Застройщики ищут хорошую компанию

На фоне падения спроса на новостройки и повышения рисков застройщики начинают активнее привлекать партнеров для реализации проектов. Так, «РКС Девелопмент» совместно с Invest AG акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова может построить в районе Нахабино почти 100 тыс. кв. м жилья, выручка от продажи которого оценивается в 15 млрд руб. Эксперты ждут роста числа подобных партнерств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Структура Invest AG акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова «ЮРП Инвест» совместно с «РКС Девелопмент» семьи финансиста Игоря Сагиряна 25 октября учредили ООО «РКС Нахабино». В новой компании партнерам принадлежит 40% и 60% соответственно, следует из данных ЕГРЮЛ. В «РКС Девелопмент» комментировать СП отказались, отметив лишь, что «рассматривают различные варианты реализации проектов, включая привлечение партнеров-соинвесторов». По словам представителя компании, схема каждого проекта определяется индивидуально. В Invest AG не ответили на вопросы “Ъ”.

РКС строит жилье в Анапе, Пензе, Твери и Ханты-Мансийске. По собственным данным, в портфеле 20 проектов общей площадью 1,1 млн кв. м. На рынок Подмосковья компания вышла в 2021 году, выкупив 6,6 га в Видном. Также РКС помогала «Баркли» достраивать проблемный жилой комплекс «Медовая долина» в Новой Москве.

В районе Нахабино в Подмосковье у РКС уже есть участок. Как следует из презентации компании (есть у “Ъ”), там можно построить 95 тыс. кв. м жилья, от продажи которого девелопер планирует выручить 15 млрд руб. Руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов оценивает затраты на проект в 10 млрд руб. Директор департамента жилья и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает, что сумма может быть и меньше — 7–8 млрд руб.

У РКС и Invest AG уже есть опыт совместных проектов. Партнеры планируют застраивать 14,5 га недалеко от станции Булатниково в районе Видного, а также реализовывают жилой комплекс Holiday House в поселке Сукко недалеко от Анапы. Как отмечает Тимур Рывкин, привлечение финансового партнера позволяет девелоперу снижать риски, дает возможность параллельного развития нескольких площадок и обеспечивает дополнительный ресурс на подготовку проекта до стадии разрешительной документации.

Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова добавляет, что РКС путем привлечения партнера хочет минимизировать объем дорогого проектного финансирования. В условиях ограниченности ресурсов объединение капитала выглядит оправданной стратегией, соглашается Игорь Талалов. К тому же спрос на новостройки сейчас снижается. В Подмосковье в октябре 2022 года объем продаж новостроек сократился на 24%, до 4,5 тыс. лотов год к году, подсчитали в Dataflat.ru.

У Invest AG есть и собственные площадки для строительства жилья. В августе компания выкупила у покидающей российский рынок чешской PPF Group 130 га в Новой Москве. На этом участке можно построить 1,2 млн кв. м жилья, инвестиции в которое оценивались более чем в 100 млрд руб. Ближе к началу работ Invest AG может привлечь РКС и для реализации проекта в Новой Москве, отмечали эксперты.

По мнению Игоря Талалова, в условиях снижающейся рентабельности девелоперского бизнеса стоит ожидать роста числа партнерств и объединения капиталов различных застройщиков и инвесторов. Такая тенденция уже началась. К примеру, в октябре девелоперы «Родина» и ГК МИЦ создали совместное предприятие для развития нескольких перспективных площадок, планируя разделить направления работ и инвестиции. А в начале 2022 года Stone Hedge стала партнером ГК ПИК в проекте строительства бизнес-центра площадью 140 тыс. кв. м на юго-западе Москвы.

Дарья Андрианова