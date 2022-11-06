Голевая его столица

Александр Овечкин установил очередной заметный снайперский рекорд. Шайба, заброшенная лидером «Вашингтон Кэпиталс» в ворота «Аризона Койотис», 787-я для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, позволила ему побить достижение по голам за один клуб великого Горди Хоу. Несомненно, что довольно скоро россиянин догонит его и в списке лучших снайперов всех времен, выйдя в нем на второе место. Зато есть сомнения насчет того, насколько удачно сложится нынешний сезон для его попавшей в полосу неудач команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забросив шайбу в ворота «Аризоны», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Горди Хоу по голам за один клуб, державшийся с 1971 года

Фото: Nick Wass / AP Забросив шайбу в ворота «Аризоны», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Горди Хоу по голам за один клуб, державшийся с 1971 года

Фото: Nick Wass / AP

Когда во втором периоде домашнего матча «Вашингтона» с «Аризоной» Александр Овечкин сделал то, что и в свои 37 по-прежнему умеет чуть ли не лучше всех в лиге — реализовал большинство,— разные североамериканские спортивные сайты в который уже раз принялись выкладывать детали его богатой на разные заметные события биографии. Но повод был слишком весомый.

Это был 787-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, в которую он попал в 2005 году и в которой выступал исключительно за «Вашингтон». Так вот, если ранжировать снайперов по количеству шайб, заброшенных именно за один клуб, россиянин теперь стал первым.

А прежний рекорд, между прочим, держался аж с 1971 года и принадлежал не просто легенде, а легенде высшего калибра — когда-то считавшемуся в Канаде чуть ли не земной инкарнацией хоккейного бога Горди Хоу.

У Хоу было 786 голов в составе «Детройт Ред Уингс», в котором он играл четверть века, очутившись в НХЛ вскоре после окончания Второй мировой войны. Хотя на самом деле могло бы быть гораздо больше, если бы не появившийся в начале 1970-х альтернативный старейшей хоккейной лиге проект — Всемирная хоккейная ассоциация (ВХА). Она переманила в числе целого отряда звезд НХЛ и ветерана Хоу. Так что, еще будучи, как ни странно, в довольно неплохой форме, голы после бегства он забивал за представлявшие ВХА «Хьюстон Аэрос» и «Нью-Ингланд Уэйлерс». А они в энхаэловский зачет, естественно, не шли.

Удивительно, но в «родную» лигу из потерпевшей в итоге крах ВХА, в возрасте уже за 50, Горди Хоу еще успел вернуться. В 1979 году Хоу оказался в рядах перебравшегося в НХЛ из альтернативного чемпионата «Уэйлерс», и в его форме отличился еще 15 раз.

Уже скоро карьеры двух хоккейных символов — канадского и российского — снова придется сравнивать. В списке лучших снайперов НХЛ всех времен Александр Овечкин, как известно, находится на третьем месте. А на втором — все тот же Горди Хоу, и расстояние между ним и Овечкиным составляет сейчас всего-то 14 голов.

Уверенности в том, что на то, чтобы его покрыть, россиянину не потребуется много времени, добавляет его эффективность на стыке октября и ноября.

Александр Овечкин так себе начинал «регулярку», однако в конце концов вышел на свой привычный график. Из семи последних матчей лишь в двух он не поражал чужие ворота. А в общей сложности в активе Овечкина уже семь голов в 11 встречах. Вряд ли, конечно, он будет в текущем сезоне претендовать на десятый в карьере приз сильнейшему снайперу лиги, но высокую позицию в классификации наверняка может занять.

А после Горди Хоу Александр Овечкин будет штурмовать уже показатели лидера «исторического» рейтинга — Уэйна Гретцки. До него еще 107 голов, то есть пара сезонов в ударном ритме. Гретцки, кстати, свои 894 гола забивал аж за четыре клуба. Большая часть — 626 — пришлась на «Эдмонтон Ойлерс», в котором канадец провел лучшую часть карьеры, остальные — на «Лос-Анджелес Кингс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

При этом можно предположить, что поклонников «Вашингтона» как минимум не меньше персональных успехов кумира нынче беспокоит состояние клуба в целом. Дело в том, что «Вашингтон» выглядит скверно. Проигрыш «Аризоне» был для него четвертым подряд, а в своем дивизионе Метрополитен команда опустилась уже на шестое место и пока не тянет на такую, для какой выйти в play-off — нечто само собой разумеющееся.

Алексей Доспехов