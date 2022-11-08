Страховщикам показали реальные риски

По инициативе ЦБ страховщики будут обязаны включать в покрытие полисов страхования банковских карт от мошенников риск перевода денежных средств без согласия клиента. При этом из состава рисков исключат ситуации, в которых выплату и так должен сделать банк. Однако эксперты предупреждают о возможном росте цен и снижении популярности данного вида страхования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ЦБ предлагает установить минимальные требования к страхованию банковских карт от мошенников. Так, страховщики будут обязаны включать в покрытие риск совершения операций с использованием банковской карты по переводу денежных средств без согласия клиента и смогут расширить покрытие по своему усмотрению, следует из проекта указания, опубликованного регулятором. Помимо этого, предлагается разграничить случаи ответственности банка и страховщика, исключив из страхового покрытия ситуации, в которых кредитная организация и так по закону обязана возместить клиенту сумму совершенной операции.

Согласно ст. 856 ГК РФ, в случае необоснованного списания со счета клиента денежных средств банк обязан уплатить на эту сумму проценты на нее. Однако это касается только случаев, когда мошенники сами вывели деньги со счета.

На данный момент так называемые антимошеннические страховки потребителя практически не защищают, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Они работают, только если клиент принял все меры безопасности: не передавал никому коды из SMS, не сообщал CVV и номер карты, не устанавливал неизвестные сервисы, не терял доступа к приложению и телефону, а списание произошло по вине сотрудников банка или, например, при взломе системы банка. «Но такие случаи довольно редки,— подчеркивает госпожа Лазарева.— Если же потребитель под воздействием методов социальной инженерии установил что-то на свое устройство, сказал кому-то по телефону код или сообщил платежные данные, то это не является страховым случаем».

Несмотря на низкую эффективность, программы страхования банковских карт от мошенников популярны среди клиентов. Например, в группе ВТБ недавно сообщали, что подобные программы заняли больше трети от общего объема оформленных страховок за девять месяцев (более 250 тыс. полисов). Впрочем, эта популярность может быть искусственной. Среди банков нередка практика навязывания подобных программ к переоформляемым или оформляемым вновь картам (см. “Ъ” от 9 сентября 2020 года). А во втором квартале, по данным ЦБ, в России был поставлен исторический рекорд по выпуску карт (см. “Ъ” от 5 сентября).

Опрошенные “Ъ” страховые компании (СК) не раскрыли данные о числе проданных страховок банковских карт от мошенников. При этом почти все СК, входящие в банковские группы, предлагают программы страхования карт и финансов. Диапазон стоимости такой программы и максимальных страховых сумм колеблется от 490 руб. до 12 тыс. руб. в год при размере страховой суммы от 25 тыс. до 3 млн руб.

В то же время страховщики не склонны паниковать из-за нововведения ЦБ. Уточнение наполнения продукта по страхованию карт позитивно скажется на самом продукте и должно сократить количество недопониманий при его продаже, отметили в ВСК. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, стоит обратить внимание «на проблематику правоприменительной практики». Так, например, существуют законодательные требования о необходимости подтверждения страхового случая, а с другой стороны, есть определенные вопросы с возбуждением уголовных дел по факту незаконных списаний небольших сумм (а это 80% случаев) с карты или по факту кражи телефона и т. д., поясняет он.

Однако эксперты предупреждают, что после изменения состава покрываемых рисков может вырасти стоимость полиса и упасть популярность данного продукта. «Можно предположить, что если продукт будет покрывать реальные риски и практически не содержать каких-либо исключений, то убыточность по нему вырастет,— поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Алексей Янин,— как следствие, либо банкам придется соглашаться на снижение комиссии по продуктам, но тогда банковским менеджерам будет уже не так интересно его продавать, либо страховщикам придется повышать тарифы, и тогда снизится количество клиентов банков, желающих приобрести этот продукт».

Страховку техники стандартизуют Контекст ЦБ предлагает установить минимальные требования к страхованию бытовой и электронной техники. Так, в перечень обязательных к покрытию рисков войдут утрата или повреждение подобного имущества, в том числе в результате противоправных действий третьих лиц, следует из проекта указания. Оно предусматривает возможность страховщика самостоятельно включить в покрытие дополнительные риски. Выплата по страховому случаю должна осуществляться в течение 30 дней. По словам старшего директора рейтингов финансовых компаний НРА Татьяны Никитиной, установление минимальных требований к отдельным страховым продуктам обусловлено «распространением недобросовестных практик». Уровень выплат по таким предложениям очень низкий, поясняет эксперт, наиболее частые причины страховых случаев исключены из покрытия, а перед заключением договора информация об этом умалчивается.

Юлия Пославская, Полина Трифонова