.

В частности, профучастникам рекомендуется предусмотреть возможность изменения условий оплаты за обслуживание, в том числе абонентской платы (в части снижения или отмены), а также реструктуризации или списания начисленных комиссий за обслуживание. Кроме того, регулятор просит воздерживаться от взимания с таких клиентов комиссии по непокрытым позициям в случае возникновения на их счетах отрицательной позиции.

По мнению ЦБ, необходимо обеспечить «реструктуризацию задолженностей в части комиссий по непокрытым позициям, предоставленным брокером в заем денежным средствам и ценным бумагам, с предоставлением индивидуальных условий для реструктуризации указанных задолженностей клиентов, учитывающих финансовое положение клиентов и (или) иные обстоятельства, определенные брокером самостоятельно».

ЦБ просит воздерживаться и от реализации права на обращение взыскания на имущество клиентов в целях погашения долгов.

Наконец, клиринговым организациям ЦБ рекомендует обеспечить возврат участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов, комиссии по операциям, направленным на принудительное закрытие позиций.

Клиенты должны получить возможность обратиться за поддержкой до конца 2023 года. Она может быть оказана на период мобилизации плюс 30 дней, уточнили в ЦБ.

Для тех мобилизованных инвесторов, которые пользуются маржинальной задолженностью, наиболее действенными будут меры, предлагающие брокеру воздержаться от взимания с клиентов комиссии по непокрытым позициям, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «Важность прописанных рекомендаций зависит от каждой конкретной ситуации. Для кого-то отмена или снижение абонентской платы или процентов за маржинальный заем — это существенная экономия»,— считает он.

Управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров согласен, что самая важная часть письма касается поддержки клиентов в случае маржин-колла.

Очевидно, что у мобилизованного инвестора не будет возможности управлять своим портфелем и риск принудительного закрытия позиций растет, поясняет эксперт. ЦБ рекомендует в таких случаях лояльно относиться к клиенту, реструктурировать задолженность по комиссиям и по самой позиции, не взыскивать имущество для покрытия убытков. «На мой взгляд, это правильная мера, причем она вряд ли приведет к убыткам брокеров. Мобилизованные граждане не имеют крупных открытых позиций, так что решение проблем отдельных клиентов не повредит брокеру в целом»,— говорит Дмитрий Александров. В то же время, уточняет Дмитрий Леснов, сложности для профучастников рынка может создать введение этих рекомендаций в системы внутреннего учета.

В «Открытие Инвестициях» «не говорили бы о том, что какие-либо меры более важны в сравнении с остальными». «В целом комплекс возможностей, которые мы планируем предоставлять клиентам, связан с точечной коммуникацией для каждого конкретного клиента, столкнувшегося с мобилизацией, с брокером для обсуждения вариантов реструктуризации задолженности»,— добавили в компании.

Господин Александров при этом обращает внимание, что реализация мер поддержки подразумевает необходимость обращения клиента к брокеру с подтверждением своего участия в «специальной военной операции», однако «по опыту аналогичных мер в других отраслях граждане редко способны корректно оформить документы, и у профучастника почти всегда будет формальная возможность отказать».

Ксения Куликова