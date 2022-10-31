Энергоспрос пошел под откос

Потребление электроэнергии в России снова перешло к падению. Спрос с начала октября, по оценкам “Ъ”, уже снизился примерно на 0,8% год к году — это самое значительное сокращение с начала года. Потребление снижают более 40 регионов: по данным “Ъ”, покупку энергии уменьшили металлургические и химические предприятия, а также газодобывающая отрасль. Последние три месяца года будут самыми сложными, полагают энергетики, в лучшем случае они ждут нулевой динамики спроса, а в худшем — падения на 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спрос на электроэнергию в России снова падает, следует из предварительных данных «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). С 1 по 29 октября фактическое потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России, по подсчетам “Ъ”, снизилось на 0,77% по отношению к октябрю прошлого года и составило 85,9 млрд кВт•ч. Падение спроса наблюдается в пяти объединенных энергосистемах: в энергосистеме Центра показатель снизился примерно на 3%, в энергосистеме Юга — на 2,7%, Средней Волги — на 2%, Северо-Запада — на 1,7%, а в энергосистеме Урала — на 0,4%. В энергосистемах Востока и Сибири показатель увеличился на 2,9%.

Спрос на электроэнергию — важный макроэкономический показатель, по которому можно судить о состоянии экономики и промышленности страны в целом. В текущем году общее потребление незначительно снижалось только дважды: в феврале — на 0,3%, а в июле — на 0,2%.

С начала октября полный плановый объем потребления электроэнергии снижается уже в 46 регионах страны, по оценкам “Ъ” на основе данных «Администратора торговой системы» (АТС). Плановый объем потребления — это объем электроэнергии, который планируют купить потребители на рынке на сутки вперед. Самое заметное падение, по подсчетам “Ъ”, наблюдалось в Калмыкии (минус 22%), в Севастополе (минус 10%), в Курской, Нижегородской, Смоленской областях (примерно минус 9%), а также в Крыму (минус 8%).

Плановые объемы покупки электроэнергии заметно снижались и в регионах с развитой металлургической промышленностью: в Липецкой области показатель упал на 4,7%, а в Вологодской — на 8%, в Челябинской — на 0,3%. Падает спрос и в регионах с химическими предприятиями: в Татарстане спад составил 8%, в Пермской области — 1,2%. Источники “Ъ” подтверждают, что металлургические и химические предприятия в октябре сокращают потребление, как и газодобывающая отрасль. Собеседники “Ъ” отмечают, что частично спад потребления в октябре также можно объяснить более теплой погодой (температура была выше на один градус по сравнению с октябрем 2021 года).

Среди лидеров роста объемов планового потребления на бирже — Иркутская область, где показатель увеличился почти на 7% год к году. Одна из причин положительной динамики спроса в регионе весь текущий год — запуск Тайшетского алюминиевого завода «Русала». Потребление также увеличивается на Алтае, в Красноярском крае и Бурятии (около 4%).

Пока общее потребление с начала года накопительным итогом растет. «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генкомпании РФ) прогнозирует рост спроса по году около 1%. Самая сложная ситуация ожидается в октябре—декабре: судя по октябрьской презентации СПЭ, энергетики в лучшем случае ожидают нулевой рост показателя за четвертый квартал, а в худшем — падение на 2,5% год к году.

Вместе с тем собеседники “Ъ” ожидают дальнейшего сокращения промышленного потребления энергомощности (без учета населения) — показатель падает уже четыре месяца подряд: например, в европейской части РФ и на Урале (80% спроса всей страны) промышленное потребление мощности, по оценкам источников “Ъ” на основе данных АТС, в июне упало на 4,2% год к году, в июле — на 6,2%, в августе — на 1,1%, а в сентябре — на 5,6%. По оценкам «Совета рынка», промышленное потребление энергомощности в текущем году в европейской части РФ и на Урале вырастет лишь на 0,3%, а в Сибири — на 3,3% (см. “Ъ” от 24 октября).

Полина Смертина