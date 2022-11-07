«Национальное объединение» возглавил не Ле Пен

Новую неделю крайне правое французское «Национальное объединение» (RN) начинает с новым главой партии. Место председателя, которое в 2011 году Жан-Мари Ле Пен передал своей дочери Марин, впервые занял политик с другой фамилией — 27-летний Жордан Барделла. Шаг к завоеванию молодой аудитории, которой так не хватало крайне правым, может сулить большие перемены самой RN, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.
Жордан Барделла и Марин Ле Пен
Фото: Christian Hartmann, Reuters
Состоявшийся в минувшие выходные XVIII съезд «Национального объединения», бывшего «Национального фронта», отдал явное предпочтение более перспективному из двух кандидатов. 27-летний Жордан Барделля был избран главой партии с 85% голосов «за» против 15% у его соперника — 57-летнего Луи Альо, ветерана движения, мэра города Перпиньяна и бывшего гражданского мужа Марин Ле Пен.
Впервые руководителя «семейной» партии будут звать не Ле Пен. Впрочем, семейные связи никуда не делись. Жорданн Барделля состоит в отношениях с Нольвенн Оливье, дочерью старшей сестры Марин Ле Пен и ее партийного советника Филиппа Оливье.
Состоявшиеся выборы — это формальное подтверждение свершившегося факта: именно господину Барделля, уходя на штурм президентского дворца, Марин Ле Пен передала временное руководство в сентябре 2021 года. Но временное становится постоянным. Сначала госпожа Ле Пен сочла, что не сможет заниматься партийными делами во время президентских выборов, потом — во время парламентских, а теперь, когда она взяла на себя руководство мощной депутатской группой «Национального объединения» в нижней палате французского парламента, ей тем более важно иметь развязанные руки.
Ее стратегия понятна: избранники от RN не должны ассоциироваться с конкретной партией, имеющей для многих французов сомнительную историю, они должны защищать и представлять в зале заседаний и в парламентских комиссиях не свою организацию, а общее «правое дело» всех граждан.
Партия же становится группой поддержки, рекрутирующей новых сторонников и потенциальных избирателей. Жордан Барделля и Марин Ле Пен явно считают, что партия должна стать инкубатором кадров, смысл ее существования не в ней самой, о чем забыли многие функционеры, а в том, чтобы проникнуть во все щели государственного аппарата. В тандеме парламентская группа и партия «Национальное объединение» планируют, по словам нового руководителя, борьбу за «идеи и территории».
«Территории» — это понятно. Крайне правые надеются развить свой успех на прошлых парламентских выборах и перенести его на выборы в Европейский парламент в 2024 году, а потом и на уровень муниципальных выборов, чтобы захватить как можно больше мэрий и городских советов. Во Франции граждан не заманишь на избирательные участки. Особенно это относится к молодым людям. И здесь достоинства молодого, харизматичного, прекрасно умеющего держаться перед телекамерами господина Барделля явно будут востребованы. Он должен повести за собой и своих ровесников, и людей еще младше, вплоть до тех, кто в первый раз получит избирательные права. Времени достаточно, до выборов четыре года, и к ним «Национальное объединение» надеется прийти с новой когортой избирателей.
Таковы практические шаги.
А чтобы лучше вести подготовку в области идей, планируется целая программа партийной учебы, связанная с общественными университетами, кружками и с импровизированными средствами массовой информации в социальных сетях.
В политике сейчас важны всевозможные теории, и чем абсурднее и запутаннее они, тем легче верят в них народные массы. Крайне правым нужны новые цели, новые лозунги, понятные, но не такие лобовые, как страшилки «большого замещения» и «французского самоубийства» Эрика Земмура. Надо убедить не только сознательных сторонников, но и адептов всевозможных теорий заговора.
Это внешняя стратегия, но не менее важна и внутренняя. За полвека, прошедших со дня основания, «Национальное объединение» стало вполне традиционной партией. Возможно, самой успешной среди традиционных. Ее некогда мощные соперники, социалисты (PS) и правоцентристы (LR), потеряли большую часть своего влияния. Партия Ле Пенов свою силу сохраняла и по мере обрушения противников постепенно выходила на первый-второй план.
С 2011 года, когда Марин Ле Пен приняла партию из рук своего отца Жан-Мари Ле Пена, и особенно с 2018-го, когда «Национальный фронт» стал «Национальным объединением», она привела своих сторонников к несомненным успехам, дважды участвуя во втором туре президентских выборов и взяв под свой контроль часть парламента. Но и здесь у госпожи Ле Пен есть пределы. И даже внутри RN пошли разговоры о том, способна ли она в очередной раз побороться за пост президента Франции на выборах 2027 года. Появление у нее крайне правых соперников показало, что в стране есть спрос на другую радикальную повестку: «дезертирство» бывшей надежды партии и любимой внучки основателя Марион Марешаль-Ле Пен, равно как и стремительное восхождение Эрика Земмура в период президентских выборов,— свидетельства начала междоусобных войн на правом фланге.
Нужно проявлять гибкость. Между тем одна лишь смена первого лица проблему не решает. В массе своей иерархическая, традиционная структура RN остается прежней.
Все та же «старая гвардия» родственников, зятьев и кумовьев заседает в ее политбюро, и рано или поздно Жордан Барделля столкнется с необходимостью обновления.
Ему неизбежно придется, декларируя во всеуслышание верность отцам и дедам, начать новую чистку — наподобие той, которую Марин Ле Пен уже провела в 2015 году, отстранив от руководства не только своего отца, но и его приближенных пенсионного возраста. До «ночи длинных ножей» дело, наверное, не дойдет, но на выборы 2027 года «Национальное объединение» придет гораздо более молодым и радикальным, чем на выборах в этом году.