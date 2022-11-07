Гражданам предложили доллары

Ряд игроков страхового рынка начали предлагать клиентам инвестиционные продукты с долларовой стратегией. Появление подобных полисов вызвано спросом со стороны клиентов, уверяют страховщики. Впрочем, большинство участников рынка не торопятся вводить подобные продукты, указывая на сохраняющиеся валютные риски. Эксперты полагают, что, представляя такие полисы, страховщики будут занижать риски для более высоких продаж, поэтому клиентам стоит быть особенно внимательными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

На прошлой неделе «БКС Страхование жизни» предложила клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в долларах США. Подобный продукт есть и у «Росгосстрах Жизнь». По словам врио гендиректора «БКС Страхование жизни» Ивана Денисова, ИСЖ в долларах запущено именно потому, что есть соответствующий спрос со стороны клиентов.

В «БКС Страхование жизни» оформляют пятилетний полис, где средства инвестируются в компании технологического сектора Америки с диверсификацией по отраслям. Доходность страховщик не гарантирует. «Росгосстрах Жизнь» предлагает продукт в долларах сроком на три года с фиксированной доходностью около 3% годовых. При этом он выпущен на российской инфраструктуре, поясняют в компании.

Другие страховщики, впрочем, не торопятся вводить продукты в долларах. По словам гендиректора «РСХБ-Страхование жизни» Андрея Чуйко, использование валют недружественных стран и номинированных в них активов в настоящее время несет инфраструктурные риски, поэтому более перспективно использование валют из дружественных юрисдикций, в частности китайского юаня.

Ряд страховщиков уже запустили подобные продукты (см. “Ъ” от 18 октября). В «Совкомбанк Жизнь» отметили, что компания не ведет продажи продуктов в долларах и не может запускать их из-за санкций. «Сбербанк страхование жизни», «РЕСО-Гарантия» и «Капитал Лайф Страхование Жизни» также не планируют выводить ИСЖ со стратегией в долларах.

Эксперты также считают долларовые продукты в текущих условиях рискованными. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, в целом покупка акций — рискованная инвестиция, где вероятность потери вложенного очень высока, то же самое касается облигаций, которые не являются на 100% защищенной бумагой и не дают никакой гарантии в том, что в случае банкротства компании она заплатит своим инвесторам. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин добавляет, что никто не отменял валютные риски.

Эксперты советуют клиентам быть внимательными, приобретая продукты в «недружественных валютах». «Страховщик гарантирует выплату основного капитала и несет страховые риски, а инвестиционные риски в части получения дополнительного дохода по договорам ИСЖ ложатся на страхователя,— поясняет старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.— Дополнительный инвестиционный доход выплачивается, если соблюдены определенные условия его получения, сложности могут возникнуть и при желании расторгнуть договор до истечения срока его действия, поскольку в этом случае клиент может получить сумму меньше вложенной».

Дмитрий Янин отмечает, что страховые компании будут продавать новые продукты, чтобы получить новых клиентов, но, «судя по всему, российские инвесторы разочарованы в финансовом рынке, поскольку большинство из них в этом году потеряли свои деньги». А это значит, утверждает господин Янин, что покупателей, «скорее всего, будут дезинформировать, сознательно занижать объемы рисков». Страхование жизни — это не банковский депозит, здесь очень важно, чтобы продукт предлагался правильной аудитории и не происходило мисселинга, подчеркивает Алексей Янин. В ЦБ сообщили, что уже регулятор начал «анализировать риски» инвестиционных продуктов со стратегией в долларах как для страхователей, так и для самих страховщиков, отметив: любые инвестиции в валюты недружественных стран несут повышенные риски.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев