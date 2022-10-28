Страховщиков снимают с фиксации

Банк России считает нужным приступить к планомерной отмене послаблений, введенных для страховых компаний в начале года. В первую очередь это касается фиксации курсов валют, процентных ставок и других показателей финансового рынка. Ряд экспертов согласны с позицией ЦБ. Однако компании называют такой шаг преждевременным, подчеркивая, что ситуация еще недостаточно стабилизировалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЦБ рассматривает возможность отмены послаблений участникам страхового рынка, введенных весной, заявил исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов. Прежде всего это может коснуться послаблений в части фиксации валютных курсов, процентных ставок, кривой доходности и переоценки баланса по рынку. В то же время, господин Смирнов признал сохранение ряда проблем, например, по списанию активов страховщиков, которые оказались заморожены в иностранных депозитариях.

По словам старшего директора рейтингов финансовых компаний НРА Татьяны Никитиной, введение послаблений было связано с резкими изменениями курсов валют и турбулентностью фондового рынка в конце февраля—начале марта. По данным Московской биржи, в первой декаде марта курс доллара взлетал выше 120 руб./$, превышая значения начала года более чем в 1,5 раза, капитализация фондового рынка рухнула более чем на 30%, а ставки гособлигаций превышали 17% годовых. Переоценка активов по справедливой стоимости в таких условиях могла привести к формированию убытка от инвестиционной деятельности и к снижению размера собственного капитала.

По последним опубликованным данным ЦБ (на 30 сентября 2021 года), более половины активов страховщиков занимали ценные бумаги: облигации на 2,01 трлн руб. (48,3%) и акции на 0,15 трлн руб. (3,5%). Эти активы были подвержены наибольшей переоценке. Кроме того, на банковские вклады приходилось 0,618 трлн руб. (14,8%), отложенные аквизиционные расходы (на привлечение клиентов) — 370 млрд руб. (8,9%).

В результате усиливался риск невыполнения отдельными компаниями нормативных требований к соотношению капитала и обязательств, поясняет госпожа Никитина. Финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин обращает внимание, что влияние послаблений на коэффициент достаточности капитала «было очень существенным». Дефицит регулятивного капитала страховщика может повлечь санкции со стороны ЦБ вплоть до отзыва лицензии (см. “Ъ” от 4 февраля).

Эксперты считают отмену ряда послаблений обоснованным шагом. Вице-президент ВСС Виктор Дубровин отмечает, что во многом они уже утратили актуальность. На текущий момент есть возможность определять стоимость значительной части ценных бумаг, по которым ранее могли возникать трудности, также отмечаются частичное восстановление стоимости ряда активов и относительная стабилизация валютных курсов, поясняет старший директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Любарская. Ставки по ОФЗ вернулись ниже уровня 10% годовых (см. материал рядом), курс доллара последние месяцы держится около отметки 60–65 руб./$.

Вместе с тем страховые компании называют такое решение слишком поспешным. Собеседник “Ъ” в крупной компании говорит, что отменять послабления можно будет, когда «все успокоится», поскольку за счет этих льгот часть компаний «держится в рамках установленных нормативов». С учетом высокой волатильности рынков и валютных курсов, а также требований по платежеспособности велик риск, что без введенных льгот даже крупные компании не смогут выполнять требования ЦБ, утверждает источник “Ъ”, а на докапитализацию в нынешних условиях будет сложно привлечь средства.

Гендиректор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи добавляет, что отмена послаблений подтолкнет компании к экономии, оптимизации и перетоку капитала между секторами, что вызовет дополнительное негативное давление на общее состояние экономики. Плавный отказ от послаблений должен идти в связке с нивелированием отрицательных эффектов, считает он. Господин Решетин добавляет, что пока не решена и проблема задолженности иностранных перестраховщиков.

Юлия Пославская