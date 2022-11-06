Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Голевая его столица

Александр Овечкин побил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб

Александр Овечкин установил очередной заметный снайперский рекорд. Шайба, заброшенная лидером «Вашингтон Кэпиталс» в ворота «Аризона Койотис», 787-я для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, позволила ему побить достижение по голам за один клуб великого Горди Хоу. Несомненно, что довольно скоро россиянин догонит его и в списке лучших снайперов всех времен, выйдя в нем на второе место. Зато есть сомнения насчет того, насколько удачно сложится нынешний сезон для его попавшей в полосу неудач команды.

Забросив шайбу в ворота «Аризоны», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Горди Хоу по голам за один клуб, державшийся с 1971 года

Забросив шайбу в ворота «Аризоны», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Горди Хоу по голам за один клуб, державшийся с 1971 года

Фото: Nick Wass / AP

Забросив шайбу в ворота «Аризоны», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного Горди Хоу по голам за один клуб, державшийся с 1971 года

Фото: Nick Wass / AP

Когда во втором периоде домашнего матча «Вашингтона» с «Аризоной» Александр Овечкин сделал то, что и в свои 37 по-прежнему умеет чуть ли не лучше всех в лиге — реализовал большинство,— разные североамериканские спортивные сайты в который уже раз принялись выкладывать детали его богатой на разные заметные события биографии. Но повод был слишком весомый.

Это был 787-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, в которую он попал в 2005 году и в которой выступал исключительно за «Вашингтон». Так вот, если ранжировать снайперов по количеству шайб, заброшенных именно за один клуб, россиянин теперь стал первым.

А прежний рекорд, между прочим, держался аж с 1971 года и принадлежал не просто легенде, а легенде высшего калибра — когда-то считавшемуся в Канаде чуть ли не земной инкарнацией хоккейного бога Горди Хоу.

У Хоу было 786 голов в составе «Детройт Ред Уингс», в котором он играл четверть века, очутившись в НХЛ вскоре после окончания Второй мировой войны. Хотя на самом деле могло бы быть гораздо больше, если бы не появившийся в начале 1970-х альтернативный старейшей хоккейной лиге проект — Всемирная хоккейная ассоциация (ВХА). Она переманила в числе целого отряда звезд НХЛ и ветерана Хоу. Так что, еще будучи, как ни странно, в довольно неплохой форме, голы после бегства он забивал за представлявшие ВХА «Хьюстон Аэрос» и «Нью-Ингланд Уэйлерс». А они в энхаэловский зачет, естественно, не шли.

Удивительно, но в «родную» лигу из потерпевшей в итоге крах ВХА, в возрасте уже за 50, Горди Хоу еще успел вернуться. В 1979 году Хоу оказался в рядах перебравшегося в НХЛ из альтернативного чемпионата «Уэйлерс», и в его форме отличился еще 15 раз.

Уже скоро карьеры двух хоккейных символов — канадского и российского — снова придется сравнивать. В списке лучших снайперов НХЛ всех времен Александр Овечкин, как известно, находится на третьем месте. А на втором — все тот же Горди Хоу, и расстояние между ним и Овечкиным составляет сейчас всего-то 14 голов.

Уверенности в том, что на то, чтобы его покрыть, россиянину не потребуется много времени, добавляет его эффективность на стыке октября и ноября.

Александр Овечкин так себе начинал «регулярку», однако в конце концов вышел на свой привычный график. Из семи последних матчей лишь в двух он не поражал чужие ворота. А в общей сложности в активе Овечкина уже семь голов в 11 встречах. Вряд ли, конечно, он будет в текущем сезоне претендовать на десятый в карьере приз сильнейшему снайперу лиги, но высокую позицию в классификации наверняка может занять.

А после Горди Хоу Александр Овечкин будет штурмовать уже показатели лидера «исторического» рейтинга — Уэйна Гретцки. До него еще 107 голов, то есть пара сезонов в ударном ритме. Гретцки, кстати, свои 894 гола забивал аж за четыре клуба. Большая часть — 626 — пришлась на «Эдмонтон Ойлерс», в котором канадец провел лучшую часть карьеры, остальные — на «Лос-Анджелес Кингс», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

При этом можно предположить, что поклонников «Вашингтона» как минимум не меньше персональных успехов кумира нынче беспокоит состояние клуба в целом. Дело в том, что «Вашингтон» выглядит скверно. Проигрыш «Аризоне» был для него четвертым подряд, а в своем дивизионе Метрополитен команда опустилась уже на шестое место и пока не тянет на такую, для какой выйти в play-off — нечто само собой разумеющееся.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №205/П от 07.11.2022, стр. 12

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...