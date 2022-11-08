С революции на спецоперацию

КПРФ в понедельник отметила 105-ю годовщину Октябрьской революции возложением цветов к мавзолею Владимира Ленина и митингом на площади Революции в центре Москвы. Выступающие очень быстро перешли от темы достижений СССР к вопросам поддержки спецоперации. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия сейчас противостоит «рейху номер четыре во главе с байденами». А два секретаря районных отделений Компартии прямо с митинга отправились на передовую в качестве добровольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Живая связь между историей и современностью прослеживалась не только в речах ораторов, но и в облике некоторых участников митинга КПРФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Живая связь между историей и современностью прослеживалась не только в речах ораторов, но и в облике некоторых участников митинга КПРФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за ограничений на массовые мероприятия, введенных в Москве из-за коронавируса и до сих пор не отмененных, КПРФ официально проводит свои уличные акции в формате встреч депутатов с избирателями. По словам первого секретаря московского горкома Компартии Николая Зубрилина, мероприятие в честь 105-летия революции не стало исключением и было оформлено как «встреча депутатов Госдумы с жителями».

Однако по факту это был настоящий митинг. Территория площади Революции была огорожена, сотрудники полиции останавливали активистов с флагами и проверяли, нет ли их организаций в списке запрещенных. Помимо КПРФ, в мероприятии приняли участие Ленинский коммунистической союз молодежи и ряд общественных организаций лево-патриотического толка: «Левый фронт», Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, «Надежда России», «Русский Лад».

Митинг начался даже раньше заявленных 16:00. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в своей речи сначала вспомнил славные вехи советской истории, а затем сосредоточился на текущем моменте: «Сегодня нам объявлена новая война. Если мы не осознаем, что нас пришли душить и убивать, то победить в этой войне невозможно. Американцы, натовцы, европейцы, вся эта свора, рейх номер четыре во главе с байденами и другими обвалились на нас. Они отмобилизовали нацистов, бандеровцев и отравили сознание целого поколения на ридной Украине». Впрочем, в завершение выступления лидер КПРФ вернулся к внутренним проблемам и заявил, что в прошлом веке коммунисты «дважды спасли державу, в 17-м и 41-м», и сейчас снова настаивают на реализации своей программы.

После этого на сцену поднялись два человека в военной форме — первые секретари Сергиево-Посадского и Жуковского отделений КПРФ Денис Ахромкин и Николай Гришин. В этот же день они отбывали на фронт добровольцами. Денис Ахромкин рассказал, что его сын учится в военном университете на политрука: «И я хочу, чтобы через три года он поднимал солдат в атаку только на учениях». А Николай Гришин предложил вспомнить 1918–1919 годы, «когда нашу страну со всех сторон окружили интервенты». «Если мы проиграем, то придут новые интервенты, и первыми, кого они будут вешать, окажутся коммунисты, потому что это единственная политическая сила, способная аккумулировать вокруг себя народные массы»,— пугал товарищей коммунист Гришин.

Николай Зубрилин, в свою очередь, скромно сообщил, что в понедельник Компартия отправила на Донбасс очередной, уже 103-й гуманитарный конвой. А координатор «Левого фронта» и потомок революционеров Сергей Удальцов даже согласился с «российскими властями», которые говорят, что «Россия должна стать центром антиколониального сопротивления по всему миру». «Но мы, коммунисты, прекрасно знаем: стать таким центром, оставаясь на капиталистических рельсах развития, невозможно!» — вовремя вернулся господин Удальцов к оппозиционной риторике.

«Невозможно!» — поддержали собравшиеся координатора «Левого фронта». «Даешь Госплан и национализацию стратегических предприятий!» — несколько раз громко и настойчиво прокричал мужчина с флагом. «Олигархов гнать поганой метлой!» — добавил женский голос из толпы.

Успокаивал собравшихся народный артист России Василий Овсянников, спевший в честь праздника несколько российских и советских патриотических хитов, в том числе «Бухенвальдский набат», «Дубинушку» и «День победы».

В заключение секретарь московского горкома Владимир Обуховский зачитал резолюцию митинга, в которой «верность ленинским заветам, идеалам социализма и борьбе за интересы трудового народа» опять же сплелась с поддержкой российской армии в ходе специальной военной операции. «Наши подразделения продолжают идти в бой под красным знаменем победы»,— подчеркнули авторы документа.

Ксения Веретенникова