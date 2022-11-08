Зима у ворот

Три с половиной месяца прошло с тех пор, как я писал колонку о плане «Газпрома» не дать европейцам заполнить газом подземные хранилища накануне зимы (см. “Ъ” от 26 июля). Уже в ближайшие дни Европа официально вступит в отопительный сезон и перейдет к нетто-отбору газа из ПХГ, так что можно подвести промежуточные итоги этой стратегии. Пока для «Газпрома» они неутешительны — сейчас ПХГ в ЕС заполнены на 95,2%, чему помогли теплая погода в октябре—ноябре и стабильно высокие поставки СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Этих запасов, видимо, будет достаточно, чтобы пройти «среднюю» зиму (с точки зрения температурных условий) без отключений потребителей или с минимальными перебоями, при этом в апреле, на конец сезона отбора, в хранилищах еще останутся солидные 40–45 млрд кубометров газа для следующей зимы. Однако, если зима будет холодной или поставки СПГ в Европу снизятся с нынешних рекордных уровней, европейцам придется сильнее сокращать потребление либо рисковать закончить отопительный сезон с низкими запасами в ПХГ. Это опасно, поскольку с нынешним минимальным уровнем поставок российского газа страны ЕС не смогут в течение лета 2023 года закачать в хранилища столько же топлива, как в этом году: в результате прохождение зимы 2023–2024 годов окажется еще более сложным.

В случае одновременного сочетания морозов и низких поставок СПГ (например, потому, что в Азии тоже установилась холодная погода) уже этой зимой некоторые страны ЕС могут столкнуться не только с остановкой промышленности, но и веерными отключениями электроэнергии, которые затронут и население. Но пока такой сценарий выглядит маловероятным.

Подводя итог, можно констатировать, что ситуация с газоснабжением Европы сейчас выглядит лучше, чем можно было предположить в конце июля. Есть серьезные риски, которые в основном связаны с погодой, но вряд ли можно ожидать, что Европа в буквальном смысле замерзнет этой зимой — скорее, речь пойдет о точечных отключениях отдельных предприятий. Какой при этом будет цена на газ, сейчас предположить сложно, учитывая последние регуляторные инициативы Еврокомиссии, но едва ли она снизится: европейским потребителям нужно будет постоянно выигрывать конкуренцию с Азией за грузы СПГ.

Как и три с половиной месяца назад, я скептически оцениваю эффективность «газовой блокады» Европы с точки зрения изменения позиции европейских политиков в контексте украинского кризиса. До настоящего момента российская политика «газовых санкций» имела в этом отношении примерно такой же успех, как западные санкции в отношении России: очень существенные экономические потери уже понесены, а потенциальные политические дивиденды еще только зреют в тумане будущего. Изменит ли статус-кво холодная зима — увидим в феврале.