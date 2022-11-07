«А-Стил» запасается рудой

Структура Альберта Авдоляна «А-Стил» получила пять лицензий на разведку железной руды в Хабаровском крае. По словам представителя бизнесмена, в будущем на базе этих активов и Эльгинского угольного месторождения возможно строительство коксохимического и металлургического заводов. Рыночные перспективы этих предприятий могут быть связаны только с экспортом в Азию, где продукции меткомбината придется конкурировать с дешевой китайской сталью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ

Структуры Альберта Авдоляна и партнеров планируют строить на Дальнем Востоке коксохимический завод и металлургический комбинат, сообщил “Ъ” представитель бизнесмена. Ресурсной базой для заводов должны стать железорудные месторождения в Хабаровском крае и Эльгинское месторождение угля. Так, компания «А-Стил», в которой 75% принадлежит Альберту Авдоляну, а 25% — Александру Исаеву, в сентябре этого года получила пять лицензий на поиски и оценку месторождений железной руды в Хабаровском крае, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В ЕГРЮЛ в качестве сфер деятельности «А-Стил» указано производство чугуна, стали и ферросплавов, но действующих активов пока нет.

По словам собеседника “Ъ”, на лицензиях в Хабаровском крае были пробурены две наклонные скважины глубиной 350 м, получен положительный результат по наличию рудного тела. «По нашим оптимистичным прогнозам, мы оцениваем запасы железной руды в размере 5 млрд тонн. Сами месторождения железной руды находятся в районе села Чумикан. Совокупность данных фактов и логистически удобное расположение нашего Эльгинского угольного месторождения, богатого коксующимися углями, безусловно, предполагает в будущем строительство коксохимического завода и металлургического комбината по производству стали в данном регионе»,— рассказал он.

Чумикан, расположенный на побережье Охотского моря, должен стать конечной точкой новой частной железной дороги от Эльгинского месторождения, которая должна позволить вывозить местный уголь в обход БАМа. Дорогу планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2025 года, ее стоимость оценивалась в 137 млрд руб. В 2022 году планируется добыть и отгрузить 20 млн тонн угля с Эльги, а в 2023 году выйти на добычу в 45 млн тонн.

Металлургические активы на севере Хабаровского края обречены на экспортную ориентацию, так как на российском Дальнем Востоке нет для них достаточного спроса. В Хабаровском крае уже работает завод «Амурсталь», который поставляет большую часть продукции на внутренний рынок, а стальную заготовку — в Китай и страны Юго-Восточной Азии. В Приморском крае «Роснефть» и Газпромбанк собираются построить металлургический завод мощностью 1,5 млн тонн стали для обеспечения верфи «Звезда». Верфь, как ожидается, будет потреблять 330–350 тыс. тонн в год.

Конкурентным преимуществом нового завода может стать короткое транспортное плечо до азиатских рынков. Крупные российские металлурги сейчас теряют в рентабельности при переориентации экспорта в Азию через Восточный полигон. До санкций маршрут от завода до портов Северо-Запада или Юга РФ составлял около 1,5 тыс. км, а до дальневосточных портов приходится ехать 9 тыс. км по переполненному Восточному полигону.

Сергей Гришунин из НРА отмечает, что пока слишком рано говорить о строительстве коксохимического и сталелитейного заводов, как и о наличии ресурсной базы по железной руде. Перерасчета в промышленные запасы на данный момент нет, отмечает он. Однако в случае реализации планов потенциальным потребителем кокса и железорудного концентрата мог бы стать Приморский металлургический завод. Вторым вариантом может стать экспорт кокса в Индию, а железной руды — в Индию и Китай. Если «А-Стил» решит строить металлургический комбинат, то сбыт проката возможен только на внешних рынках, на которых доминирует дешевая продукция из Китая.

Евгений Зайнуллин