Граждане разыгрались в карты

По данным ЦБ, в апреле—июне в России был поставлен исторический рекорд по выпуску банковских карт и числу операций по оплате ими товаров и услуг. Число действующих карт увеличилось более чем вдвое по сравнению с также рекордным первым кварталом. Эксперты объясняют ситуацию ажиотажным спросом на карты «Мир» после ухода международных платежных систем (МПС) и эффектом программы туристического кэшбэка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал статистику, согласно которой во втором квартале был установлен абсолютный рекорд прироста числа карт, выпущенных российскими банками,— 27 млн шт., в результате чего их общее количество превысило 370 млн шт. Это более чем вдвое больше, чем в первом квартале, когда рост составил 12 млн шт., и сопоставимо со всем 2021 годом (29 млн шт.). До этого за квартал число карт ни разу не увеличивалось более чем на 10 млн шт.

Как пояснили “Ъ” в Банке России, положительная динамика объясняется спросом граждан на карты «Мир», в том числе в связи с уходом из РФ МПС. Начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева отметила, что за первое полугодие банк выдал клиентам 2,5 млн карт «Мир» — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, уточнили в ЦБ, банки продолжали эмитировать карты других платежных систем, гарантированный прием которых на территории РФ обеспечивается Национальной системой платежных карт.

В третьем квартале ожидать повторения рекорда вряд ли стоит. Как рассказал “Ъ” источник в одной из компаний—производителей карт, ажиотажный спрос со стороны кредитных организаций исчерпался в начале августа. В банках подтверждают, что спрос на карты со стороны клиентов пришел к среднестатистическим значениям летом.

Так, в Альфа-банке отметили, что пики эмиссии пришлись на март и июнь. По словам заместителя директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидии Кашириной, повышенный спрос на карты платежной системы «Мир» сохранялся до мая включительно, а сейчас динамика стабилизировалась и вернулась к прежним значениям.

По словам экспертов, серьезную роль в рекордном росте сыграл тот факт, что банки продлили действие карт, у которых истекал срок, таким образом, они оставались в системе и к ним прибавлялись вновь выпущенные.

Кроме того, отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, российские граждане открывали карты «Мир» для поездок по стране, чтобы воспользоваться туристическим кэшбэком, а также для поездок в ряд зарубежных стран, где принимается «Мир».

Господин Прохоров уточняет, что карты МПС после ухода их операторов из России фактически должны быть отнесены к национальным платежным инструментам. По оценке независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, через год-полтора доля карт МПС в стране опустится ниже 25%. «На рынке была заметна активация новых программ на платформе "Мир", что также способствовало росту числа карт этой платежной системы»,— уточняет господин Вишняков.

Между тем во втором квартале был достигнут высокий показатель не только по количеству карт, но и по количеству платежей ими за товары и услуги — свыше 13,5 млн операций более чем на 12 млрд руб. По объему платежей это второй показатель в истории российского финансового рынка — больше было только в четвертом квартале прошлого года.

По словам Ксении Андреевой, общий объем трансакций по национальным картам клиентов ВТБ за январь—июль этого года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 70%.

Одновременно, по данным ЦБ, количество терминалов для приема оплаты с помощью карт достигло почти 4 млн шт. Таким образом, по словам экспертов, рекордный рост количества карт связан не только с продлением срока действия карт МПС и ажиотажным спросом на «Мир», но и с ростом популярности безналичной оплаты.

Максим Буйлов