«Национальное объединение» возглавил не Ле Пен

Новую неделю крайне правое французское «Национальное объединение» (RN) начинает с новым главой партии. Место председателя, которое в 2011 году Жан-Мари Ле Пен передал своей дочери Марин, впервые занял политик с другой фамилией — 27-летний Жордан Барделла. Шаг к завоеванию молодой аудитории, которой так не хватало крайне правым, может сулить большие перемены самой RN, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жордан Барделла и Марин Ле Пен

Фото: Christian Hartmann, Reuters Жордан Барделла и Марин Ле Пен

Фото: Christian Hartmann, Reuters

Состоявшийся в минувшие выходные XVIII съезд «Национального объединения», бывшего «Национального фронта», отдал явное предпочтение более перспективному из двух кандидатов. 27-летний Жордан Барделля был избран главой партии с 85% голосов «за» против 15% у его соперника — 57-летнего Луи Альо, ветерана движения, мэра города Перпиньяна и бывшего гражданского мужа Марин Ле Пен.

Впервые руководителя «семейной» партии будут звать не Ле Пен. Впрочем, семейные связи никуда не делись. Жорданн Барделля состоит в отношениях с Нольвенн Оливье, дочерью старшей сестры Марин Ле Пен и ее партийного советника Филиппа Оливье.

Состоявшиеся выборы — это формальное подтверждение свершившегося факта: именно господину Барделля, уходя на штурм президентского дворца, Марин Ле Пен передала временное руководство в сентябре 2021 года. Но временное становится постоянным. Сначала госпожа Ле Пен сочла, что не сможет заниматься партийными делами во время президентских выборов, потом — во время парламентских, а теперь, когда она взяла на себя руководство мощной депутатской группой «Национального объединения» в нижней палате французского парламента, ей тем более важно иметь развязанные руки.

Ее стратегия понятна: избранники от RN не должны ассоциироваться с конкретной партией, имеющей для многих французов сомнительную историю, они должны защищать и представлять в зале заседаний и в парламентских комиссиях не свою организацию, а общее «правое дело» всех граждан.

Партия же становится группой поддержки, рекрутирующей новых сторонников и потенциальных избирателей. Жордан Барделля и Марин Ле Пен явно считают, что партия должна стать инкубатором кадров, смысл ее существования не в ней самой, о чем забыли многие функционеры, а в том, чтобы проникнуть во все щели государственного аппарата. В тандеме парламентская группа и партия «Национальное объединение» планируют, по словам нового руководителя, борьбу за «идеи и территории».

«Территории» — это понятно. Крайне правые надеются развить свой успех на прошлых парламентских выборах и перенести его на выборы в Европейский парламент в 2024 году, а потом и на уровень муниципальных выборов, чтобы захватить как можно больше мэрий и городских советов. Во Франции граждан не заманишь на избирательные участки. Особенно это относится к молодым людям. И здесь достоинства молодого, харизматичного, прекрасно умеющего держаться перед телекамерами господина Барделля явно будут востребованы. Он должен повести за собой и своих ровесников, и людей еще младше, вплоть до тех, кто в первый раз получит избирательные права. Времени достаточно, до выборов четыре года, и к ним «Национальное объединение» надеется прийти с новой когортой избирателей.

Таковы практические шаги.

А чтобы лучше вести подготовку в области идей, планируется целая программа партийной учебы, связанная с общественными университетами, кружками и с импровизированными средствами массовой информации в социальных сетях.

В политике сейчас важны всевозможные теории, и чем абсурднее и запутаннее они, тем легче верят в них народные массы. Крайне правым нужны новые цели, новые лозунги, понятные, но не такие лобовые, как страшилки «большого замещения» и «французского самоубийства» Эрика Земмура. Надо убедить не только сознательных сторонников, но и адептов всевозможных теорий заговора.

Это внешняя стратегия, но не менее важна и внутренняя. За полвека, прошедших со дня основания, «Национальное объединение» стало вполне традиционной партией. Возможно, самой успешной среди традиционных. Ее некогда мощные соперники, социалисты (PS) и правоцентристы (LR), потеряли большую часть своего влияния. Партия Ле Пенов свою силу сохраняла и по мере обрушения противников постепенно выходила на первый-второй план.

С 2011 года, когда Марин Ле Пен приняла партию из рук своего отца Жан-Мари Ле Пена, и особенно с 2018-го, когда «Национальный фронт» стал «Национальным объединением», она привела своих сторонников к несомненным успехам, дважды участвуя во втором туре президентских выборов и взяв под свой контроль часть парламента. Но и здесь у госпожи Ле Пен есть пределы. И даже внутри RN пошли разговоры о том, способна ли она в очередной раз побороться за пост президента Франции на выборах 2027 года. Появление у нее крайне правых соперников показало, что в стране есть спрос на другую радикальную повестку: «дезертирство» бывшей надежды партии и любимой внучки основателя Марион Марешаль-Ле Пен, равно как и стремительное восхождение Эрика Земмура в период президентских выборов,— свидетельства начала междоусобных войн на правом фланге.

Нужно проявлять гибкость. Между тем одна лишь смена первого лица проблему не решает. В массе своей иерархическая, традиционная структура RN остается прежней.

Все та же «старая гвардия» родственников, зятьев и кумовьев заседает в ее политбюро, и рано или поздно Жордан Барделля столкнется с необходимостью обновления.

Ему неизбежно придется, декларируя во всеуслышание верность отцам и дедам, начать новую чистку — наподобие той, которую Марин Ле Пен уже провела в 2015 году, отстранив от руководства не только своего отца, но и его приближенных пенсионного возраста. До «ночи длинных ножей» дело, наверное, не дойдет, но на выборы 2027 года «Национальное объединение» придет гораздо более молодым и радикальным, чем на выборах в этом году.